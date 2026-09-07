México

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: requisitos para crear la Llave MX y registrarse en septiembre

La Llave MX funcionará como requisito obligatorio para que los futuros aspirantes accedan al registro en las becas

Imagen con fondo rojo y verde que muestra un icono de llave dorada, texto "Crea tu Llave MX" y logotipos de Becas Rita Cetina y Benito Juárez
La Llave MX funcionará como requisito obligatorio para que los futuros aspirantes accedan al registro en las becas Rita Cetina y Benito Juárez que se realizará este mes (Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez )
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La Llave MX funcionará como requisito obligatorio para que los futuros aspirantes accedan al registro en las becas Rita Cetina y Benito Juárez que se realizará este mes. Por esa razón, a continuación se detallan los documentos necesarios para su creación y el procedimiento correspondiente.

El procedimiento se realiza en el portal oficial www.llave.gob.mx. La plataforma permite crear una cuenta de identidad digital para acceder a distintos servicios del Gobierno de México y facilitar trámites posteriores relacionados con los programas de becas.

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Los pagos de las Pensiones de Bienestar se llevarán a cabo durante septiembre, mientras que las Becas depositarán en los recursos en octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pagos de las Pensiones de Bienestar se llevarán a cabo durante septiembre, mientras que las Becas depositarán en los recursos en octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para crear mi cuanta Llave MX

La guía indica que las personas interesadas deben entrar al sitio y seleccionar la opción “Crear cuenta”. Después deberán ingresar su CURP, completar la verificación “No soy un robot” y dar clic en “Continuar”.

Si la CURP es correcta, el sistema llena de manera automática los datos personales del usuario. El siguiente paso consiste en revisar la información y agregar los datos de domicilio solicitados por la plataforma.

El registro requiere capturar el código postal y seleccionar la colonia correspondiente. El sistema también solicita elegir el estado y la alcaldía o municipio, según el domicilio de la persona que realiza el trámite.

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La Coordinación Nacional de Becas Bienestar recomienda verificar que los datos sean correctos antes de avanzar, ya que la información formará parte del perfil digital que se utilizará durante futuras solicitudes.

La Llave MX funcionará como requisito obligatorio para que los futuros aspirantes accedan al registro en las becas Rita Cetina y Benito Juárez que se realizará este mes (X@avisosbienestar)
La Llave MX funcionará como requisito obligatorio para que los futuros aspirantes accedan al registro en las becas Rita Cetina y Benito Juárez que se realizará este mes (X@avisosbienestar)

El registro solicita un teléfono celular o correo electrónico

Después de completar los datos de domicilio, la plataforma pide un medio de contacto. Las personas pueden proporcionar un número de celular, un correo electrónico o ambos datos.

La guía señala que es posible continuar el registro únicamente con el número telefónico. Aun así, recomienda incluir un correo electrónico para mantener comunicación durante el proceso de solicitud de alguna beca.

El teléfono celular y el correo electrónico servirán para recibir avisos relacionados con la cuenta o con los trámites que se realicen a través de la Llave MX. Por ello, los datos deben permanecer disponibles para el usuario.

El último paso para crear la cuenta consiste en establecer una contraseña. La clave debe contener al menos ocho caracteres, una letra mayúscula, una minúscula y un número.

Esta herramienta busca agilizar los trámites de las becas para que se lleven a cabo de forma más rápida. (Crédito: @BecasBenito)

Recomendaciones y aclaraciones

La cuenta no equivale a una inscripción automática en algún programa ni garantiza la entrega de un apoyo. Su función es concentrar los datos de identidad y contacto necesarios para agilizar trámites ante el Gobierno de México.

La recomendación para quienes buscan incorporarse a las Becas para el Bienestar es crear la cuenta con anticipación, revisar que la CURP y el domicilio estén completos, así como conservar la contraseña de acceso.

Las personas que enfrenten dificultades durante el registro pueden comunicarse al 079, número del Centro de Atención para el Bienestar. El servicio atiende durante todo el año, de acuerdo con la información difundida en el tutorial.

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¿Cómo solicitar la beca y qué sigue después?

En cuanto al proceso de inscripción a las becas, el proceso no tiene costo y se efectúa en línea. De acuerdo con la más reciente convocatoria, las plataformas disponibles son www.becaritacetina.gob.mx y www.becabenitojuarez.gob.mx.

Para finalizar el registro, se solicita a las madres, padres o tutores disponer de la CURP actualizada, una identificación oficial, comprobante de domicilio, además de un número de celular y una dirección de correo electrónico en vigor.

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Cabe señalar que se estima que la convocatoria será publicada durante la segunda semana de septiembre, por lo que es fundamental consultar los canales oficiales para conocer las fechas precisas.

Para la madre, padre o tutor, se requiere la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada, un número de celular activo, un correo electrónico vigente, una identificación oficial digitalizada (INE o pasaporte) y un comprobante de domicilio digitalizado cuya antigüedad no exceda los tres meses. En el caso del beneficiario, se solicita la CURP del menor.

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