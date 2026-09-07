México

De $24 a $27 el litro: cuánto cuesta llenar el tanque de los autos más populares en México hoy

Mientras el peso golpea las carteras de millones de conductores y el impuesto especial se lleva buena parte de lo que se paga, un cálculo revela cuánto se gasta realmente al llenar el tanque de los cinco autos que más se venden en el país

Un informe señala variaciones importantes en el costo del combustible entre diferentes regiones
La gasolina Magna se vende hoy en 23.68 pesos por litro a nivel nacional. Crédito: REUTERS/Raquel Cunha
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La gasolina Magna se vende hoy 7 de septiembre en 23.68 pesos por litro a nivel nacional, según reportó Profeco en la mañanera.

El litro de Premium alcanza 28.58 pesos y el diésel 27.02 pesos, de acuerdo con datos de PETROIntelligence recabados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

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Con estos precios, llenar el tanque de los cinco autos más vendidos en México durante 2026 cuesta entre 947 y 1,302 pesos, según el modelo y la entidad federativa. Una parte considerable de ese gasto corresponde a impuestos.

Un hombre con camisa azul marino llena el tanque de un coche plateado en una gasolinera al anochecer, mientras el surtidor muestra un precio alto.
El litro de Premium alcanza los 28.58 pesos, de acuerdo con datos de PETROIntelligence. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vocero de Profeco, Francisco Escalante, confirmó que el acuerdo voluntario con gasolineros para mantener la regular alrededor de los 24 pesos se renovó por seis meses más, hasta marzo de 2027.

El Nissan Versa lidera las ventas de 2026 seguido del Aveo y el Rio

El ranking de autos más vendidos en México durante 2026, lo encabeza el Nissan Versa, le siguen el Chevrolet Aveo, el Kia Rio, la Hyundai Creta y la Toyota RAV4.

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Este ranking es elaborado con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) a partir del Instituto Nacional de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Coche oscuro con estelas de luz en una avenida urbana mojada de noche. Al fondo, la estatua de la Diana Cazadora y edificios altos iluminados por la ciudad.
El Chevrolet Aveo se disputa el primer lugar de ventas con el Versa mes con mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nissan mantiene el liderazgo general del mercado mexicano con cerca del 17% de participación total, apoyado también en el Sentra y la pickup NP300.

El Aveo se disputa mes con mes el primer o segundo lugar con el Versa, sostenido por la red de distribuidores de Chevrolet en el país.

El modelo Rio ha ganado terreno año con año, mientras la Creta se consolida como la SUV compacta con mayor volumen de ventas.

Una vista de una autopista con tráfico denso de coches, camiones y un autobús al anochecer. Las luces traseras iluminan la calzada y hay señales de tráfico.
El Kia Rio ha ganado participación de mercado de forma constante en los últimos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La RAV4, de Toyota, cierra el listado como referencia del segmento de SUV medianas, con presencia constante entre los cinco primeros lugares desde inicios de 2026.

Llenar el tanque cuesta entre 947 y 1,302 pesos mexicanos según el modelo

El Nissan Versa tiene una capacidad de tanque de 41 litros, según su ficha técnica. Llenarlo con Magna al precio promedio nacional cuesta 970.88 pesos, el monto más bajo entre los cinco modelos analizados.

El Chevrolet Aveo varía entre 42 y 44 litros según la versión. Tomando un promedio de 43 litros, el costo de un tanque lleno asciende a 1,018.24 pesos, la misma cifra que corresponde al Kia Rio.

Bidón de gasolina rojo brillante en primer plano sobre superficie de cemento. Detrás, un gráfico de precios en alza proyectado en la pared, desenfocado.
Nuevo León registra algunos de los precios más altos de gasolina entre los estados con mayor población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Kia Rio cuenta con un tanque de 43 litros, de acuerdo con su ficha técnica, lo que representa un gasto de 1,018.24 pesos para llenarlo por completo con gasolina regular.

La Hyundai Creta tiene la capacidad más baja del grupo, con 40 litros. Llenar su tanque cuesta 947.20 pesos al precio promedio de la Magna, el gasto más reducido de todo el listado.

Mano de persona con camisa azul sosteniendo una boquilla de gasolina verde, llenando un coche en una estación de servicio. Se ven palmeras y montañas bajo un cielo claro.
Llenar el Versa con gasolina Magna cuesta 970.88 pesos, el monto más bajo del listado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Toyota RAV4, en sus versiones de gasolina de 2.0 y 2.5 litros, cuenta con un tanque de 55 litros. Es el modelo con el gasto más alto del listado: 1,302.40 pesos para llenarlo por completo, una diferencia de 355 pesos frente al Versa.

Diferencias regionales: Nuevo León y Baja California Sur registran la gasolina más cara del país

El promedio nacional no refleja las diferencias regionales. En la Ciudad de México, la Magna se cotiza en 23.79 pesos por litro y la Premium en 28.83 pesos, según datos de PETROIntelligence. En Jalisco, la Magna llega a 23.98 pesos y la Premium a 29.35 pesos.

Nuevo León registra los precios más altos entre las entidades con mayor población: 24.07 pesos la Magna y 29.54 pesos la Premium.

Un hombre vestido con chaleco gris se agacha revisando una bomba de gasolina que muestra un logo verde y blanco de Profeco en una gasolinera.
En la Ciudad de México, la gasolina Magna se cotiza en 23.79 pesos por litro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Baja California Sur encabeza la lista nacional con 24.31 pesos por litro de gasolina regular, seguido por Zacatecas con 23.93 pesos y Morelos con 23.81 pesos, de acuerdo con el corte diario de la CRE.

El acuerdo con gasolineros se extiende mientras el impuesto pega más fuerte al diésel

Escalante explicó que el esquema de contención, pactado entre el Gobierno federal y los empresarios gasolineros, se prorrogó por seis meses adicionales durante la conferencia matutina de este lunes.

El funcionario detalló también el desglose del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a cada combustible.

Hombre mexicano adulto con polo, sentado a la mesa de madera, cuenta billetes de pesos y habla por celular. Edificios de apartamentos al fondo.
El IEPS es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se cobra en la venta de combustibles en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de la Premium, el consumidor paga el 23.99% de la cuota oficial del IEPS, es decir 1.35 de los 5.65 pesos totales, mientras el resto corresponde a un estímulo fiscal.

Para el diésel, ese estímulo se redujo casi por completo: el usuario absorbe el 90.78% de la cuota, equivalente a 6.68 de los 7.36 pesos.

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