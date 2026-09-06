La Granja VIP México 2 inicia hoy: horario y dónde ver el estreno del reality con transmisión en vivo 24/7

Conoce cómo seguir La Granja VIP México 2 desde su estreno. (X: @lagranjavipmx)

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La segunda temporada de La Granja VIP México inicia hoy domingo 6 de septiembre de 2026 con un total de 14 participantes confirmados y una gala de apertura por Azteca Uno.

En este reality show las celebridades deberán convivir en una granja, cumplir tareas rurales, afrontar pruebas y evitar las nominaciones. El programa apuesta por reunir figuras de la televisión y las redes sociales en un entorno sin las comodidades habituales.

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La temporada comenzará con el ingreso de los concursantes al recinto rural. La dinámica combinará trabajo físico, decisiones estratégicas, votaciones y conflictos propios de una convivencia bajo cámaras.

A qué hora se estrena La Granja VIP México en Azteca Uno

La gala de apertura se emitirá este domingo por Azteca Uno a las 20:00 horas. El programa mostrará el inicio del encierro y presentará la dinámica que enfrentarán los habitantes durante las próximas semanas.

La transmisión abierta concentrará las emisiones estelares y los programas diarios. Allí se verán las pruebas para definir al capataz, los debates, las votaciones y las jornadas de eliminación.

La competencia trasladará a las figuras públicas a una rutina muy distinta de la que mantienen fuera de las cámaras. Los participantes tendrán que asumir responsabilidades compartidas y adaptarse al funcionamiento cotidiano de una granja.

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La emisión inaugural llegará en una noche de competencia entre producciones de telerrealidad. La principal diferencia del formato será que los famosos no solo deberán convivir: también tendrán que involucrarse en tareas necesarias para el cuidado del entorno rural.

La gala de apertura se emitirá este domingo por Azteca Uno a las 20:00 horas. (X: @lagranjavipmx)

Disney+ ofrecerá una transmisión de La Granja VIP México durante las 24 horas del día

La plataforma Disney+ tendrá la transmisión en vivo e ininterrumpida de la convivencia. El acceso estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para seguir lo que ocurra dentro del recinto.

La cobertura contará con un sistema multicámara. Los espectadores podrán observar conversaciones, desacuerdos, pactos y momentos cotidianos que no siempre formarán parte de las galas de televisión abierta.

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La señal continua permitirá seguir la estrategia de cada habitante mientras se adapta al encierro. Las decisiones tomadas fuera de las pruebas podrán modificar las alianzas y provocar nuevas tensiones entre los integrantes del elenco.

Azteca Uno concentrará los episodios con los momentos centrales de la competencia. Disney+, en cambio, mostrará el desarrollo permanente de la experiencia, desde las tareas diarias hasta los intercambios entre los concursantes.

La diferencia entre ambas alternativas permitirá que el público elija cómo seguir el reality. Quienes busquen los resultados y las definiciones podrán ver las galas, mientras que quienes quieran observar la convivencia completa tendrán acceso a la transmisión permanente.

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Las cámaras acompañarán a los participantes durante las actividades rurales y en los espacios de descanso. Esa exposición será parte de un programa donde cada gesto puede tener repercusiones en el vínculo con sus compañeros y con la audiencia.

Los 14 habitantes confirmados para la segunda temporada de La Granja VIP México

El grupo de participantes confirmados para esta edición está integrado por figuras de la televisión, la música, la conducción, los realities y las plataformas digitales. La convivencia reunirá trayectorias y personalidades diferentes en un mismo espacio.

Estos son todos los habitantes anunciados para La Granja VIP México 2:

Carlos Trejo : Influencer y conocido cazafantasmas.

Ivonne Montero : Actriz.

Kenny Áviles : Cantante y fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’.

Kevyn Contreras ‘el Bicolor’ : Comediante.

Kunno : Influencer.

Rafa Mercadante : Conductor.

Fernando Lozada : Influencer, conductor y participante de realities.

María Karunna : Cantante e integrante de ‘Caló’.

Niurka Marcos : Actriz y figura de realities.

Mónica Escobedo : Comediante.

Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ : Influencer y estrella de realities.

Abigail Pak ‘la Coreañera’ : Influencer.

Natalia Alcocer : Actriz.

Manelyk González: Influencer, cantante y creadora de contenido.

Manelyk González se suma oficialmente a la segunda temporada de La Granja VIP. La Granja VIP 2

Conductores y críticos confirmados para la segunda temporada de La Granja VIP México

La segunda temporada de de La Granja VIP México contará con un equipo de conducción y un panel de críticos que acompañarán las galas, analizarán la convivencia y seguirán los momentos centrales de la competencia.

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Adal Ramones será el conductor estelar, mientras que Kristal Silva asumirá el rol de co-conductora y Mallezaa estará a cargo de los contenidos digitales.

El programa también tendrá un grupo de críticos que comentará el desarrollo del reality, las pruebas y los conflictos entre los habitantes. La integración de ese panel añade otra instancia de análisis para los acontecimientos que surjan dentro de la granja.

Los críticos confirmados son:

Linet Puente

Flor Rubio

Ferka

Rey Grupero

Alfredo Adame también se sumará a La Granja VIP México 2 como juez y panelista crítico.

El actor y conductor, ganador de la primera temporada, evaluará el desempeño de los habitantes en aspectos como la disciplina, las tareas de campo y la convivencia, con la promesa de mantener una postura sin favoritismos.

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Su participación también reaviva la expectativa por sus posibles opiniones sobre Carlos Trejo, otro de los concursantes confirmados.

El 'Golden Boy' vuelve a las parcelas, pero ahora para hablar sobre los nuevos habitantes. (Marco Ruiz | Infobae México)

Las nominaciones semanales y las pruebas definirán la continuidad en La Granja VIP México 2

Los habitantes de La Granja VIP México tendrán que realizar actividades propias del funcionamiento de una granja. Las tareas incluyen limpiar establos, sembrar, cuidar animales y cargar leña.

Las nominaciones se llevarán a cabo de forma semanal. Ese proceso definirá qué participantes quedan en riesgo de abandonar la competencia.

Las pruebas de inmunidad también formarán parte de cada ciclo semanal. Los desafíos podrán otorgar protección ante las nominaciones, aunque no se detalló qué día se realizarán ni cuántas competencias habrá por semana.

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El programa también incluirá pruebas para elegir al capataz. La persona que obtenga ese puesto asumirá responsabilidades dentro de la organización de la granja, pero no se informó la frecuencia exacta de esa dinámica.

Las jornadas de eliminación cerrarán el proceso semanal. Allí se definirá qué habitante deja el reality y cuál continúa en la competencia.

La convivencia será registrada por cámaras de forma permanente. Las emisiones diarias y las galas mostrarán las tareas de campo, los resultados de las pruebas, las votaciones y los acontecimientos que influyan en el desarrollo del juego.

Adal Ramones será el conductor estelar de La Granja VIP México 2. (Instagram)

El estreno dará comienzo a la convivencia de los 14 habitantes

Con el estreno de la segunda temporada de La Granja VIP México este domingo, los habitantes comenzarán una convivencia marcada por las tareas rurales, las pruebas y las decisiones semanales.

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La evolución de las alianzas y los resultados de cada dinámica definirán el rumbo de la segunda temporada del reality show mexicano.

El público contará con dos alternativas para seguir el programa: las emisiones programadas por televisión abierta en Azteca Uno y el acceso permanente a la vida cotidiana dentro de la granja en la plataforma Disney+.