México

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 7 de septiembre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

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Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum abordará el tema del uso de la IA y las redes sociales en la adolescencia.

Otros temas de relevancia para este lunes 7 de septiembre son los siguientes:

  • Obras para prevenir inundaciones en el Valle de México: sería el tema programado principal, con un informe sobre proyectos hidráulicos, drenaje y acciones de la Conagua en la zona oriente de la Ciudad de México y el Estado de México.
  • Balance de la gira por el Segundo Informe de Gobierno: podría hacer un recuento de su visita a diez entidades, donde, según la mandataria, participaron cerca de 150 mil personas, además de anunciar la siguiente etapa del recorrido.
  • Relación con Estados Unidos: podrían preguntarle sobre cooperación en seguridad, la relación con la DEA, el combate al fentanilo, los aranceles al acero y al sector automotriz, así como la próxima revisión del T-MEC.
  • Accidente carretero en Nayarit: se espera un pronunciamiento por el choque que dejó cuatro personas fallecidas y 20 lesionadas; versiones preliminares indican que los pasajeros regresaban de un acto encabezado por Sheinbaum.
  • Brote de salmonelosis en el Hospital General de México: la presidenta podría informar sobre la revisión nacional ordenada en cocinas y comedores hospitalarios, así como las investigaciones por posibles responsabilidades administrativas.
  • Seguridad en Guerrero: podrían solicitarle información sobre el asesinato de un integrante de la Guardia Nacional y la muerte de agentes de la SSPC durante un operativo de rescate.
  • Denuncias contra autoridades de Nuevo León: alcaldes y organizaciones solicitaron su intervención ante supuestas irregularidades y posibles actos de extorsión atribuidos al gobierno estatal.

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