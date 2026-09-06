Huracán Marie baja a categoría 1, pero su circulación aumentará las lluvias intensas y oleaje elevado: lista de estados afectados

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El huracán Marie se debilitó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante las primeras horas de este domingo 6 de septiembre; sin embargo, su amplia circulación todavía tendrá efectos sobre Baja California Sur, principalmente por el incremento del oleaje en la costa occidental de la península.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitido a las 03:00 horas, el centro del ciclón se encontraba aproximadamente a 1,225 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (km/h) y rachas de hasta 185 km/h.

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Marie avanzaba hacia el noroeste a 13 km/h y, aunque continuará alejándose del territorio nacional, su circulación generará oleaje de entre 2 y 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

⚠️ 🌀 El centro del #Huracán #Marie de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson se localiza a 1,225 km al oeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Su circulación genera #oleaje elevado de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la #PenínsulaDeBajaCalifornia.



🤓… pic.twitter.com/5jf6CWfvRP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 6, 2026

¿Qué estados tendrán lluvias intensas por Marie y otros sistemas meteorológicos?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó desde el sábado 5 de septiembre que mantiene vigilancia permanente y coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno debido al temporal de lluvias que afecta distintas regiones de México.

Aunque los efectos directos de Marie se concentran principalmente en Baja California Sur, el organismo advirtió que diversos fenómenos atmosféricos favorecerán precipitaciones de consideración en diferentes entidades.

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Entre los sistemas que intervienen se encuentran el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y la onda tropical número 36.

De acuerdo con el pronóstico difundido por Protección Civil, los estados contemplados con lluvias muy fuertes a intensas son:

Sinaloa

Veracruz

Oaxaca

Nuevo León

Tamaulipas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Morelos

Puebla

Guerrero

Chiapas

Además, el monzón mexicano y otros sistemas atmosféricos mantendrán condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste del territorio nacional, mientras que canales de baja presión y la onda tropical 36 propiciarán chubascos y precipitaciones de diferente intensidad en una extensa parte del país.

Estas condiciones pueden estar acompañadas por descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y otros efectos asociados a las tormentas.

¿Cómo afectará el huracán Marie a Baja California Sur?

La circulación del ciclón mantiene condiciones adversas en Baja California Sur, pese a que su centro se encuentra a más de mil kilómetros de Cabo San Lucas.

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Para la entidad, las autoridades habían previsto un incremento en la probabilidad de lluvias, así como vientos de entre 20 y 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en las costas, además de oleaje de 2 a 3 metros.

El reporte actualizado del SMN de este domingo mantiene precisamente la previsión de oleaje elevado de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península de Baja California, provocado por la circulación de Marie.

La trayectoria prevista indica que el ciclón continuará desplazándose hacia aguas abiertas del océano Pacífico y seguirá perdiendo fuerza. De acuerdo con la proyección mostrada por el organismo, Marie pasaría a tormenta tropical y posteriormente se convertiría en un sistema postropical o remanente.

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Vigilan otra zona con potencial ciclónico en el Pacífico

Marie no es el único sistema bajo observación. La CNPC informó que se anticipaba la formación de una zona de baja presión al sur de la península de Baja California, la cual presentaba 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico en un periodo de siete días.

⚠️ El #SMNmx vigila la posible formación de una zona de #BajaPresión con potencial para desarrollar un #CiclónTropical en el océano #Pacífico.



🤓 Más información en la imagen 👇 pic.twitter.com/UBtU0RAISt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 6, 2026

Por esta razón, las autoridades mantienen la vigilancia sobre el Pacífico mexicano durante el desarrollo de la temporada de ciclones tropicales.

La evolución de este sistema será relevante debido a que una eventual organización ciclónica podría modificar las condiciones meteorológicas previstas para la región, por lo que será necesario atender las actualizaciones oficiales del SMN y Protección Civil.

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Protección Civil pide extremar precauciones ante lluvias e inundaciones

Ante el temporal, la CNPC pidió a la población tomar medidas preventivas para reducir los riesgos derivados de inundaciones, corrientes de agua y posibles deslizamientos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener limpias las bajadas de agua y drenajes dentro de las viviendas, así como evitar la acumulación de basura en cunetas, márgenes de ríos y cañadas, pues los residuos pueden impedir el flujo natural del agua y favorecer inundaciones.

La dependencia también llamó a no intentar cruzar ríos, arroyos ni zonas inundadas, incluso a bordo de vehículos, debido a que la corriente puede alcanzar fuerza suficiente para arrastrar automóviles y personas.

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Quienes habitan en zonas de ladera deben permanecer atentos a señales de posibles deslizamientos, como grietas en el suelo, inclinación repentina de árboles o postes y arrastre de materiales.

Finalmente, Protección Civil recomendó identificar previamente los refugios temporales y rutas de evacuación, preparar una mochila de emergencia y proteger los documentos oficiales dentro de bolsas herméticas, además de seguir únicamente los avisos de las autoridades y las indicaciones locales.