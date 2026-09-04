Aldo Rendón reaparece en redes sociales luego de su sorpresiva salida de La Casa de los Famosos México

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Aldo Rendón reapareció en redes sociales tras su salida de La Casa de los Famosos México 2026 con una video en su cuenta de Instagram.

En el video publicado el stylist agradeció el cariño recibido tras su salida del reality y confirmó que ya se encuentra en recuperación.

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“Estoy ya en recuperación, en vías de estar pronto al cien”, afirma el estilista, acostado en su cama y rodeado de flores.

En el clip, Rendón señaló que extraña La Casa de los Famosos pero también extrañaba su casa:“Jefa, extraño tu casa, pero extrañaba más la mía, mis flores, mi cama, mis olores”.

El estilista describe su paso por el reality como una experiencia que lo marcó.

“La verdad es que fue una experiencia, o sea, no sé cómo decirla, chingonsísima, pero al mismo tiempo cabronsísima. Ahí ando descifrando, pero la verdad es que para mí es algo un antes y un después”, asegura.

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Rendón insistió en que no quería abandonar la competencia: “Extraño mucho la casa, no tenía la más mínima gana de salirme”, declaró.

El stylist descartó de forma directa las versiones que circularon sobre su salida: “Me salí porque estaba a uno de entregar el equipo ahí adentro, más allá de las fantasías que se les ocurra inventar”.

Sobre su estado de salud, el estilista evitó entrar en detalles. “Ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero pues evidentemente estoy jodido. Traigo ahí unos temas que arreglar”, explicó.

Aldo adelanto que buscará regresar a alguna gala si los médicos se lo permiten antes de que termine el programa.

En el video, Rendón agradece a la producción y dedicó unas palabras a Rosa María Noguerón: “Eres una chingona, gracias por creer en mí, por confiar en mí para este proyecto. Sorry que me enfermé”.

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También se dirigió a Galilea Montijo: “Te amo con todo mi corazón. Esas lágrimas me hicieron, me llenaron el corazón”.

El estilista también mencionó a Yahir, su compañero más afectado por la despedida: “Nunca había visto un roble caerse y se me cayó encima”.

Rendón cerro el mensaje pidiendo a sus seguidores que continúen apoyando a Karina Torres, Gema Garoa, Ese Pérez, Yahir y Memo Schutz, a quienes llama “mis gallos hasta el momento”.

En el pie de foto, Rendón escribió: “De verdad, de corazón, mi eterno agradecimiento para todas y cada una de las personas que estuvo pendiente de mi paso por la casa más famosa de México... Nos vemos pronto, inmundos, los quiero”

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El stylist reapareció en redes sociales luego de su sorpresiva salida del reality por problemas de salud. (IG: aldorendon)

Rendó también compartió una historia donde mostró varios arreglos florales acompañados del mensaje: “Gracias, gracias, gracias, las flores siempre alegran el alma”.

Se trata de las primeras publicaciones que comparte el stylist desde que abandonó el reality por motivos de salud, la noche del martes 1 de septiembre.

La historia difundida en su cuenta @aldorendon, muestra una mesa cubierta de orquídeas blancas y moradas, tulipanes, rosas rosas y otros arreglos que le enviaron tras conocerse su salida del programa.

Aldo Rendón comparte en Instagram un arreglo floral que recibió tras su salida de La Casa de los Famosos México. (IG: @aldorendon)

Rendón compartió momentos de su paso por el reality

Además de la historia con las flores, Rendón publicó distintos videos y fotografías de su participación dentro de La Casa de los Famosos México, con algunos de los momentos que consideró más memorables de su estadía de poco más de cinco semanas.

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El estilista había ingresado el 26 de julio como el cuarto habitante confirmado de la temporada y fue elegido capitán del cuarto Ibiza.

Antes de entrar al reality acumulaba 785,000 seguidores en Instagram, cifra que se modificó de forma considerable durante su paso por la competencia, consiguiendo más de un millón trecientos mil seguidores.

El stylist compartió algunos de sus mejores momentos dentro del reality. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo fue su salida del reality

Galilea Montijo condujo una gala fuera de los días habituales de nominación o expulsión la noche del martes, lo que generó especulaciones entre habitantes y audiencia antes del anuncio.

Rendón tomó la palabra entre lágrimas y explicó: “Me voy de la casa, las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento y no puedo estar saliendo y regresando”.

