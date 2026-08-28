México

Ingresos del Gobierno Federal crecen 117 mil mdp de enero a julio: desacelera la recaudación

Los ingresos federales sumaron 3.83 billones de pesos entre enero y julio de 2026

Ingresos del Gobierno Federal crecen de enero a julio 2026, pero se desacelera la recaudación en comparación del 2025 (EFE/ José Méndez/Archivo)
Ingresos del Gobierno Federal crecen de enero a julio 2026, pero se desacelera la recaudación en comparación del 2025 (EFE/ José Méndez/Archivo)
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Los ingresos del Gobierno de México alcanzaron 3 billones 830 mil 732 millones de pesos de enero a julio de 2026, un incremento nominal de 117 mil 65 millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Aunque la recaudación acumulada en cifras preliminares mantiene una trayectoria ascendente, las cifras muestran una desaceleración significativa en el crecimiento de los ingresos federales frente a lo observado durante los primeros siete meses de 2025.

De acuerdo con los datos del SAT, entre enero y julio de 2025 el Gobierno Federal obtuvo ingresos por 3 billones 713 mil 667 millones de pesos, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra aumentó a 3 billones 830 mil 732 millones.

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Esto significa que los ingresos no recaudaron menos en términos nominales, ya que se obtuvieron 117 mil 65 millones de pesos adicionales. Sin embargo, el ritmo de crecimiento sí fue considerablemente menor.

Ingresos federales crecen, pero a menor ritmo

Ingresos del Gobierno federal enero-julio 2020-2026 IEPS IVA ISR
Ingresos del Gobierno federal enero-julio 2020-2026 (Imagen: SAT)

La comparación histórica muestra que el incremento registrado entre enero y julio de 2026 es el menor desde 2021, con excepción de que cada año parte de una base diferente.

En 2021, los ingresos aumentaron 258 mil 83 millones de pesos; en 2022 crecieron 253 mil 590 millones; en 2023 lo hicieron en 250 mil 557 millones, mientras que en 2024 el incremento fue de 145 mil 217 millones.

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El mayor salto de la serie se registró en 2025, cuando los ingresos aumentaron 443 mil 829 millones de pesos respecto al mismo periodo de 2024.

Para 2026, el aumento fue de apenas 117 mil 65 millones de pesos, por lo que el crecimiento adicional obtenido este año representa aproximadamente una cuarta parte del incremento registrado en 2025.

En términos porcentuales, el avance nominal de los ingresos federales pasó de alrededor de 13.6% entre enero-julio de 2024 y el mismo periodo de 2025, a aproximadamente 3.2% en 2026.

Recaudación tributaria supera los 3.4 billones de pesos

Una mano cuenta billetes de pesos mexicanos sobre una mesa de madera clara. Junto a la mano hay una calculadora, un teléfono móvil y un documento con el logo del SAT.
Los ingresos tributarios fueron 3 billones 407 mil 331 millones de pesos durante los primeros siete meses de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de los ingresos federales, los ingresos tributarios alcanzaron 3 billones 407 mil 331 millones de pesos durante los primeros siete meses de 2026.

Esta cifra representa un crecimiento nominal de 128 mil 523 millones de pesos frente al periodo enero-julio de 2025.

Entre los principales impuestos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) generó 1 billón 41 mil 19 millones de pesos, lo que representa un incremento de 129 mil 667 millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) ascendió a 401 mil 712 millones de pesos, es decir, 22 mil 628 millones de pesos más que entre enero y julio de 2025.

En tanto, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) se recaudaron 1 billón 777 mil 785 millones de pesos durante los primeros siete meses del año.

¿Se recaudó menos en 2026?

En monto absoluto, no: el Gobierno Federal recaudó más ingresos que en enero-julio de 2025.

Lo que sí disminuyó de manera importante fue el ritmo de crecimiento de la recaudación. El incremento pasó de 443 mil 829 millones de pesos en 2025 a 117 mil 65 millones en 2026, una diferencia de 326 mil 764 millones de pesos. Es decir, el aumento de 2026 es alrededor de 74% menor al registrado un año antes.

Por ello, los datos del SAT apuntan a una desaceleración de los ingresos federales durante 2026, más que a una disminución nominal de la recaudación.

El comportamiento de los próximos meses será clave para determinar si esta menor velocidad de crecimiento se mantiene al cierre del año o si los ingresos recuperan dinamismo durante el segundo semestre.

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