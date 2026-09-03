México

Quiñones sigue en plan grande: otro gol en Arabia que México celebra tras el Mundial 2026

El delantero que representó a la Selección Mexicana en la última Copa del Mundo, colaboró en el triunfo de Al-Qadisiya en la Saudi Pro League

Un futbolista con camiseta roja y detalles amarillos señala hacia su pecho durante un partido.
El delantero mexicano anotó su segundo gol de la campaña 2026-27 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Julián Andrés Quiñones, el colombiano naturalizado mexicano que se ganó el corazón de los fanáticos de nuestra nación, por su espectacular debut con la Selección Nacional en la Copa de la FIFA 2026, hoy jueves 3 de septiembre marcó gol en la victoria del Al-Qadisiya en Arabia Saudita.

El goleador mexicano se presentó dentro del área para rematar de cabeza y sentenciar Al Draih, en el duelo correspondiente a la semana 5 de la Saudi Pro League. De esa forma, Quiñones rompió una racha de cuatro partidos sin anotar en esta temporada.

PUBLICIDAD

De esta forma el actual campeón goleador de la Liga de Arabia suma dos anotaciones con el Al-Qadisiya. Su primera diana se registró el 13 de agosto cuando Al-Qadisiya enfrentó Al-Shabab y logró el triunfo a domicilio por 1-3; Julián Quiñones hizo el segundo tanto de aquel encuentro.

Quiñones elegido como jugador del partido

Un hombre con camiseta deportiva roja y amarilla sostiene un trofeo plateado frente a un fondo azul con logotipos.
Un futbolista del Al-Qadsiah marcó su segundo gol con el club de Arabia Saudita en esta temporada 2026-27. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julián Andrés Quiñones fue considerado el hombre del partido en el triunfo de Al-Qadisiya este jueves 3 de septiembre. El nacido en el pueblo de Magüi-Payán anotó el segundo gol del cotejo, con un severo testarazo cerca del minuto 59′ en el Alawwal Park.

Al término del compromiso, la Liga Saudí otorgó a Quiñones el premio a jugador del partido. Su anotación y su reconocimiento en Arabia es celebrada por el público de México que adoptó al colombiano a raíz de su formidable participación en el Mundial 2026, “un momento inolvidable” para el artillero de 29 años.

PUBLICIDAD

Agradeció a la afición mexicana un mes después de la eliminación de México en el Mundial

Tras regresar como un héroe a territorio Saudí, el seleccionado nacional, Julián Andrés Quiñones, habló sobre la dura derrota que dejó fuera de la Copa del Mundo a México, en la ronda de 8vos de Final y recordó su primera experiencia mundialista, luego de elegir al Tri pese a que también podía jugar con su natal Colombia.

“Fue un momento inolvidable que ha marcado para toda la vida, para tu carrera, el poder disputar tu primer Mundial y con gol”, expresó en una entrevista difundida por Al-Qadisiya, club árabe donde milita Julián Quiñones tras jugar en la Liga Mx.

“Se llena de mucha emoción el saber que recorriste muchas partes para estar en un Mundial y poder lograr tu primer gol en tu primera Copa, eso habla bien de todo el trabajo que se ha hecho”, agregó Julián Quiñones luego de convertirse en histórico de la Selección Mexicana.

Quiñones iguala el récord de los máximos anotadores mexicanos en Copas del Mundo

Temas Relacionados

Selección MexicanaJulián QuiñonesArabia SauditaLiga MXFutbol MexicanoClub AméricaAtlasmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 3 de septiembre: alerta por fuertes lluvias en el Edomex

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 3 de septiembre: alerta por fuertes lluvias en el Edomex

¿Dónde arrestaron a Luis de Llano? Paso a paso de la detención del productor en CDMX por el caso Sasha Sokol

El productor no ha cumplido la sentencia impuesta tras la denuncia de la cantante

¿Dónde arrestaron a Luis de Llano? Paso a paso de la detención del productor en CDMX por el caso Sasha Sokol

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de septiembre? Así va la marcha de trenes y articulados este jueves

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de septiembre? Así va la marcha de trenes y articulados este jueves

Ricardo Monreal rechaza la propuesta del PAN para castigar con cadena perpetua a narcopolíticos

El coordinador de los diputados Morena no estuvo de acuerdo con una iniciativa que afectaría a personajes como Rubén Rocha Moya

Ricardo Monreal rechaza la propuesta del PAN para castigar con cadena perpetua a narcopolíticos

Erik Lira guarda silencio tras fichaje fallido al Mónaco: Cruz Azul y México le recuerdan que no está solo

El jugador de la Máquina aún no se presenta en La Noria: el equipo cementero no lo citó dos días seguidos para analizar bien su futuro

Erik Lira guarda silencio tras fichaje fallido al Mónaco: Cruz Azul y México le recuerdan que no está solo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

Confiscan 39 autos de lujo en una agencia de Puebla tras cateos por la detención de "El Amarillo", líder criminal vinculado a "Los Rusos"

Juan Pablo Penilla, abogado de “El Mayo” Zambada, protagoniza pelea en restaurante de Polanco

Emma Coronel, esposa de “El Chapo”, declara la guerra a los medios que destaparon sus ingresos sin control en TikTok

FGR y Unidades Estatales recibieron casi 98 mil cadáveres en 2025: cuatro entidades concentran más de un tercio

ENTRETENIMIENTO

Fede Vigevani se sincera sobre los besos y coqueteos con Gema Garoa: “Para mí fue como un juego”

Fede Vigevani se sincera sobre los besos y coqueteos con Gema Garoa: “Para mí fue como un juego”

¿Dónde arrestaron a Luis de Llano? Paso a paso de la detención del productor en CDMX por el caso Sasha Sokol

Despiden a Aleyda Romero, la nana del hijo del tecladista de Camilo Séptimo que fue asesinada: con tambora y un vestido de la virgen

El romance podría romperse en La Casa de los Famosos México 2026: encuesta destapa al posible eliminado del domingo

Este sería el método del asesino del tecladista de Camilo Séptimo y su familia: pudo cometer el crimen sin que nadie lo escuchara

DEPORTES

Erik Lira guarda silencio tras fichaje fallido al Mónaco: Cruz Azul y México le recuerdan que no está solo

Erik Lira guarda silencio tras fichaje fallido al Mónaco: Cruz Azul y México le recuerdan que no está solo

Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: el DT Joel Huiqui pide el regreso del exjugador mexicano

Checo Pérez lanzará academia de pilotos: Cuándo abre y cómo funcionará

Canelo Álvarez a punto de coronarse como multimillonario del mundo: peleas, empresas y promotora de boxeo aumentan su fortuna

Caso Dieter Villalpando: influencer expone al futbolista pidiendo acceso a grupo privado de apuestas deportivas