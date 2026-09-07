México

Por robo a transportistas y secuestros: detienen al alcalde de Esperanza y la exdirectora de Seguridad Pública Municipal en Puebla

Entre los detenidos también se encuentra Manuel “N”, hermano del presidente municipal

Alcalde de Esperanza, Puebla - Isaac Rodríguez Ochoa
Foto: Facebook / Isaac Rodriguez
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Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde del municipio de Esperanza, Puebla, fue detenido junto ocho personas más, entre ellos la exdirectora de Seguridad Pública Municipal, por estar presuntamente vinculados con una célula criminal dedicada al robo de transporte.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que las detenciones se llevaron a cabo como parte del Operativo Enjambre y con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que derivaron en la realización de 23 órdenes de cateo en el municipio de Esperanza.

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Las acciones, encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC y la Guardia Nacional (GN), derivaron en el arresto de nueve personas vinculadas con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, la extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.

Harfuch destacó que entre los detenidos se encuentra Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza, su hermano, identificado como Manuel “N”, y la exdirectora de Seguridad Pública Municipal, de nombre Abigail “N”.

Aseguran armamento y vehículos con blindaje

Detenido alcalde de Esperanza
Foto: SSPC

Las autoridades informaron que durante los cateos fueron aseguradas 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barret, 52 cargadores, ropa táctica, 11 vehículos, de los cuales cuatro contaban con blindaje y uno realizado de manera artesanal y con torreta, así como un dron y un inhibidor de señal.

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Los nueve detenidos fueron puestos junto con lo asegurado a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que determine su situación jurídica. En tanto, los inmuebles quedaron bajo resguardo de las autoridades para continuar con las diligencias.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que el alcalde de Esperanza, Isaac Rodríguez, cuenta con órdenes de aprehensión vigentes en el estado por diversos delitos.

Su detención se suma a la realizada el pasado 4 de septiembre, cuando las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del alcalde de Tepeyahualco, Puebla, Said Godos Luna, por delitos de extorsión, secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

Detención alcalde de Esperanza, Puebla
Foto: SSPC

“Estas detenciones representan un golpe contundente contra la capacidad operativa y las posibles redes de protección de estas organizaciones criminales, y tendrán un impacto directo en la disminución del robo en carreteras, el robo al autotransporte de carga y pasajeros, y la extorsión”, aseguró Harfuch.

“Los Zúñiga”, la célula detrás de la captura del alcalde de Esperanza

Datos obtenidos por Infobae México refieren que la detención del acalde de Esperanza se llevó a cabo como parte del seguimiento contra la célula delictiva de “Los Zúñiga”, encabezada por Genaro Zúñiga Alvarado, alias “May”, quien es identificado como uno de los principales operadores del robo de transporte de carga en la región.

Genaro Zúñiga fue detenido el pasado 15 de agosto en Cuitláhuac, Veracruz, junto a dos personas más por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de ser identificado como presunto líder de este grupo delictivo dedicado al robo de transporte.

Detenido alcalde de Esperanza, Puebla
Isaac Rodríguez detenido por las autoridades. Foto: SSPC

Las autoridades han identificado que este grupo criminal mantiene operaciones en el tramo de la carretera federal 150-D Puebla-Veracruz, donde se le relaciona con el robo de unidades de carga, secuestro y delitos contra la salud, además de contar con bodegas donde descargan las unidades robadas.

Corredor es un foco rojo para transportistas por la presencia de “Los Chokos”, otro grupo con el que tendrían alianza

En el mismo tramo carretero mantiene operaciones un grupo denominado “Los Chokos”, el cual se encuentra entre los kilómetros 198 y 214. Ante la presencia de dos células, esta sitio es identificado como un foco rojo para transportistas y usuarios debido a los constantes robos de unidades, despojo de mercancías, privaciones de la libertad y otros delitos.

Sin embargo, en sus operaciones también se detectaron posibles redes de protección que favorecen a los estos grupos para la comisión de delitos, entre los que se encuentran labores de vigilancia, bloqueos para impedir el acceso de elementos de seguridad y posibles filtraciones de información sobre operativos.

Detenido alcalde de Esperanza, Puebla
Foto: SSPC

*Información en desarrollo...

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