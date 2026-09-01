Ivonne Montero se lanza contra Niurka tras ser llamada mustia y la acusa de vivir enganchada al pasado

La actriz señaló que Niurka se encuentra "enganchada" en el pasado. (Captura de pantalla )

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Ivonne Montero estalló contra Niurka Marcos y la acusó de seguir enganchada al pasado, luego de que la vedette la calificara de “mustia” antes del arranque de La Granja VIP 2026.

La actriz mexicana respondió a través de sus redes sociales y calificó la actitud de Niurka como una “narrativa repetitiva”, Montero aseguró que se encuentra tranquila con lo que Niurka Marcos pueda comentar dentro del reality.

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“En algún momento me lo dijo Niurka, que yo mustia y no sé qué, es una narrativa repetitiva, ya es predecible lo que va a suceder con ella en ese sentido, estoy tranquila, no me siento afectada con lo que puedan comentar”, declaró Montero.

Ivonne Montero respondió a Niurka rumbo al estreno de La Granja VIP 2. (Especial Infobae México)

Ivonne Montero dice que Niurka sigue “enganchada”

La actriz explicó que se enteró de la participación de Niurka en el reality al mismo tiempo que el público: “Para mí fue una gran sorpresa, una vez que empiezas con las negociaciones no tienes la menor idea de quiénes van a ser los participantes que van a entrar”, señaló.

Montero insistió en que el conflicto con Niurka pertenece al pasado y que ella ya lo superó: “Ya pasaron muchos años, yo estoy tranquila con la idea, creo que es una nueva etapa, es algo que de mi parte está superado”, afirmó.

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Sin embargo, apuntó que la vedette no comparte esa postura: “Por lo que he escuchado y por lo que he visto, en el momento en el que surge por ahí mi nombre con esas personalidades pues creo que todavía están un poquito enganchadas con el tema”, comentó.

Montero aseguró que la narrativa de Niurka es "repetitiva" (Captura de pantalla )

El origen de la disputa entre las dos famosas

La rivalidad entre Ivonne Montero y Niurka Marcos comenzó en 2022, durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo, cuando ambas formaban parte del mismo equipo dentro del reality.

La convivencia se deterioró con el paso de las semanas debido al choque entre la personalidad absorbente de Niurka y la personalidad libre de Montero.

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El quiebre definitivo llegó cuando Ivonne decidió nominar a Niurka, decisión que la cubana y sus aliados dentro de la casa interpretaron como una traición.

La nominación tuvo respaldo del público, que buscaba la salida de Niurka de la competencia. Ese apoyo generó, en contraparte, el rechazo total de Niurka y de sus aliados hacia Montero, lo que volvió su estadía en el programa un ambiente hostil.

Pese a la tensión interna, Ivonne Montero terminó ganando esa temporada de La Casa de los Famosos. Ese antecedente quedó como el origen directo de la enemistad.

El conflicto inició en 2022 durante La Casa de los Famosos. (Fotos: Instagram)

La tensión entre ambas se reavivó después de que Niurka Marcos confirmara su ingreso a La Granja VIP con declaraciones para el programa Venga la Alegría. Ahí, la cubana adelantó que su presencia marcaría diferencia frente a otros realities.

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Niurka aseguró en esa entrevista que no tolera a “la gente mustia y doble cara” y advirtió que con ella no habría reclamos del público por falta de conflicto dentro de la competencia.

Durante ese entrevista surgió el nombre de Ivonne Montero y Niurka no dudo, la señaló como “mustia” directamente, esa declaración fue interpretada como un ataque hacía Montero rumbo al inició de La Granja VIP 2.

Niurka y Montero mantienen un distanciamiento muy marcado desde hace años.

Montero, por su parte, evitó profundizar en los motivos originales de la enemistad y se limitó a calificar el comportamiento de Niurka como predecible.

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La actriz remarcó que no planea entrar en confrontaciones directas antes del estreno del programa.

El conflicto inició luego de que Montero nominó a Niurka. Instragram: @ivonnemonteroof Instragram: niurka.oficial

Ivonne Montero llega a La Granja VIP tras ganar un reality previo

Montero se suma al elenco de la segunda temporada de La Granja VIP después de haber ganado La Casa de los Famosos, edición en la que había declarado que no volvería a participar en un formato similar.

Su cambio de decisión se dio en medio de negociaciones que, según explicó, no le permitieron conocer con anticipación al resto del elenco.

El programa reunirá a 20 granjeros, entre los granjeros confirmados se encuentran: Carlos Trejo, Kenny Avilés, Kevyn Contreras “Bicolor”, Kunno, Rafa Mercadante, Fernando Lozada, María Karunna, Niurka Marcos, Mónica Escobedo, Daniela Alexis “La Bebeshita”, Abigail Pak “La Coreañera” y Natalia Alcocer, además de Montero.

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El arranque de La Granja VIP es el 6 de septiembre. Foto: Instagram/lacasadelosfamosos__2

La producción del reality apuesta por un formato desarrollado en un entorno rural, lo que según Montero podría influir en la dinámica entre los participantes.

“Me encanta esta idea que va a ser en un ambiente de naturaleza que eso por supuesto nos va a ayudar muchísimo a tener una perspectiva diferente de todo lo que está pasando”, explicó.

La actriz añadió que el contacto con el entorno natural podría cambiar la forma en la que los concursantes procesan los conflictos dentro de la competencia.

“Vamos a recibir las cosas de una manera distinta porque vamos a tener ese contacto con la naturaleza y vamos a estar más ocupados en todos los sentidos con las responsabilidades”, concluyó Montero.

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Con ambas confirmadas en el elenco, el estreno de La Granja VIP 2026 se perfila como el primer escenario donde Montero y Niurka compartirán espacio público desde que se reavivó la tensión entre ellas.