EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: golpe a Los Rusos, detienen en Puebla a “El Amarillo”, señalado por violencia, extorsión y homicidios en Guerrero

Golpe a Los Rusos: detienen en Puebla a “El Amarillo”, señalado por violencia, extorsión y homicidios en Guerrero
Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”, presunto líder de una célula vinculada con Los Rusos, fue detenido en Lomas de Angelópolis, Puebla, durante un operativo de autoridades federales y de la Secretaría de Marina. Omar García Harfuch señaló que el sujeto es identificado como uno de los principales generadores de violencia de esa estructura en Guerrero y está relacionado con extorsión, secuestro, homicidio y distribución de drogas.
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Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” y/o “El Gobén”, presunto líder de una célula criminal vinculada a Los Rusos fue detenido por autoridades federales y de la Secretaría de Marina (Semar) durante un operativo en Puebla.
Presunto asesino de Jonathan Meléndez ya era señalado por fraudes en rentas de lujo
Diego Sebastián “N”, detenido por el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo y su familia en Atizapán de Zaragoza, ya era señalado públicamente por presuntos fraudes en la renta de propiedades de lujo antes del crimen. La red, operada junto con su esposa Paola Mandri, habría utilizado al menos los nombres “+Relax” y “Nomad PM” para promocionar casas en destinos como Acapulco, Valle de Bravo, Tepoztlán y Cuernavaca, además de una propiedad en Madrid.
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Diego Sebastián “N”, un ciudadano argentino señalado como el presunto responsable del multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, enfrentaba denuncias públicas de fraude en la renta de casas de lujo desde julio pasado, meses antes del crimen.