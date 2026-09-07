Esta es la razón por la que Imelda Tuñón no entró a La Granja VIP 2: un “tema legal”

Imelda Tuñon - (Instagram)

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La segunda temporada de La Granja VIP de TV Azteca comenzó este domingo, pero entre los nombres que finalmente no aparecieron en la lista de participantes estuvo Imelda Tuñón. La actriz había sido considerada para formar parte del reality y, según explicó ella misma, tenía todo preparado para ingresar al programa.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, Tuñón habló sobre la situación y agradeció a las personas que la contemplaron para esta edición. “Estoy haciendo este video para agradecerle muchísimo a Ana de la Vega y a Adriano Ortega por haberme tomado en cuenta para este reality”, expresó.

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Sin embargo, explicó que su ausencia no respondió a una decisión personal. “Ya no quedó en mis manos esta parte de, pues de no entrar. Yo sí quería entrar, tenía muchas ganas. Tenía, eh, pues todo puesto ya para entrar”, dijo. Según su explicación, un asunto legal impidió que pudiera avanzar en el proceso.

Imelda Tuñón explica por qué quedó fuera del reality

Imelda Tuñón anuncia el lanzamiento de contenido exclusivo. (IG(/imetunon)

La actriz señaló directamente cuál fue el obstáculo que terminó frenando su incorporación a La Granja VIP. “Y al final del día, pues fue el tema legal, que ya no me, que ya no me permitieron avanzar”, explicó en el video que compartió con sus seguidores.

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Tuñón también dejó claro que su intención sí era participar en el programa. “Yo sí quería entrar, tenía muchas ganas”, afirmó, descartando así que se tratara de una negativa de su parte para formar parte de la segunda temporada.

Aunque quedó fuera de esta edición, la actriz agradeció la oportunidad de haber sido considerada y dejó abierta la posibilidad de participar en una próxima entrega. “Espero que me consideren para la próxima edición, que yo creo que ya va a estar más tranquilo todo”, comentó.

La situación legal que atraviesa con Maribel Guardia y José Manuel Figueroa

(Credito: Cuartoscuro // IG: @imetunon)

La explicación de Imelda ocurre mientras mantiene un conflicto legal relacionado con la familia de su fallecido esposo, Julián Figueroa. El caso involucra a Maribel Guardia, madre del cantante, y a José Manuel Figueroa, hermano de Julián.

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El conflicto comenzó después de que Maribel Guardia presentó una denuncia contra Tuñón relacionada con su nieto José Julián. El enfrentamiento provocó una serie de actuaciones legales y medidas que llevaron a que el menor permaneciera temporalmente bajo el cuidado de su abuela, mientras las autoridades revisaban la situación.

José Manuel Figueroa también ha aparecido públicamente en medio de la disputa familiar. Su postura se ha relacionado con la situación de su sobrino y con los señalamientos que han surgido alrededor del conflicto entre Tuñón y Guardia.

Por su parte, Imelda Tuñón ha defendido su posición y ha enfrentado el proceso legal mientras busca mantener su relación con su hijo. La situación continúa siendo un asunto que involucra procedimientos legales y declaraciones de los integrantes de la familia.

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La Granja VIP 2 arrancó sin Imelda Tuñón

(TV Azteca/La Granja VIP)

Mientras este conflicto continúa, La Granja VIP inició su segunda temporada este domingo. Tuñón finalmente no formó parte del elenco, pese a que, de acuerdo con sus propias palabras, ya tenía preparado todo para ingresar.

La actriz también mostró disposición para continuar vinculada con TV Azteca de otras maneras. “Aquí estoy para lo que se necesite, si es alguna participación dentro del programa o cualquier otra cosa que, que necesiten dentro de Azteca, pues aquí estoy”, expresó.

Su mensaje terminó con un agradecimiento a quienes la tomaron en cuenta para el proyecto: “Les mando un beso gigante y muchísimas gracias”. Con ello, Tuñón dejó claro que su ausencia de esta temporada no significa un cierre definitivo a la posibilidad de aparecer posteriormente en alguna producción de la televisora.

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La situación deja a Imelda fuera de esta edición del reality mientras continúa enfrentando el proceso legal relacionado con su familia. Su explicación fue concreta: tenía intención de participar, estaba preparada para hacerlo, pero el asunto legal impidió que pudiera avanzar.