Guerra del Cártel de Sinaloa deja 41 asesinatos en seis días: una de las semanas más violentas desde el inicio del conflicto entre sus facciones

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, supervisaron el despliegue de fuerzas federales y sostuvieron reuniones con mandos territoriales y operativos en Culiacán, el 14 de junio. (Crédito: Defensa)

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La violencia asociada a la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa dejó 41 personas asesinadas entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre, uno de las semanas más violentas desde que comenzó el actual conflicto interno por el control de la organización criminal.

El recuento fue elaborado con datos de la Fiscalía General del Estado y reportes de prensa, aunque la cifra contrasta con el informe diario del Gabinete de Seguridad federal, que registró 30 homicidios durante el mismo periodo.

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La nueva semana de violencia dejó víctimas de distintos perfiles, entre ellas un bebé de un año y cuatro meses que murió tras recibir un disparo durante un ataque armado en Culiacán y el síndico de Tepuche, David Guadalupe Ramírez González, quien fue asesinado cinco meses después de asumir el cargo en sustitución de otro funcionario ejecutado.

Un bebé murió durante un ataque armado en Culiacán

Juan Alejandro, de un año y cuatro meses, murió después de recibir un disparo en la cabeza durante una agresión registrada la noche del sábado en la colonia Prados del Sur, en Culiacán.

De acuerdo con la información disponible, hombres armados abrieron fuego y el menor resultó herido en medio de la agresión. Fue trasladado a un hospital, donde murió posteriormente debido a la gravedad de las lesiones.

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En el ataque también murió un hombre identificado como Jesús Manuel, mientras que Josué Jonathan, identificado como uno de los presuntos agresores, resultó herido y falleció horas más tarde. Los demás responsables escaparon y el móvil de la agresión no había sido establecido públicamente.

El asesinato de Juan Alejandro cerró una semana marcada por homicidios y ataques en distintos puntos de Sinaloa, en medio de una confrontación que también ha alcanzado a menores de edad y habitantes sin una relación conocida con las organizaciones criminales.

El bebé Juan Alejandro fue alcanzado por las balas durante un ataque armado en Culiacán la noche del sábado 5 de septiembre. (Redes sociales)

Asesinan al síndico de Tepuche cinco meses después de la muerte de su antecesor

La semana también estuvo marcada por el asesinato de David Guadalupe Ramírez González, síndico de Tepuche, comunidad ubicada al norte de Culiacán.

Ramírez González había asumido el cargo cinco meses antes para sustituir a Héctor Bartolo Zamudio, quien fue asesinado el 31 de marzo.

El funcionario fue localizado sin vida después de haber sido privado de la libertad junto con su hermano Manuel, quien también murió posteriormente en un hospital.

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La muerte de Ramírez González volvió a colocar bajo los reflectores a Tepuche, una región que ha sido escenario de hechos violentos relacionados con la presencia de grupos armados y donde desde este año también se han reportado ataques con drones que lanzan explosivos.

Parte de los habitantes de comunidades como Tepuche, Tepuchito, La Vainilla y Bagrecitos han abandonado sus hogares ante la violencia y se han desplazado hacia Culiacán y otros municipios.

Reportes periodísticos informaron el secuestro del síndico de Tepuche, David Guadalupe Ramírez González, la mañana del viernes 4 de septiembre. (Crédito: Redes Sociales)

41 homicidios en apenas seis días

Hasta el viernes 5 de septiembre, cuando fue localizado el cuerpo del síndico de Tepuche, ya se reportaban decenas de asesinatos desde el inicio de la semana. Nuevos ataques elevaron el saldo a 41 víctimas entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre.

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La diferencia entre los registros también volvió a mostrar las discrepancias sobre el número de homicidios contabilizados en la entidad. Mientras el recuento basado en información de la Fiscalía estatal y reportes periodísticos registró 41 asesinatos, el informe diario del Gabinete de Seguridad federal contabilizó 30 durante el mismo periodo.

La cifra coloca a estos seis días entre los periodos más violentos desde que comenzó el conflicto entre las facciones del Cártel de Sinaloa, una disputa que ha mantenido altos niveles de violencia en la entidad y ha extendido sus efectos a distintos sectores de la población.

El inicio de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza

La actual guerra interna del Cártel de Sinaloa comenzó abiertamente el 9 de septiembre de 2024, semanas después de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en Estados Unidos.

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La confrontación enfrentó a Los Chapitos, facción vinculada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con La Mayiza, grupo identificado con el entorno de la familia Zambada. Desde entonces, la disputa por el control de la organización se trasladó a Culiacán y otros municipios de Sinaloa, donde se han registrado enfrentamientos armados, homicidios, desapariciones y ataques que también han afectado a la población civil.