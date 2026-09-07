Las 5 frases más contundentes de Hugo Aguilar en la rendición de su primer año al frente de la SCJN

El evento conmemorativo “Un año de justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia” marca el cierre de labores del primer año desde que los actuales integrantes de la Suprema Corte asumieron sus funciones bajo el esquema de elección por voto popular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, presentó un balance de su primer año al frente del máximo tribunal, en el que defendió los cambios administrativos, jurisdiccionales y presupuestarios adoptados por la nueva integración.

Durante su mensaje, Aguilar puso énfasis en la eliminación de privilegios, la independencia frente a intereses políticos y económicos, la inclusión de los pueblos indígenas y la necesidad de construir una justicia más cercana a la ciudadanía.

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El discurso también incluyó un llamado dirigido a ministros, personas juzgadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación para que abandonen actitudes y formas de impartir justicia asociadas con el pasado. Estas fueron cinco de sus frases más contundentes.

1. “Se acabaron los privilegios”

La declaración más directa del ministro presidente estuvo relacionada con la política de austeridad aplicada dentro de la Corte. Aguilar sostuvo que la actual integración eliminó beneficios y servicios considerados superfluos para ministras y ministros, entre ellos los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada.

También señaló que los integrantes del Pleno reciben la remuneración establecida por la Constitución, mientras que las estructuras administrativas fueron compactadas para reducir costos. Las principales cifras presentadas fueron:

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Un déficit presupuestario heredado de 144 millones 660 mil pesos .

Una reducción de 10% en la plantilla de las áreas administrativas.

Un ahorro mínimo de 10% en cada modificación de la estructura orgánica.

Más de 4 mil 700 millones de pesos ahorrados en el conjunto del Poder Judicial.

Aguilar adelantó que el presupuesto de 2027 mantendrá una orientación austera.

2. “El Poder Judicial no atiende encargos, no sigue el pulso de las coyunturas”

Ante los cuestionamientos sobre la independencia de la nueva Corte, Hugo Aguilar afirmó que ninguna agenda contraria al texto constitucional tiene cabida dentro de la institución. Subrayó que el Poder Judicial debe obediencia a la Constitución y mantiene su compromiso con el pueblo de México.

El ministro presidente aseguró que los sectores políticos, económicos y sociales pueden contar con un tribunal que resuelva con rigor y genere certeza jurídica. A su juicio, esa confianza resulta indispensable para invertir, innovar y consolidar un Estado de derecho acorde con las transformaciones del país.

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Aguilar defendió así la autonomía judicial, aunque sostuvo que esta no debe significar aislamiento o confrontación entre poderes. En agosto de 2025 ya había adelantado que buscaría mantener el diálogo institucional sin comprometer la independencia de la Corte.

3. “Los cambios profundos requieren tiempo”

El presidente de la SCJN reconoció que la transformación del Poder Judicial no puede completarse únicamente con nuevas reglas o con la renovación de sus integrantes. Por ello, llamó a ministras, ministros, personas juzgadoras y trabajadores judiciales a no reproducir prácticas y conductas asociadas con etapas anteriores.

Aguilar planteó que los cambios profundos requieren tiempo y una nueva conciencia sobre el servicio público y la responsabilidad frente a la sociedad. Asimismo, pidió corregir aquello que no funciona, escuchar las críticas y acelerar las modificaciones cuando resulte necesario.

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El llamado estuvo acompañado por un reconocimiento a juezas, jueces, magistraturas, personas defensoras, intérpretes, facilitadoras y equipos de las ponencias, a quienes atribuyó los resultados alcanzados durante el periodo.

4. “En un país pluricultural como México es necesario que dialoguen los diversos sistemas jurídicos”

Otro de los ejes del discurso fue la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Aguilar consideró necesario que los distintos sistemas jurídicos existentes en México dialoguen y que la reforma constitucional de 2024 se traduzca en resultados concretos.

El ministro destacó resoluciones relacionadas con la libre determinación, el autogobierno, la administración directa de recursos, el derecho a la consulta previa y el acceso a intérpretes de lenguas indígenas durante los procesos jurisdiccionales.

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La Corte también reportó encuentros sobre justicia, territorio y autonomía, cuya numeralia fue presentada de la siguiente manera:

Diálogos realizados en 10 entidades de la República .

Participación de 965 autoridades comunitarias .

Representación de 664 comunidades .

Presencia de 23 pueblos indígenas .

Participación de 125 personas juzgadoras federales .

Intervención de 26 integrantes de poderes judiciales estatales.

5. “Es tiempo de una nueva justicia”

En el cierre de su intervención, Aguilar afirmó que la unidad, la pluralidad y la historia del país permitirán avanzar hacia una justicia más cercana al pueblo de México. El ministro presentó esta transformación como una tarea que debe mantenerse durante los siguientes años y no como un proceso concluido.

El mensaje condensó los principales planteamientos de su informe: una Corte austera, autónoma, abierta al escrutinio público, incluyente y capaz de explicar sus decisiones a la ciudadanía.

Días antes de la rendición de cuentas, Aguilar ya había sostenido que la forma en que la Corte se relaciona con México cambió mediante una decisión de fondo que no tiene marcha atrás. También afirmó que la justicia únicamente puede transformar la realidad cuando alcanza a quienes más la necesitan.

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