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El desgarrador mensaje de Alan Cervantes tras fallar el penal que eliminó al América

El jugador americanista confesó estar viviendo momentos difíciles luego de errar el penal decisivo

Se le vio a Alan llorando desconsolado.
Se le vio a Alan llorando desconsolado.
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El América quedó eliminado de la Leagues Cup después de empatar 2-2 ante Monterrey y caer en una tanda de penales que terminó 5-4 a favor de Rayados.

La definición estuvo marcada por la polémica, luego de que las Águilas reclamaran algunas decisiones durante el encuentro y posteriormente vivieran una tanda en la que Alan Cervantes no pudo convertir su disparo.

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Tras el duro desenlace, distintos futbolistas del conjunto azulcrema dieron la cara y hablaron sobre lo sucedido, aunque fue el mediocentro mexicano quien publicó uno de los mensajes más dolorosos.

Alan Cervantes asume toda la responsabilidad tras fallar el penal

Después de la eliminación del América, Alan Cervantes recurrió a sus redes sociales para dirigirse a la afición y reconocer el difícil momento que atraviesa luego de fallar su cobro desde los once pasos.

El jugador salió a dar la cara tras su mala actuación. @alancervantes10
El jugador salió a dar la cara tras su mala actuación. @alancervantes10

El futbolista comenzó su mensaje reconociendo que era complicado encontrar las palabras adecuadas después de una noche de este tipo, pero aseguró que no quería dejar pasar más tiempo antes de pronunciarse. Cervantes fue contundente al señalarse como “el principal y único responsable de lo sucedido”, dejando claro el peso que ha tenido sobre él el penal que no pudo convertir.

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El jugador reveló que se encuentra profundamente dolido y atravesando uno de los momentos más complicados a nivel mental y emocional, especialmente porque considera que el enorme trabajo realizado por el equipo desde la pretemporada no pudo reflejarse con la recompensa que merecía.

Cervantes también reconoció que unas disculpas no pueden modificar lo ocurrido ante Monterrey, pero explicó que sentía la obligación de ofrecerlas y asumir plenamente su responsabilidad. A pesar del golpe, aseguró que lo intentó y entregó todo lo que tenía durante el partido.

Jugadores del América se lamentan de la eliminación.
Jugadores del América se lamentan de la eliminación.

“Lo intenté y entregué todo lo que tenía”, expresó el futbolista, quien también agradeció a sus compañeros y a todas las personas que se acercaron para enviarle mensajes de apoyo después de la eliminación.

El mediocentro reconoció que todavía no será sencillo levantar la mirada ni superar lo sucedido, pero confió en que llegará el momento de hacerlo. Su intención, según explicó, será transformar el dolor provocado por la eliminación en fuerza para continuar aportando al América desde el lugar que le corresponda.

El momento de la desgracia con el penal fallado de Alan Cervantes.
El momento de la desgracia con el penal fallado de Alan Cervantes.

El mensaje dejó claro que Cervantes quedó especialmente afectado por el desenlace, aunque también mostró su intención de sobreponerse y continuar junto a un grupo que, según sus propias palabras, no lo dejó solo en uno de los momentos más complicados de su carrera.

Alan Cervantes se dirige al vestuario llorando. (X / @RodASerrano)
Alan Cervantes se dirige al vestuario llorando. (X / @RodASerrano)

Rodolfo Cota también da la cara y evita culpar a Cervantes

Rodolfo Cota también habló después de la eliminación y asumió parte de la responsabilidad por el resultado.

El arquero reconoció que se equivocó en una de las jugadas que terminó en gol y posteriormente tampoco pudo detener los disparos de Monterrey durante la tanda de penales.

Cota reconoció que el objetivo del América desde el comienzo de la competencia era conquistar la Leagues Cup, principalmente por la exigencia que existe dentro del club. Por ello, calificó la eliminación como un golpe muy doloroso tanto para el equipo como en lo personal.

William Navarro-Imagn Images
William Navarro-Imagn Images

El guardameta destacó el trabajo realizado por sus compañeros y lamentó no haber podido ayudarlos a conseguir la clasificación.

Sin embargo, uno de los puntos más importantes de sus declaraciones fue cuando rechazó que la eliminación pudiera atribuirse exclusivamente a determinados futbolistas.

Cota pidió no responsabilizar a Kevin Álvarez, involucrado en otra de las acciones polémicas del partido, ni a Alan Cervantes por el penal fallado.

Incluso fue más allá al señalar que, si la afición americanista quería encontrar a un culpable, podían señalarlo directamente a él.

Con ello, el arquero buscó respaldar públicamente a Cervantes en un momento particularmente complicado para el mediocentro, quien minutos después de la eliminación decidió reconocer su responsabilidad ante la afición.

La postura de ambos jugadores contrastó con el ambiente de frustración que dejó la eliminación, pues mientras Cervantes cargó personalmente con el peso del penal fallado, Cota intentó evitar que el resultado terminara convertido en una búsqueda de culpables individuales.

Ahora, el América deberá dejar atrás el golpe de la Leagues Cup y concentrarse nuevamente en la Liga MX. La eliminación obliga al conjunto azulcrema a cambiar rápidamente el foco, pues el Apertura 2026 continúa y el equipo tendrá que recuperar estabilidad y confianza después de una noche que dejó consecuencias importantes en lo deportivo y también en lo emocional.

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