Donas de avena en microondas: el postre saludable que está listo en menos de 5 minutos

Encontrar postres fáciles, saludables y sin remordimientos puede no ser sencillo pero las donas de avena con manzana y canela en microondas son la solución perfecta para esos antojos dulces de última hora.
Su sabor cálido y especiado, con el toque jugoso de la manzana, te conquistará desde el primer bocado.
PUBLICIDAD
Este postre, nacido de la tendencia “fit” y de la cocina exprés, se ha colado en los desayunos y meriendas de quienes priorizan la salud sin renunciar al placer.
Acompáñalas con un café solo o un vaso de leche fría. Ideales para compartir o llevar al trabajo para un snack saludable.
Receta de donas de avena con manzana y canela en microondas
Las donas de avena con manzana y canela en microondas son pequeñas rosquillas blandas, hechas con copos de avena, manzana rallada y canela, sin harinas refinadas. Se preparan mezclando los ingredientes y cocinando en moldes aptos para microondas, logrando una textura esponjosa en minutos.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 12 minutos
- Preparación: 7 minutos
- Cocción: 5 minutos
Ingredientes
- 1 manzana pequeña
- 1 huevo grande
- 6 cucharadas de copos de avena fina
- 3 cucharadas de leche (puede ser vegetal)
- 1 cucharada de azúcar moreno o edulcorante al gusto
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1/2 cucharadita de levadura química (tipo Royal)
- 1 pizca de sal
- Aceite de oliva suave o spray desmoldante para el molde
Cómo hacer donas de avena con manzana y canela en microondas, paso a paso
- Ralla la manzana con piel y elimina las semillas.
- Bate el huevo en un bol hasta que esté espumoso.
- Añade la manzana rallada, los copos de avena, la leche, el azúcar o edulcorante, la canela, la levadura y la sal. Mezcla hasta integrar.
- Engrasa levemente los moldes de dona aptos para microondas.
- Llena cada hueco del molde hasta 3/4 de su capacidad.
- Cocina en el microondas a máxima potencia (800-900 W) durante 2 a 3 minutos. Si tu microondas es menos potente, añade 1 minuto más.
- Deja reposar 1 minuto antes de desmoldar para evitar que se rompan.
- Desmolda con cuidado. Si lo deseas, espolvorea con un poco más de canela.
- Consejo: Si no tienes molde de donas, usa moldes de silicona para magdalenas y haz mini bizcochitos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Salen aproximadamente 4 donas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 95 kcal
- Proteína: 3 g
- Hidratos de carbono: 16 g
- Grasas: 2,5 g
- Fibra: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Puedes guardar las donas en un recipiente hermético en la nevera durante 2 días. También admiten congelación hasta 1 mes.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD