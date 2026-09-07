México

Simulacro Nacional septiembre 2026: cuándo es y a qué hora sonará la alerta

El ejercicio activará la alerta sísmica en altavoces de las entidades que cuentan con el sistema y enviará un aviso masivo a teléfonos celulares en las 32 entidades del país

Un mapa de México en tonos neutros con ondas sísmicas desde Guerrero. En primer plano, una mano sostiene un teléfono con alerta "SIMULACRO".
La imagen ilustra la preparación de México para el Simulacro Nacional 2026, con un mapa del país y ondas sísmicas emergiendo de Guerrero, mientras un teléfono móvil muestra una alerta de "SIMULACRO". (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Segundo Simulacro Nacional se realizará este próximo sábado 19 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

El ejercicio activará la alerta sísmica en altavoces de las entidades que cuentan con el sistema y enviará un aviso masivo a teléfonos celulares en las 32 entidades del país, con el fin de evaluar la respuesta de la población ante una emergencia.

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Durante el simulacro, la recomendación es seguir el protocolo de cada inmueble: conservar la calma, evacuar por las rutas señaladas si corresponde, no usar elevadores y acudir al punto de reunión.

Varias personas salen de un tren naranja en un andén mientras un empleado con chaleco de seguridad les señala la dirección.
Pasajeros evacúan de manera ordenada un vagón del Metro de la Ciudad de México durante un simulacro de sismo guiados por personal de la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hora exacta en que sonará la alerta sísmica en cada estado durante el Segundo Simulacro Nacional

La alerta del Segundo Simulacro Nacional se activará de forma simultánea el sábado 19 de septiembre de 2026.

La convocatoria fija el inicio a las 12:00 horas, tiempo del centro de México; sin embargo, por los distintos husos horarios, la hora local será en los diferentes estados del país será la siguiente:

  • 11:00 horas: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y la mayor parte de Nayarit.
  • 12:00 horas: CDMX, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Veracruz, Tabasco, Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. También aplica en Bahía de Banderas, Nayarit.
  • 13:00 horas: Quintana Roo.

Hay una excepción en municipios fronterizos que aplican horario estacional: el 19 de septiembre podrían marcar 13:00 horas locales en lugar de las 12:00, aunque el aviso nacional se emitirá al mismo tiempo.

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Así será el Segundo Simulacro Nacional del 19 de septiembre

El Segundo Simulacro Nacional 2026 será el sábado 19 de septiembre, a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. El ejercicio contempla cinco hipótesis sísmicas, según la región del país.

  • Zona Centro: sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.
  • Noroeste: sismo de magnitud 7.1 al sureste de Mexicali, Baja California.
  • Noreste: sismo de magnitud 5.2 cerca de Allende, Nuevo León.
  • Península de Yucatán: sismo de magnitud 7.0 al noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo.
  • Golfo de Tehuantepec: sismo de magnitud 7.6 al suroeste de Tonalá, Chiapas.

A las 12:00 horas sonará la alerta en los altavoces instalados en CDMX y en entidades con sistemas de alertamiento.

De forma simultánea, se enviará una alerta masiva a celulares mediante Cell Broadcast en las 32 entidades del país. El aviso no requiere saldo, datos móviles ni descargar una aplicación; puede emitir un sonido incluso si el celular está en modo silencioso.

Una mano sostiene un celular con el mensaje de alerta SISMO frente a un mapa de México con ondas sísmicas y tres luces de emergencia rojas.
Un teléfono móvil recibe una notificación sobre el Segundo Simulacro Nacional 2026 en México junto a sirenas de emergencia iluminadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para prepararse para el Simulacro Nacional en el hogar

Antes del simulacro

  • Hablen en familia sobre qué harán cuando suene la alerta este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas.
  • Identifiquen las zonas de menor riesgo dentro de la vivienda y un punto de reunión afuera: puede ser un parque, la casa de un vecino o un sitio acordado.
  • Hagan un croquis sencillo con las rutas de salida, puertas, escaleras, tanque de gas, interruptor eléctrico y objetos que puedan caer.
  • Aseguren libreros, televisiones, espejos, macetas y muebles altos. Revisen instalaciones de gas, agua y electricidad.
  • Definan tareas: quién acompaña a niñas y niños, personas mayores o con discapacidad; quién lleva a las mascotas; y quién revisa que nadie falte.
  • Preparen una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, botiquín, linterna, radio con pilas, documentos importantes y directorio de contactos.

Durante el ejercicio

  • Al sonar la alerta, suspendan lo que estén haciendo y apliquen el plan acordado.
  • Mantengan la calma: no corran, no griten y no empujen.
  • Evacúen por las rutas previstas sólo si son seguras. No usen elevadores.
  • Si no hay condiciones para salir de inmediato, colóquense en la zona de menor riesgo definida previamente, lejos de ventanas, vidrios, objetos pesados y muebles que puedan caer.
  • Lleguen al punto de reunión y pasen lista. No regresen a la vivienda hasta concluir el ejercicio.
Mochila de emergencia roja con botella de agua. Detrás, dos adultos y tres niños se agachan junto a una columna en un hogar.
Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del simulacro

  • Midan cuánto tardó la familia en llegar al sitio seguro.
  • Revisen qué falló: rutas obstruidas, falta de comunicación, dificultad para apoyar a alguien o ausencia de artículos en la mochila.
  • Ajusten el plan y repitan el ejercicio. CENAPRED recomienda realizar simulacros en casa al menos tres veces al año.
  • Incluyan a las mascotas: tengan correa, transportadora si aplica, agua y una placa con nombre, dirección y teléfono.

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