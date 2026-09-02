México

Movimiento Ciudadano critica ocho años de Morena tras el Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum

Jorge Máynez, líder emecista, apunta al partido naranja como una alternativa para que los mexicanos rompan la continuidad del partido oficialista

Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de diputados de Movimiento Ciudadano, se dirige a la cámara en un espacio exterior. Gesticula con ambas manos mientras emite un mensaje político. En su declaración, el líder político critica la gestión del partido Morena, señalando la persistencia de problemas nacionales como la inseguridad y la escasez de medicamentos. Este material corresponde a una declaración pública.
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jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), reaccionó en su cuenta oficial ‘X’, a través de un video, al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En su mensaje, criticó de forma directa los resultados de los ocho años de Morena al frente del poder Ejecutivo, período iniciado en 2018 con Andrés Manuel López Obrador, señalando que los principales problemas del país persisten a pesar de las promesas de cambio.

Máynez afirmó que México atraviesa una etapa donde, a pesar de que el partido gobernante concentra todo el poder, no existen avances sustanciales para la población. En sus señalamientos, destacó la continuidad de la inseguridad, la crisis en el sistema de salud y las dificultades económicas que afectan a millones de familias.

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Morena ‘continúa’ con la corrupción del PRI

Álvarez Máynez sostuvo que los males estructurales del país no han desaparecido con el actual gobierno. Según el emecista, “la corrupción y el abuso de poder no se han ido. Simplemente, cambiaron de partido”. Esta afirmación sintetiza su crítica central, al considerar que Morena no ha roto con las prácticas que antes y ahora atribuye al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, se lanza contra decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum por asistir a cumbre de líderes progresistas en España. (Fotos: Presidencia/X)
Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, se lanza contra decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum por asistir a cumbre de líderes progresistas en España. (Fotos: Presidencia/X)

Insistió en que el gobierno actual incumplió una de las mayores promesas: diferenciarse de las administraciones. El dirigente del partido naranja subrayó que Morena se comprometió a ser distinto al PRI, pero también falló en ese objetivo.

Inseguridad, salud y economía: los pendientes

Jorge Álvarez Máynez denunció que, tras ocho años de administración morenista, la inseguridad sigue afectando la vida cotidiana de millones de personas en el país. Aunque la presidenta afirmó en su rendición de cuentas que desde su llegada los homicidios dolosos han reducido un 51%, “lo que equivale a 44 homicidios menos cada día”.

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Respecto a la seguridad en México, la presidenta incluso expresó su agradecimiento a su gabinete de seguridad por los resultados que han dado a lo largo de los 23 meses trabajando juntos, destacando detenciones y desmantelamientos de narcolaboratorios.

La inseguridad en Mixco mantiene la presión sobre las autoridades por extorsiones, robos y una criminalidad de nivel moderado con problemas estructurales persistentes.
Tres hombres resultaron gravemente heridos en ataques armados simultáneos registrados el 12 de julio en la zona 7 de Mixco, Guatemala.

Señaló que los hospitales y centros de salud continúan sin medicinas suficientes, lo que obliga a la población a enfrentar dificultades para acceder a tratamientos. Del mismo modo, Claudia Sheinbaum, dijo durante su Segundo Informe de Gobierno, que “ningún hospital que atiende cáncer carece de medicamentos” y resaltó que ha creado programas como el de Rutas de la Salud, que según la mandataria, garantizan la distribución de medicamentos en unidades del IMSS-Bienestar.

Además, mencionó que las familias mexicanas siguen “batallando para llegar a fin de mes”, en referencia a la persistencia de problemas económicos y la falta de mejoras tangibles en el bienestar social.

Máynez afirmó que México no debe reducirse a la gestión de su gobierno actual. “México tiene alternativa”, expresó, en referencia a la propuesta de Movimiento Ciudadano como opción frente a la continuidad de Morena.

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