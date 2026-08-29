México

¿Necesidad o tendencia? Profeco advierte sobre compras impulsivas provocadas por redes sociales

La comodidad de adquirir productos sin salir de casa y recibirlos a domicilio ha incrementado la preferencia por el comercio en línea en los últimos años

Unas manos sostienen un teléfono inteligente con notificaciones de descuentos en la pantalla, con una tarjeta de crédito al lado.
Un consumidor revisa notificaciones de ofertas de comercio electrónico en su teléfono inteligente junto a una tarjeta de crédito sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La creciente presencia de publicidad digital en redes sociales y sitios web ha llevado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a lanzar recomendaciones para proteger a la ciudadanía de las compras impulsivas y el endeudamiento innecesario.

Este organismo señaló que las plataformas digitales, al personalizar los anuncios, pueden influir en la toma de decisiones de consumo de cada uno de los usuario. Esta dinámica representa un riesgo para la economía familiar, especialmente cuando las decisiones de compra responden más a una tendencia que a una necesidad real.

La comodidad de adquirir productos sin salir de casa y recibirlos a domicilio ha incrementado la preferencia por el comercio en línea en los últimos años. Sin embargo, la importancia de distinguir entre adquisiciones motivadas por una moda pasajera y aquellas que ofrecen un beneficio duradero es necesario para tener un mejor manejo del dinero.

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Recomendaciones para evitar compras impulsivas en internet

El desplazamiento continuo por aplicaciones como Facebook, Instagram o TikTok expone a las personas a una combinación de entretenimiento y ofertas, donde la configuración de los algoritmos adapta la publicidad a los intereses detectados por el tiempo de visualización y el historial de navegación.

Para evitar caer en la trampa del consumo excesivo, la Profeco recomendó silenciar o dejar de seguir perfiles patrocinados o comerciales, lo que reduce la exposición directa a mensajes de compra y disminuye la probabilidad de contraer deudas.

Infografía con ilustraciones y consejos para evitar compras impulsivas en internet mediante el control de anuncios y redes sociales.
Una infografía de la Profeco detalla recomendaciones prácticas para reducir la exposición a anuncios en redes sociales y evitar compras impulsivas en internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, aconsejó desactivar las sugerencias personalizadas y restringir el rastreo digital de las aplicaciones, además de establecer límites en el tiempo de navegación en redes sociales.

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Como alternativa, se sugiriere seguir cuentas educativas que fomenten hábitos financieros responsables y el consumo sostenible, ayudando a los usuarios a tomar decisiones más conscientes y proteger su economía.

Profeco emite claves para ahorrar en la compra de útiles escolares

El regreso a clases representa un reto económico para muchas familias mexicanas, quienes deben equilibrar la compra de útiles, uniformes y materiales sin comprometer su estabilidad financiera.

Ante ello, la Procuraduría Federal del Consumidor emitió recomendaciones para ayudar a padres y responsables de crianza a enfrentar este periodo sin generar deudas ni afectar el presupuesto familiar. El gasto escolar, además de los artículos educativos, suele incluir transporte, actividades y materiales extra a lo largo del ciclo escolar, por lo que anticipar y planificar cada compra es fundamental.

Es primordial revisar qué útiles hay en casa, así como las mochilas y uniformes que continúan en buen estado antes de adquirir nuevos. Esta práctica no solo contribuye al ahorro, sino que fomenta en niñas y niños el cuidado de sus pertenencias y la participación en decisiones de compra.

Asimismo, es necesario definir un presupuesto claro para cada rubro y respetarlo, priorizando libros, cuadernos y uniformes sobre productos de moda. La comparación de precios y calidad entre diferentes tiendas es otra estrategia clave para maximizar el rendimiento del gasto escolar.

Otra recomendación son las compras en grupo para obtener descuentos por volumen y aprovechar promociones solo cuando realmente se necesita el producto. Conservar los comprobantes de compra es esencial para hacer valer garantías o solicitar reembolsos.

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