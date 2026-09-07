La polémica por lujos familiares sigue: secretaria de Turismo reta a investigar su patrimonio

La funcionaria rechaza haber aprovechado su cargo para obtener beneficios personales. Ctrédito: Edgardo Rodríguez

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La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, aseguró que está dispuesta a que se investigue su patrimonio y cualquier señalamiento relacionado con sus bienes personales, luego de la difusión de un reportaje que expuso artículos de lujo utilizados por ella y por su prometido, Iván García Juárez.

Durante su visita a Quintana Roo, la funcionaria sostuvo ante medios que no tiene nada que ocultar y defendió que tanto su patrimonio como sus pertenencias tienen un origen ajeno a los recursos públicos.

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La polémica surgió después de que el periódico Reforma difundiera fotografías y datos sobre accesorios, ropa y otros artículos de alta gama utilizados por la secretaria y su pareja.

Rodríguez Zamora afirmó que siempre se ha conducido con honestidad y que su familia ha trabajado durante años. “Que se investigue, no tengo nada que ocultar”, expresó al ser cuestionada sobre los señalamientos.

La secretaria de Turismo niega haber utilizado recursos públicos para adquirir artículos de lujo.

Josefina Rodríguez niega uso de recursos públicos para comprar artículos de lujo

La titular de la Secretaría de Turismo rechazó que alguno de los bienes señalados haya sido adquirido con recursos de la dependencia o durante su gestión al frente de la institución.

En una respuesta difundida previamente en redes sociales, Rodríguez Zamora sostuvo que su patrimonio es propio y que fue construido con esfuerzo, dedicación y honestidad, además de señalar que la información correspondiente está contenida en sus declaraciones patrimoniales.

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La funcionaria también negó que haya aprovechado su posición para obtener beneficios personales.

Aseguró que las decisiones de la Secretaría de Turismo se toman bajo criterios institucionales y no en función de intereses personales, familiares o de terceros.

La secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora y su pareja Iván García gustan de usar relojes de lujo. Crédito: X/ @CIQueretaro

De acuerdo con la información proporcionada, Rodríguez Zamora señaló que algunas de las fotografías utilizadas para documentar los señalamientos corresponden a actividades relacionadas con su responsabilidad pública, mientras que otras fueron tomadas durante momentos personales.

En este último caso, afirmó que los gastos fueron cubiertos con recursos propios.

El reportaje referido también cuestionó la aparición de artículos de lujo en fotografías de la pareja y señaló que algunas imágenes difundidas públicamente habrían sido modificadas digitalmente para retirar determinados objetos y logotipos.

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Estos son los artículos de lujo señalados en el reportaje

Según la información difundida, Rodríguez Zamora, de 37 años, percibe un sueldo neto mensual de 132,000 pesos. Su prometido, Iván García Juárez, actual procurador Ambiental de Tlaxcala, tiene un ingreso neto reportado de 95,000 pesos mensuales.

Entre los bienes y artículos mencionados en el reportaje se encuentran piezas de joyería, relojes, ropa y calzado de marcas de alta gama.

Anillos y relojes costosos marcan la vida de la secretaria de Turismo y su pareja, quien es funcionario ambiental de Tlaxcala. Crédito: Reforma

Los principales datos señalados son:

Un anillo de diamantes entregado a Rodríguez Zamora por su prometido en enero pasado, cuyo valor comercial fue estimado hasta en 900,000 pesos .

Un reloj Cartier de aproximadamente 140,000 pesos utilizado por la secretaria.

Vestidos de diseñador con precios estimados de hasta 30,000 pesos por pieza.

Calzado de marcas exclusivas con un valor aproximado de 17,500 pesos .

Un Rolex Yacht-Master II utilizado por García Juárez, con un valor comercial señalado de alrededor de 400,000 pesos .

Mocasines de diseñador atribuidos al funcionario estatal, con un precio de unos 30,000 pesos .

Lentes Cartier valuados en aproximadamente 30,000 pesos .

Una prenda de baño de la marca Moncler cuyo precio comercial fue señalado en 7,000 pesos.

La publicación también hizo referencia a viajes internacionales de la pareja, particularmente a Europa, así como a fotografías tomadas durante momentos de descanso.

La polémica alcanza también al hermano de la secretaria de Turismo

Los cuestionamientos no se limitaron al patrimonio de Rodríguez Zamora y a los bienes que comparte o utiliza con su prometido.

También surgieron señalamientos relacionados con su hermano, José David Rodríguez Zamora, quien trabaja en la Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla y ha sido vinculado con la promoción de peleas de gallos en esa entidad.

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La polémica también alcanza al hermano de la secretaria de Turismo. REUTERS/Henry Romero

Al ser interrogada específicamente sobre él durante su visita a Quintana Roo, la secretaria respondió que no tenía nada que decir al respecto y explicó que su hermano lleva más de 13 años trabajando en el gobierno de Puebla.

Rodríguez Zamora insistió en que las actividades de las personas que mantienen una relación familiar o personal con ella deben ser respondidas por sus propios responsables y no atribuirse automáticamente a su función como secretaria de Estado.

La funcionaria también manifestó respeto por la libertad de expresión y por el trabajo periodístico, aunque pidió que los señalamientos sean abordados con rigor, contexto e información completa.

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Austeridad de Morena vuelve al centro del debate

La controversia ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum llamara, durante su Segundo Informe de Gobierno, a los servidores públicos a conducirse con sencillez y evitar excentricidades relacionadas con el uso de recursos públicos.

La información proporcionada también recuerda que, el 4 de mayo de 2025, Sheinbaum envió una carta al Consejo Nacional de Morena con un decálogo de comportamiento y ética para integrantes del movimiento.

El caso reaviva el debate sobre la congruencia entre austeridad y el estilo de vida de funcionarios. EFE/Mario Guzmán

En su segundo punto se plantean principios como la honestidad, la humildad y la sencillez, además de cuestionar la llamada “parafernalia del poder”.

El documento señala que los integrantes del movimiento deben evitar la frivolidad, el consumismo y la ambición por el dinero, así como convertir el uso de ropa de marca en una aspiración.

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En este contexto, la aparición de fotografías de la secretaria y su pareja con artículos de alta gama generó cuestionamientos sobre la congruencia entre esos bienes y el discurso de austeridad. No obstante, Rodríguez Zamora ha centrado su respuesta en el origen de su patrimonio y en negar cualquier utilización de recursos públicos.

Hasta la información proporcionada, ni la Secretaría de Turismo federal ni la Procuraduría Ambiental de Tlaxcala habían emitido una postura oficial sobre los señalamientos relacionados con las pertenencias de lujo o la presunta edición digital de fotografías.

Rodríguez Zamora afirmó que permanecerá al frente de sus responsabilidades y que no se distraerá de su trabajo en materia turística. También reiteró su disposición a presentar las aclaraciones y documentos que sean necesarios ante las instancias correspondientes.

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“Que se investigue, no tengo nada que ocultar”, sostuvo nuevamente la secretaria, quien aseguró estar tranquila y afirmó que su actuación como servidora pública se ha mantenido dentro de la ley.