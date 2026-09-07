Apio Quijano “ubica” a Ese Pérez a nivel nacional tras polémicas en La Casa de los Famosos: “Tu no representas a México” (RS)

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Apio Quijano confrontó a Ese Pérez durante la sexta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, realizada el domingo 6 de septiembre, al decirle que ninguno de los dos representa a México y cuestionar la conducta del comediante ante las polémicas que acumula dentro del reality de Televisa.

El integrante de Kabah entró a la casa como parte de una nueva dinámica de congelados, en la que ex participantes pueden dirigirse a los habitantes sin recibir respuesta. Pérez permaneció inmóvil mientras Quijano lanzó un mensaje que se volvió tema de conversación entre los seguidores del programa.

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La participación de Apio ocurre durante la sexta semana de encierro. El cantante formó parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, emitida en 2023, y fue el séptimo eliminado de aquella edición el 23 de julio, tres semanas antes de la final.

Apio Quijano le pide a Ese Pérez no reducir a México a una persona

Apio Quijano se detuvo frente a Ese Pérez durante la dinámica y habló sobre los señalamientos que el comediante ha enfrentado desde su ingreso a la cuarta temporada del reality.

El cantante de Kabah dijo: “Ay, Ese, Ese, Ese. Nada más te digo algo: tú no representas a México, ni tampoco yo”.

Quijano sostuvo que el país no puede ser reducido a las opiniones o comportamientos de una sola figura pública, en medio de los debates que la participación de Pérez genera en redes sociales.

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“México es un país muy grande, diverso, complejo, para reducirlo a la opinión y al comportamiento de una persona”, agregó el exhabitante del reality.

Apio también habló sobre la relación entre clase social, educación y conducta. Su comentario se interpretó como una referencia directa a los episodios que han colocado a Ese Pérez en el centro de críticas dentro y fuera de la casa.

Apio Quijano le pide a Ese Pérez no reducir a México a una persona (captura)

“La elegancia no tiene nada que ver con la clase social, sino con la educación, la integridad y el respeto”, dijo Quijano frente al resto de los participantes.

Pérez no pudo responder durante el momento. Las reglas de los congelados obligan a los habitantes a mantenerse quietos y en silencio mientras reciben la visita de personas que ingresan de manera temporal al encierro.

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La sexta gala de eliminación incluye una nueva dinámica de congelados

La noche del domingo 6 de septiembre comienza con el posicionamiento entre los habitantes que permanecen en competencia. Las tensiones previas por las labores de limpieza, las estrategias de salvación y la intención de Cynthia Klitbo de abandonar el programa marcaron la jornada.

Durante el posicionamiento, Masad Altamimi se colocó frente a Ese Pérez y retomó diferencias que ambos arrastran por comentarios realizados dentro del reality. El influencer árabe le reclamó expresiones relacionadas con su madre y presuntos insultos hacia mujeres.

Ese Pérez rechazó haber insultado a sus compañeras y respondió que Altamimi también habría hecho comentarios inapropiados. El intercambio se suma a una serie de confrontaciones que mantienen al comediante como uno de los habitantes más discutidos de la temporada.

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Flor Vigna también eligió a Pérez en el sinceramiento. La actriz argentina expresó que la presencia del comediante le incomoda por la historia que ambos han tenido desde el inicio del reality.

Antes de la entrada de Apio, Alexis Ayala ingresó en otra dinámica de congelados para hablar con los nominados. Más tarde, Ricardo Peralta pidió a los habitantes liberarse del miedo a recibir críticas del público, luego de recordar la reacción que enfrentó durante su propia participación.

La visita de exintegrantes de La Casa de los Famosos México modificó la atmósfera de la gala. Cada mensaje llegó cuando los concursantes se encontraban a la espera de conocer quién saldría del programa y de la incorporación de un nuevo habitante.

