Olympiacos vs Volos FC: cuándo y dónde ver el debut de la Hormiga González en casa desde México

Ante la lesión de Ayoub El Kaabi, Armando González tiene una excelente oportunidad de ganarse un lugar en la titularidad del conjunto rojiblanco. (Infobae México: Jovani Pérez)

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Olympiacos enfrenta este martes al Volos New Football Club a las 12:45 horas (tiempo del centro de México) en la segunda jornada de la Copa de Grecia.

El partido marca el debut de Armando “La Hormiga” González ante la afición del conjunto rojiblanco, luego de que sus tres encuentros previos se disputaran como visitante.

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Los dos equipos se midieron el fin de semana pasado en la liga, en casa del Volos, en un duelo que terminó empatado, pero ahora el escenario será completamente diferencia con el Olympiacos fungiendo como local.

Lesión de Ayoub el Kaabi le abre la oportunidad a la Hormiga

El jugador Ayoub El Kaabi sufrió una fractura de tibia y peroné

El delantero marroquí Ayoub El Kaabi tuvo que salir de la cancha por lesión durante el duelo entre Volos y Olympiacos en la liga, disputado el sábado pasado durante una jugada dividida con el guardameta rival y no pudo continuar en el partido.

Más tarde, Olympiacos confirmó la gravedad de la lesión, la cual se trata de una fractura de tibia y peroné, por lo que estará fuera de actividad durante un periodo prolongado.

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Su ausencia abre una oportunidad para Armando “La Hormiga” González, quien podría asumir la titularidad en el eje del ataque.

El club rojiblanco dedicó un mensaje al delantero africano en redes sociales:

“Ayoub, en este difícil momento, toda la familia del Olympiacos te apoya de todo corazón. Tu fuerza, pasión y espíritu de lucha nos han inspirado tantas veces. Ahora nos toca a nosotros devolverte toda esa fuerza. Mantente fuerte”, publicó el equipo.

Olympiacos también le deseó una pronta recuperación y aseguró que acompañará al jugador durante su proceso. “Estaremos contigo en cada paso del camino, hasta que te veamos de vuelta donde perteneces. Te deseamos una pronta recuperación”, agregó.

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González ha contado con la confianza del técnico José Luis Mendilibar desde su llegada al futbol europeo. El mexicano tuvo minutos en su primer partido, fue titular en el segundo compromiso y entró de cambio el sábado tras la lesión de El Kaabi.

La situación en la delantera favorece al exjugador de Chivas. Roman Yaremchuk no se encuentra al 100% y Mendilibar tampoco ha podido contar con Clayton, por lo que “La Hormiga” tendría amplias posibilidades de aparecer en el once inicial durante los próximos encuentros.

Actualidad del Olympiacos

El delantero mexicano busca tener más minutos con la salida del Kaabi. (Olympiacos FC)

Olympiacos comenzó el torneo con dos victorias consecutivas, pero el empate ante Volos FC frenó su paso perfecto en la liga, ya el equipo tuvo dificultades para generar jugadas ofensivas y careció de claridad en la elaboración de oportunidades de gol durante varios lapsos del encuentro.

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El conjunto de José Luis Mendilibar dejó escapar los tres puntos en los minutos finales, donde claramente se vio afectado el ánimo del plantel por la lesión de su compañero Ayoub El Kaabi, quien abandona la cancha tras sufrir una fractura de tibia y peroné.

En la Copa de Grecia, Olympiacos debutó con una victoria de 4-0 como visitante ante AEL FC, donde Armando “La Hormiga” González marcó su primer gol con el cuadro griego durante ese partido.

Ahora, el equipo de Armando volverá a casa con la intención de recuperar su mejor versión. El equipo buscará imponer condiciones ante Volos y confirmar el nivel que lo mantiene entre los principales protagonistas del futbol griego.

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Cuándo y dónde el encuentro de la Hormiga en vivo

El encuentro entre el Olympiacos y el Volos FC podrá seguirse a partir de las 12:45 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Claro Sports.