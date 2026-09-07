EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 7 de septiembre

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum abordará el tema del uso de la IA y las redes sociales en la adolescencia.
Otros temas de relevancia para este lunes 7 de septiembre son los siguientes:
- Obras para prevenir inundaciones en el Valle de México: sería el tema programado principal, con un informe sobre proyectos hidráulicos, drenaje y acciones de la Conagua en la zona oriente de la Ciudad de México y el Estado de México.
- Balance de la gira por el Segundo Informe de Gobierno: podría hacer un recuento de su visita a diez entidades, donde, según la mandataria, participaron cerca de 150 mil personas, además de anunciar la siguiente etapa del recorrido.
- Relación con Estados Unidos: podrían preguntarle sobre cooperación en seguridad, la relación con la DEA, el combate al fentanilo, los aranceles al acero y al sector automotriz, así como la próxima revisión del T-MEC.
- Accidente carretero en Nayarit: se espera un pronunciamiento por el choque que dejó cuatro personas fallecidas y 20 lesionadas; versiones preliminares indican que los pasajeros regresaban de un acto encabezado por Sheinbaum.
- Brote de salmonelosis en el Hospital General de México: la presidenta podría informar sobre la revisión nacional ordenada en cocinas y comedores hospitalarios, así como las investigaciones por posibles responsabilidades administrativas.
- Seguridad en Guerrero: podrían solicitarle información sobre el asesinato de un integrante de la Guardia Nacional y la muerte de agentes de la SSPC durante un operativo de rescate.
- Denuncias contra autoridades de Nuevo León: alcaldes y organizaciones solicitaron su intervención ante supuestas irregularidades y posibles actos de extorsión atribuidos al gobierno estatal.