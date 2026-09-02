Movimiento Ciudadano cierra la puerta a ‘Alito’ Moreno y a una eventual alianza con el PRI para las elecciones de 2027

El senador de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda le dijo "no" a Alejandro 'Alito' Moreno, respecto a formar una gran coalición opositora rumbo al 2027. Crédito: X/ @Radio_Formula

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Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano (MC), no cambia de parecer y le cerró la puerta al llamado del dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, para construir un frente opositor rumbo a las elecciones de 2027.

Desde el punto de vista del legislador emecista, “el PRI no tiene autoridad moral ni para convocar a una fiesta”. Y, bueno, esa es la imagen que arrastra el partido tricolor, no de ahora, desde hace un buen rato.

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‘Alito’ pide a MC olvidar diferencias para vencer a Morena en el 2027

Cabe recordar que el también senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que apuesta por una alianza opositora rumbo a los comicios de 2027, pero también de 2030, con el objetivo de vencer a Morena.

Durante su intervención, en la sesión del Senado de la República del 1 de septiembre, Moreno Cárdenas advirtió que Morena “tiene pavor” de una coalición de oposición para los dos siguientes procesos electorales, porque “están moralmente derrotados”.

“Lo que realmente tienen en el fondo es pavor, es miedo, porque están moralmente derrotados”, dijo el líder tricolor.

El senador de MC Clemente Castañeda rechazó formar una alianza con el PRI. Crédito: X / @alitomorenoc @ClementeCH

PRI no descarta alcanzar acuerdos con otros partidos

Pese a la insistente negativa de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional (PAN) para formar una coalición de cara a los comicios del año entrante, ayer, desde la tribuna de la Cámara Alta, ‘Alito’ Moreno no descartó alcanzar acuerdos para formar una coalición rumbo al 2027 y 2030 para derrocar del poder al movimiento fundado por el expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

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Alejandro Moreno también acusó una supuesta persecución oficialista para “silenciarlos” de cara a los próximos procesos electorales.

De acuerdo con ‘Alito’ Moreno, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano no verían con malos ojos formar un solo bloque opositor para participar en las elecciones de 2027; donde, según el priista, en caso de formar una gran alianza, habría una importante participación ciudadana que les permita ganar la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión.

Líder priista pide simpatizantes no perder la confianza

Por otra parte, Moreno Cárdenas instó a sus seguidores a no perder la confianza en el partido que dirige rumbo a las elecciones de 2030, en donde, adelantó, será importante recuperar la presidencia de México.

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“Saben perfectamente que en el 2027, con una gran coalición partidaria y ciudadana, les vamos a ganar la mayoría en el Congreso de la Unión. Y no tengan duda, en el 2030 con el pueblo de México atrás, les vamos a ganar la presidencia de la República”, agregó ‘Alito’.

Moreno sostuvo que las legisladoras y los legisladores federales del PRI van “unidos, coordinados” en la Cámara de Diputados. Crédito: X/@alitomorenoc

En otras oportunidades, el propio senador tricolor ha dicho que con una oposición unida, existe la posibilidad de que ganen 12 de las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027. Dato muy aventurado.

Movimiento Ciudadano no compra la propuesta de una coalición

Pese a los llamados del dirigente priista, las altas esferas de Movimiento Ciudadano no compraron su propuesta, ya que el instituto político lleva meses marcando distancia con el PRI y defendiendo una ruta propia rumbo a las elecciones intermedias.

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Además, el PAN también ha rechazado, con anterioridad, una alianza para el 2027, aunque ha dejado abierta la discusión para otros cargos en juego, como presidencias municipales o puestos en Congresos locales.

El senador de MC, Clemente Castañeda, no está de acuerdo en una alianza con el PRI. Crédito: X/ @ClementeCH

Cabe señalar que, en las últimas semanas, ha trascendido, que tanto la presidenta, Claudia Sheinbaum, como diferentes liderazgos de Morena, no descartan perder la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por lo que su prioridad es mantenerla en el Senado de la República.

En consecuencia, el llamado a formar una alianza entre el PRI y Movimiento Ciudadano, no debería descartarse por completo, pese a la postura de Clemente Castañeda.

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