México

Ricardo Monreal descarta comisión especial por muerte de Zenyazen Escobar; pide dar prioridad a la FGR

El coordinador de Morena en San Lázaro señala que la propuesta se abordó en la Junta de Coordinación Política

El coordinador de Morena en San Lázaro señala que la propuesta se abordó en la Junta de Coordinación Política y sostiene que el esclarecimiento corresponde a la FGR
El coordinador de Morena en San Lázaro señala que la propuesta se abordó en la Junta de Coordinación Política y sostiene que el esclarecimiento corresponde a la FGR
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El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que la Cámara no integrará una comisión especial de investigación por la muerte del diputado federal Zenyazen Escobar García.

Monreal explicó que el tema se planteó en la Junta de Coordinación Política, pero que no se sometió a votación la creación de dicho órgano. “Se planteó en la Junta de Comisión Política, no se votó, que se hiciera una comisión”, señaló el legislador.

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Prioridad a la Fiscalía General de la República

El coordinador parlamentario sostuvo que debe darse oportunidad a la Fiscalía General de la República (FGR) para que, con base en las pruebas y peritajes que se recaben, determine qué fue lo que ocurrió.

  • La FGR atrajo el caso desde el pasado 4 de septiembre, por tratarse de un legislador federal.
  • El cuerpo de Escobar García fue hallado sin vida dentro de su vehículo, en la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la comunidad La Gloria, municipio de Puente Nacional.
  • Autoridades estatales descartaron preliminarmente un atentado directo, aunque las investigaciones continúan abiertas.

Llamado a no politizar el caso

Monreal pidió a todas las bancadas de San Lázaro que no se lucre políticamente con el fallecimiento del legislador veracruzano. En días previos, el coordinador morenista había insistido en evitar especulaciones sobre las causas de la muerte antes de que se conozca el informe pericial definitivo.

El diputado por el distrito de Córdoba, exsecretario de Educación de Veracruz, será objeto de un homenaje póstumo en la Cámara de Diputados este miércoles, según confirmó el propio Monreal.

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*Información en desarrollo

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