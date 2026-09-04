Morena denuncia a Máynez ante el INE por video sobre Grecia Quiroz y pide castigo al excandidato presidencial

Morena lleva a Máynez ante el INE por respaldar a Grecia Quiroz rumbo a 2027. (@AlvarezMaynez)

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Morena presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, además de una posible vulneración al principio de equidad en la contienda.

La queja está relacionada con un video difundido el 17 de agosto en la cuenta verificada de Máynez en la red social X, en el que manifestó su respaldo a Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, y al denominado Movimiento del Sombrero, surgido tras el asesinato de Carlos Manzo.

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El expediente identificado como UT/SCG/CA/MORENA/CG/260/2026 fue integrado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.

El documento señala como denunciados a Jorge Álvarez Máynez, en su calidad de coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y al propio partido político.

¿Qué dijo Máynez sobre Grecia Quiroz y el Movimiento del Sombrero?

En el material que motivó la denuncia, el dirigente emecista sostuvo que existe oposición política a que Grecia Quiroz y el Movimiento del Sombrero participen en las elecciones de 2027.

Demanda oficial.

Máynez señaló que Carlos Manzo había cuestionado las condiciones de violencia en Michoacán y afirmó que, después de su asesinato, ocurrido en noviembre de 2025, distintos sectores políticos habrían intentado limitar al movimiento que encabezaba.

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En ese contexto, aseguró que Movimiento Ciudadano respaldaría a Quiroz y el legado político de Manzo.

La postura de Máynez se produjo después de distintos pronunciamientos sobre la situación electoral de Michoacán y la participación del Movimiento del Sombrero. Grecia Quiroz ha señalado que dicho movimiento buscará participar en los comicios de 2027 sin establecer alianzas con partidos políticos.

Entre los elementos relevantes del caso se encuentran:

Morena denunció a Jorge Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano ante el INE.

La denuncia plantea presuntos actos anticipados de precampaña y campaña .

También señala una posible vulneración al principio de equidad en la contienda .

El material cuestionado fue difundido el 17 de agosto en la cuenta de X de Máynez.

El dirigente de MC manifestó su respaldo a Grecia Quiroz y al Movimiento del Sombrero .

El expediente fue identificado como UT/SCG/CA/MORENA/CG/260/2026.

Grecia Quiroz busca competir en 2027 sin alianzas, mientras el respaldo de Máynez ya enfrenta una denuncia ante el INE. (Foto: X/@GreciaMich2027)

INE da entrada a la queja presentada por Morena

El documento de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, fechado el 31 de agosto de 2026, registra la denuncia presentada por el representante propietario de Morena ante el Consejo General del INE.

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En el acuerdo se establece que la queja deriva de la difusión del material audiovisual publicado en la cuenta verificada de Jorge Álvarez Máynez. El procedimiento quedó radicado dentro de la Dirección de Procedimientos Especiales Sancionadores.

Tras conocer la presentación de la denuncia, Máynez informó en sus redes sociales que Morena había acudido ante el INE por el video y señaló que el instituto había admitido la queja para una posible sanción.

El dirigente de MC calificó la acción como una muestra del temor de Morena frente a una eventual participación de Grecia Quiroz y el Movimiento del Sombrero en las elecciones.

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El INE da entrada a la queja de Morena contra Máynez por su respaldo a Grecia Quiroz. Crédito: X/ @TEPJF_informa

La reforma electoral de Michoacán, otro punto de confrontación

El respaldo de Máynez a Quiroz también se ha desarrollado en medio de la controversia por la reforma electoral de Michoacán que establece restricciones para candidaturas independientes, particularmente en aspectos relacionados con campañas conjuntas, propaganda, emblemas e imagen.

El dirigente de Movimiento Ciudadano criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de mantener firme la reforma aprobada por el Congreso estatal. Máynez sostuvo que las modificaciones dificultan la participación electoral del Movimiento del Sombrero y afirmó que MC impugnó la reforma ante la Corte.

Asimismo, señaló que el partido buscaría llevar la defensa de los derechos que considera afectados ante instancias internacionales.

La reforma electoral de Michoacán aviva el choque entre Máynez y el Movimiento del Sombrero. (Crédito: X | )

Máynez mantiene respaldo a Grecia Quiroz rumbo a 2027

La relación política entre Movimiento Ciudadano y Grecia Quiroz se ha hecho visible durante las últimas semanas. El 9 de agosto, Máynez acudió al informe de gobierno de la presidenta municipal de Uruapan, evento al que también asistió el senador emecista Luis Donaldo Colosio Riojas.

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Aunque se ha mencionado la posibilidad de que Quiroz sea postulada por Movimiento Ciudadano para 2027, la alcaldesa ha descartado esa opción y ha planteado que el Movimiento del Sombrero participe sin alianzas partidistas.

En paralelo, Máynez ha reiterado públicamente su respaldo a Quiroz y al movimiento relacionado con Carlos Manzo.

Ahora, esa postura forma parte de una disputa ante el INE, luego de que Morena solicitara investigar si el contenido difundido por el dirigente de MC constituye una infracción electoral. El procedimiento deberá determinar los alcances de la denuncia y si existen elementos para establecer alguna responsabilidad.

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