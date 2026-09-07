¿Cuál es la relación entre Gala Montes y Flor Vigna? El apoyo que sorprendió en La Casa de los Famosos

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La relación entre Gala Montes y Flor Vigna tomó fuerza alrededor de La Casa de los Famosos México, aunque sus historias ya se habían cruzado en otro escenario: Supernova. Gala y Flor enfrentaron a Alana Flores en diferentes ediciones del evento, pero fue la argentina quien consiguió imponerse ante la mexicana en la edición de este año.

Cuando Flor ingresó a La Casa de los Famosos México, Gala manifestó abiertamente su apoyo. La actriz dejó claro que quería respaldarla durante la competencia y que incluso tenía intención de acudir a una de las galas para acompañarla después de ser nominada.

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Sin embargo, Gala aseguró que la producción no le permitió asistir. “Yo iba hoy a defender a Flor, porque saben que es mi amiga, se lo prometí y aparte, necesita a alguien que la vaya a defender”, expresó. El episodio marcó una de las primeras muestras públicas del respaldo de Montes hacia Vigna durante su participación en el reality.

Gala Montes entró a La Casa de los Famosos mientras Flor Vigna salía

(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La llegada de Gala Montes a La Casa de los Famosos México ocurrió después de la salida de Flor Vigna. La argentina terminó convertida en la sexta eliminada de la competencia, cerrando así su participación en el reality después de varias semanas dentro de la casa.

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La salida de Flor coincidió con el ingreso de Gala, quien llegó al programa como nueva habitante. De esta manera, mientras una de las figuras con las que Montes había mostrado cercanía abandonaba la competencia, la actriz comenzaba su propio recorrido dentro del reality.

La relación entre ambas había quedado expuesta desde antes de la eliminación. Gala había expresado públicamente que Flor contaba con su respaldo y había explicado por qué quería acompañarla durante su primera nominación. “Ella está sola, ella viene de otro país”, señaló al referirse a la argentina.

El apoyo de Gala hacia Flor comenzó desde su primera nominación

El respaldo de Gala no se limitó a un comentario en redes o a una muestra de simpatía. Cuando Flor enfrentó su primera nominación, Montes manifestó su intención de acudir para defenderla. La actriz incluso señaló que había hecho una promesa y que quería cumplirla.

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“Yo iba hoy a defender a Flor, porque saben que es mi amiga, se lo prometí”, afirmó Gala. También explicó que consideraba importante que la argentina tuviera alguien que la respaldara en ese momento: “aparte, necesita a alguien que la vaya a defender”.

Gala también dejó clara la confianza que tenía en Flor dentro de la competencia. “Flor no se va a ir, Flor se queda”, afirmó durante aquella etapa. Sin embargo, semanas después, Vigna terminó abandonando La Casa de los Famosos México como la sexta eliminada.

Gala y Flor, un vínculo que también pasó por Alana Flores

Flor Vigna

La historia entre Gala y Flor tiene otro punto de conexión en Supernova. Ambas se enfrentaron a Alana Flores en diferentes momentos, aunque los resultados fueron distintos. Gala tuvo su combate contra la creadora de contenido en una edición anterior, mientras que Flor se midió con ella en Supernova de este año.

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En el enfrentamiento de Gala contra Alana, Flores consiguió imponerse. El combate colocó a Montes frente a una rival que posteriormente volvería a encontrarse con otra figura relacionada con ella: Flor Vigna.

La revancha llegó con Flor. En Supernova de este año, la argentina subió al ring para enfrentar a Alana Flores y terminó derrotándola. De esta manera, Flor consiguió hacer lo que Gala no había podido en su enfrentamiento anterior y se llevó la victoria ante la mexicana.

El resultado añadió otro capítulo a la relación entre ambas. Gala había apoyado públicamente a Flor durante su participación en La Casa de los Famosos, mientras que en Supernova la argentina consiguió imponerse ante una rival que anteriormente había derrotado a Montes.

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La conexión entre Gala y Flor, por tanto, se ha desarrollado en diferentes escenarios. Primero apareció el respaldo público de Montes cuando Vigna entró al reality; después llegó el intento de Gala por acompañarla durante su primera nominación y, finalmente, la salida de Flor coincidió con el ingreso de Gala a la competencia.

Mientras Flor dejó la casa como la sexta eliminada, Gala comenzó una nueva etapa dentro del programa. Su entrada ocurrió prácticamente en el mismo momento en que Vigna cerraba su participación, dejando una particular coincidencia entre las dos figuras.