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El stylist pidió calma a sus compañeros antes de retirarse: “No se asusten, estoy muy bien, pero es la mejor decisión, yo la tomé, es lo más responsable”.

Montijo lo recibió con un abrazo y un mensaje breve: “Te amo, Aldo, te amo... comprométete con tu salud, vas a estar bien”.

El cantante Yahir, uno de sus compañeros más cercanos dentro de la casa, quedó paralizado en el sillón durante el anuncio y estalló en llanto al momento del abrazo de despedida, al punto de que otro habitante, Masad, tuvo que acercarse a consolarlo.

Yahir fue uno de los habitantes más afectados con la noticia. (La Casa de los famosos)

Antecedentes de salud que arrastraba desde antes del reality

Durante su estancia, Rendón habló en distintas ocasiones sobre un historial médico complejo, reveló que padece anemia, detectada antes de su ingreso al programa por un cansancio persistente, además de queratocono, una enfermedad progresiva de la córnea, y sordera congénita en el oído izquierdo.

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El antecedente más grave está ligado a una crisis hepática y de vesícula que ubicó alrededor de 2010, derivada de un consumo excesivo de alcohol que llegó a las dos botellas de tequila diarias.

“Tenía todo, tenía pus en la vesícula, la vesícula me llenó de pus todos los demás órganos”, contó dentro de la casa.

Aquella hospitalización, según distintos relatos suyos, se extendió entre mes y medio y seis meses, y contó con el apoyo de Angélica Rivera, para quien trabajó como stylist durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Días antes de su salida, sufrió un ataque de gota que le dejó los pies hinchados, síntoma que detectó su compañero Ese Pérez.

Sus compañeros también notaron una tonalidad amarillenta en sus ojos y piel, signo de ictericia asociado a un mal funcionamiento hepático.

El stylist cuenta con un historial médico complejo. (RS)

Las reacciones tras su salida

Tras conocerse la salida, la conductora Yanet García, quien compartió semanas de convivencia con Rendón dentro de la casa, declaró a la prensa que lo notaba mal desde antes de su retiro: “Los ojos los tenía muy amarillos”, reveló.

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La chica del clima agregó que el stylist se ausentaba por largos periodos de tiempo dentro de la casa: “estaba yendo recurrentemente al confesionario con el doctor, le hicieron estudios, entonces es una realidad que sí está delicado de salud”.

La producción del reality también reaccionó públicamente, Rosa María Noguerón, productora ejecutiva del programa, compartió en su cuenta de Instagram un video de la despedida del estilista con el mensaje “un gran jugador”.

La productora señaló al stylist como un gran jugador tras su salida del reality. (Instagram)

Galilea Montijo reveló que Rendón no quería salir de la casa

Galilea Montijo contó en el matutino Hoy que la producción la llamó antes del anuncio oficial. Su primera reacción fue de temor por la gravedad del estado de su amigo: “Lo primero que me preocupó es obviamente si está grave”, relató la conductora.

La tranquilizaron de inmediato, pero lo que le revelaron después fue lo que más la conmovió, Rendón no quería irse.

“Aldo no se quiere salir, no quería salirse, pero en el momento que la doctora le está diciendo: ‘Es tu salud, este es el show’”, contó Montijo, al reproducir las palabras que le transmitió la producción.

La conductora aseguró que mantiene contacto directo con el estilista. “Hoy mismo me dijo: ‘Te lo juro que mañana a las once estoy con la doctora’”, relató, y añadió que ella misma le daría seguimiento a la cita médica.

La conductora señaló que el stylist no quería salir de la competencia. (YouTube: La Casa de los Famosos México)

Las otras versiones sobre su salida

Pese a que Rendón explicó su salida como una decisión médica, un sector de la audiencia especula que la producción habría buscado protegerlo a él y a la imagen del programa tras comentarios calificados de clasistas, homofóbicos y misóginos.

Esta versión compara el caso con el de Adrián Marcelo en la segunda temporada, cuando marcas retiraron patrocinios tras sus enfrentamientos con Gala Montes.

En redes circulan diferentes teorías del motivo real de su salida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las polémicas señaladas de Rendón están sus comentarios sobre “vender los órganos” de los hijos y haber llamado “naca” a Mariana Ochoa por su vestuario en una gala.

Ninguna de estas versiones ha sido confirmada por Rendón ni por la producción del reality.

El nombre del estilista se convirtió en tendencia número uno en México dentro de la red social X tras confirmarse su salida del programa.