México

Donas de avena en microondas: el postre saludable que está listo en menos de 5 minutos

Su sabor cálido y especiado, con el toque jugoso de la manzana, conquista desde el primer bocado

Varias donas de avena decoradas con canela sobre un plato de cerámica, junto a un tazón con hojuelas y una pizarra con texto.
Un plato con donas de avena, manzana y canela ofrece una opción de repostería casera elaborada sin harinas refinadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Encontrar postres fáciles, saludables y sin remordimientos puede no ser sencillo pero las donas de avena con manzana y canela en microondas son la solución perfecta para esos antojos dulces de última hora.

Su sabor cálido y especiado, con el toque jugoso de la manzana, te conquistará desde el primer bocado.

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Este postre, nacido de la tendencia “fit” y de la cocina exprés, se ha colado en los desayunos y meriendas de quienes priorizan la salud sin renunciar al placer.

Acompáñalas con un café solo o un vaso de leche fría. Ideales para compartir o llevar al trabajo para un snack saludable.

Cinco rosquillas sobre un plato claro junto a una manzana roja, avena en copos y ramas de canela.
Un plato reúne donas de avena, manzana y canela junto a los ingredientes empleados en su elaboración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de donas de avena con manzana y canela en microondas

Las donas de avena con manzana y canela en microondas son pequeñas rosquillas blandas, hechas con copos de avena, manzana rallada y canela, sin harinas refinadas. Se preparan mezclando los ingredientes y cocinando en moldes aptos para microondas, logrando una textura esponjosa en minutos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 12 minutos
  • Preparación: 7 minutos
  • Cocción: 5 minutos

Ingredientes

  1. 1 manzana pequeña
  2. 1 huevo grande
  3. 6 cucharadas de copos de avena fina
  4. 3 cucharadas de leche (puede ser vegetal)
  5. 1 cucharada de azúcar moreno o edulcorante al gusto
  6. 1 cucharadita de canela en polvo
  7. 1/2 cucharadita de levadura química (tipo Royal)
  8. 1 pizca de sal
  9. Aceite de oliva suave o spray desmoldante para el molde

Cómo hacer donas de avena con manzana y canela en microondas, paso a paso

  1. Ralla la manzana con piel y elimina las semillas.
  2. Bate el huevo en un bol hasta que esté espumoso.
  3. Añade la manzana rallada, los copos de avena, la leche, el azúcar o edulcorante, la canela, la levadura y la sal. Mezcla hasta integrar.
  4. Engrasa levemente los moldes de dona aptos para microondas.
  5. Llena cada hueco del molde hasta 3/4 de su capacidad.
  6. Cocina en el microondas a máxima potencia (800-900 W) durante 2 a 3 minutos. Si tu microondas es menos potente, añade 1 minuto más.
  7. Deja reposar 1 minuto antes de desmoldar para evitar que se rompan.
  8. Desmolda con cuidado. Si lo deseas, espolvorea con un poco más de canela.
  9. Consejo: Si no tienes molde de donas, usa moldes de silicona para magdalenas y haz mini bizcochitos.
Una ilustración con donas de avena, un horno de microondas, ingredientes y utensilios de cocina etiquetados con instrucciones.
Una infografía de Infobae detalla el procedimiento paso a paso para cocinar donas de avena con manzana y canela en el microondas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Salen aproximadamente 4 donas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 95 kcal
  • Proteína: 3 g
  • Hidratos de carbono: 16 g
  • Grasas: 2,5 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar las donas en un recipiente hermético en la nevera durante 2 días. También admiten congelación hasta 1 mes.

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