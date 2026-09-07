México

Cómo está la calidad del aire de la CDMX este 7 de septiembre

Diariamente y cada hora se hace un monitoreo de la calidad del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex

La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)
La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México lanzó su más reciente reporte sobre la calidad del aire y las posibles afectaciones a la salud en la capital del país y en la zona conurbada.

Todos los días y cada hora, las autoridades capitalinas dan a conocer el estado del ambiente que se respira y la intensidad de los rayos Ultra Violeta en la Ciudad de México y la zona conurbadas del Estado de México.

PUBLICIDAD

Luego de publicar la calidad del aire en la Ciudad de México y en la zona conurbada del Estado de México, se hacen recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y grupos sensibles.

Mientras que las autoridades capitalinas también toman medidas ambientales para mejorar la calidad del aire, como la aplicación de la contingencia ambiental y el doble Hoy No Circula.

Aquí está el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México este 7 de septiembre.

Calidad del aire en CDMX

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es "Aceptable", lo que significa un riesgo "Moderado" para la salud, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad.

PUBLICIDAD

Esto debe ser considerado por cada una de las personas que realicen actividades al aire libre, sobre todo si se trata de aquellas que forman parte de grupos vulnerables.

En cuanto a la intensidad del sol, se alcanzó un nivel 1 en el índice de los Rayos Ultravioleta Esto significa que "no necesita protección" al estar al aire libre.

Al respecto, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Aceptable

Azcapotzalco (CAM): Aceptable

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Buena

Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Buena

Venustiano Carranza (MER): Sin datos o en mantenimiento

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Buena

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Buena

Tláhuac (TAH): Buena

Coyoacán (UAX): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (UIZ): Aceptable

Mientras que en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en territorio mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Sin datos o en mantenimiento

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Aceptable

Ecatepec (LLA): Aceptable

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Sin datos o en mantenimiento

Nezahualcóyotl (NEZ): Aceptable

Ecatepec (SAG): Aceptable

Tlalnepantla (TLA): Aceptable

Tultitlán (TLI): Aceptable

Coacalco (VIF): Aceptable

Ecatepec (XAL): Aceptable

Es importante mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

De buena a extremadamente mala, así los niveles de la calidad del aire

Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en la ciudad y el territorio mexiquense.

Señalada con el color verde, el índice de menor preocupación es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, señalado con el color amarillo, en este caso las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles tienen que considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un aumento importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay alza en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mucho mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último índice, ubicado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un incremento importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCalidad del aire de MéxicoCalidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El temblor se produjo a las 12:48 horas, a una distancia de 77 km de San Marcos y tuvo una profundidad de 16.2 km

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor pasó a las 16:00 horas, a una distancia de 130 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 31.4 km

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El temblor pasó a las 22:00 horas, a una distancia de 68 km de San Marcos y tuvo una profundidad de 16.5 km

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

El movimiento sísmico pasó a las 00:41 horas, a una distancia de 39 km de Unión Hidalgo y tuvo una profundidad de 106.8 km

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de septiembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de septiembre?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

Destruyen casi mil kilos de drogas en Sinaloa: también destrozaron equipamiento y objetos bélicos

De cajas frías de bitcoins a granjas de criptomonedas: así funciona la red de activos digitales que pone en jaque al sistema financiero

Dos síndicos consecutivos de Tepuche fueron asesinados entre marzo y septiembre: Sinaloa suma al menos cinco homicidios de funcionarios en 2026

Procesan a dos mujeres por narcomenudeo en la colonia Morelos: serían integrantes de La Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

Ed Sheeran cancela su concierto del 12 de diciembre en CDMX: qué pasará con los boletos

Ed Sheeran cancela su concierto del 12 de diciembre en CDMX: qué pasará con los boletos

La mamá de Gala Montes reprueba el ingreso en La Casa de los Famosos México: “no todo es rating”

La Granja VIP 2 ya tiene a su primera nominada: María Karunna queda en peligro tras decisión de Ivonne Montero

Festival ARRE 2026: encharmacimentos, el colapso de un stand y la duda sobre si habrá reembolso de dinero

Reportan que Lucerito Mijares habría sido hospitalizada de emergencia en la CDMX

DEPORTES

Julián Quiñones se perfila como uno de los nominados al Balón de Oro 2026, según reportes desde Francia

Julián Quiñones se perfila como uno de los nominados al Balón de Oro 2026, según reportes desde Francia

Real Madrid vs Inter de Milán: cuándo y dónde ver el encuentro de la Fecha 1 en la UEFA Champions League desde México

Turco Mohamed: el técnico más exitoso en la historia del Toluca y que lo ha ganado todo en el futbol mexicano

Con la clasificación del León, así queda la lista final de equipos mexicanos que estará en la CONCACAF Champions Cup 2027

Porto vs Manchester City: dónde, cuándo y a qué hora ver a Santi Gimenez en la Champions League