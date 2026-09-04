Carlos Ulloa explica que pagó 22.4 millones de pesos en departamentos solo con ahorros y herencia

(X/@Carlos_UlloaP)

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Carlos Ulloa explica que los 22.4 millones de pesos que pagó por dos departamentos tienen un origen “verificable” y provienen de sus ingresos, ahorros, venta de inmuebles y herencias familiares.

En una nota aclaratoria difundida este 3 de septiembre, el funcionario aseguró que los bienes están reportados en su declaración patrimonial y negó que exista algún ocultamiento sobre su patrimonio.

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Ulloa también explicó que los viajes internacionales señalados en cuestionamientos recientes estuvieron relacionados tanto con actividades oficiales como con periodos vacacionales.

Afirmó que algunos desplazamientos fueron financiados por organismos internacionales en el marco de sus funciones, mientras que los viajes privados fueron pagados con recursos personales. También reiteró su compromiso con la transparencia y la austeridad.

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