Quiñones sigue en plan grande: otro gol en Arabia que México celebra tras el Mundial 2026

El delantero mexicano anotó su segundo gol de la campaña 2026-27 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Julián Andrés Quiñones, el colombiano naturalizado mexicano que se ganó el corazón de los fanáticos de nuestra nación, por su espectacular debut con la Selección Nacional en la Copa de la FIFA 2026, hoy jueves 3 de septiembre marcó gol en la victoria del Al-Qadisiya en Arabia Saudita.

El goleador mexicano se presentó dentro del área para rematar de cabeza y sentenciar Al Draih, en el duelo correspondiente a la semana 5 de la Saudi Pro League. De esa forma, Quiñones rompió una racha de cuatro partidos sin anotar en esta temporada.

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De esta forma el actual campeón goleador de la Liga de Arabia suma dos anotaciones con el Al-Qadisiya. Su primera diana se registró el 13 de agosto cuando Al-Qadisiya enfrentó Al-Shabab y logró el triunfo a domicilio por 1-3; Julián Quiñones hizo el segundo tanto de aquel encuentro.

Quiñones elegido como jugador del partido

Un futbolista del Al-Qadsiah marcó su segundo gol con el club de Arabia Saudita en esta temporada 2026-27. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julián Andrés Quiñones fue considerado el hombre del partido en el triunfo de Al-Qadisiya este jueves 3 de septiembre. El nacido en el pueblo de Magüi-Payán anotó el segundo gol del cotejo, con un severo testarazo cerca del minuto 59′ en el Alawwal Park.

Al término del compromiso, la Liga Saudí otorgó a Quiñones el premio a jugador del partido. Su anotación y su reconocimiento en Arabia es celebrada por el público de México que adoptó al colombiano a raíz de su formidable participación en el Mundial 2026, “un momento inolvidable” para el artillero de 29 años.

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Agradeció a la afición mexicana un mes después de la eliminación de México en el Mundial

Tras regresar como un héroe a territorio Saudí, el seleccionado nacional, Julián Andrés Quiñones, habló sobre la dura derrota que dejó fuera de la Copa del Mundo a México, en la ronda de 8vos de Final y recordó su primera experiencia mundialista, luego de elegir al Tri pese a que también podía jugar con su natal Colombia.

“Fue un momento inolvidable que ha marcado para toda la vida, para tu carrera, el poder disputar tu primer Mundial y con gol”, expresó en una entrevista difundida por Al-Qadisiya, club árabe donde milita Julián Quiñones tras jugar en la Liga Mx.

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“Se llena de mucha emoción el saber que recorriste muchas partes para estar en un Mundial y poder lograr tu primer gol en tu primera Copa, eso habla bien de todo el trabajo que se ha hecho”, agregó Julián Quiñones luego de convertirse en histórico de la Selección Mexicana.

Quiñones iguala el récord de los máximos anotadores mexicanos en Copas del Mundo