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Ese Pérez enfrenta críticas por comentarios a Masad Altamimi

Masad le exigió a Ese Pérez que no volviera a mencionar a su mamá, Karina Torres tomó partido y la pelea subió de tono hasta que Cynthia Klitbo los silenció a todos. (Captura de pantalla YouTube)

Una de las controversias que rodea a Ese Pérez se relaciona con un posicionamiento frente a Masad Altamimi. Usuarios en redes sociales acusaron al comediante de hacer referencias a la religión y la cultura de su compañero al hablar sobre las labores de limpieza dentro de la casa.

Las expresiones generaron acusaciones de xenofobia y falta de respeto. La polémica escaló entre los seguidores del programa, quienes exigieron que la producción revisara el contenido de las conversaciones transmitidas.

Altamimi retomó el tema durante la sexta gala. El participante volvió a encarar a Pérez ante los demás habitantes, aunque el comediante sostuvo que no había insultado a las mujeres de la casa.

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La discusión entre ambos ocurre en una temporada que ha tenido conflictos recurrentes por la división de tareas. La limpieza de los espacios comunes se convirtió en uno de los asuntos que generó roces entre los participantes.

La protesta de Cynthia Klitbo y los desacuerdos sobre quién debía realizar determinadas actividades alimentaron las diferencias entre grupos. En ese escenario, los comentarios de Pérez hacia Altamimi provocaron una reacción más amplia entre usuarios de plataformas digitales.

Yanet García y Karina Torres aparecen en los reclamos contra Ese Pérez

Ese Pérez también recibe críticas desde las primeras semanas de competencia por bromas y comentarios dirigidos a compañeras como Yanet García y Karina Torres. Parte de la audiencia calificó esos intercambios como incómodos o vulgares.

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Las reacciones en redes sociales colocaron al comediante bajo observación constante. Algunos seguidores consideran que su estilo dentro de la casa busca generar conflicto y mantenerlo en el centro de las conversaciones.

Pérez ha sido señalado de involucrarse en chismes y discusiones entre habitantes. Sus detractores afirman que utiliza las confrontaciones para conseguir protagonismo durante las galas y en las transmisiones disponibles para el público.

La presencia de Karina Torres también fue mencionada por Apio Quijano en la dinámica de congelados. El integrante de Kabah le dijo que se ha reprimido dentro de la competencia, mientras que a Yahir le reprochó una actitud “tibia”.

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Quijano dirigió otro mensaje a Ernesto Laguardia, a quien le dijo que ha quedado a deber durante su estancia en el reality. El cantante lo calificó como “aburrido” frente a los demás habitantes.

A Mariana Ochoa, Apio le reconoció la posición de víctima que ha tomado en el programa, aunque le advirtió que esa estrategia comienza a desgastarse. También recordó a la casa que la cantante tuvo acceso durante una semana a lo que ocurría fuera del encierro.

Gema Garoa, Ese Pérez, Aldo Rendón y Karina Torres posan juntos durante su participación en el programa La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presunta ruptura del aislamiento aumenta los reclamos contra la producción

Otro de los reclamos contra Ese Pérez surgió por una presunta ruptura de las reglas de aislamiento cuando permanecía en la zona conocida como El Exilio. Usuarios afirmaron que el comediante interactuó con personas del exterior mientras debía mantenerse apartado de información ajena a la competencia.

Las acusaciones provocaron peticiones de expulsión y reclamos de un supuesto trato preferencial por parte de la producción. Hasta el momento, el tema ha alimentado la conversación digital sobre las reglas que deben cumplir los habitantes.

La dinámica de congelados permitió que Apio Quijano retomara esas inconformidades sin que Pérez pudiera defenderse durante la transmisión. El mensaje del cantante colocó el debate sobre conducta, educación y representación nacional en una de las noches de mayor tensión de la temporada.

Quijano llegó a la séptima semana de la primera temporada como integrante del Team Infierno, junto a Wendy Guevara, Poncho de Nigris y Sergio Mayer. Durante su participación también ganó un automóvil en una dinámica interna del programa.