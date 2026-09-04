Mariana Ochoa manda mensaje burlón a Aldo Rendón y fans creen que ella lo sacó del reality

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La salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México 2026 ocurrió la noche del martes 1 de septiembre, cuando el habitante anunció en vivo que debía iniciar un tratamiento médico y que no podía “estar saliendo y regresando”, en un movimiento que Galilea Montijo adelantó como un giro que cambiaría la dinámica del reality de Televisa.

La conductora apareció en el foro fuera de los días habituales del programa, lo que disparó especulaciones entre habitantes y audiencia antes de que se confirmara el motivo del enlace a la casa.

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En redes sociales circularon teorías que pusieron en duda la versión de salud. Parte de la conversación apuntó a que su salida habría buscado proteger su figura pública por comentarios dentro del encierro, aunque el propio Rendón explicó otra razón frente a cámaras y compañeros.

Otra de las teorías que han circulado en las últimas horas apuntan al equipo legal de Mariana Ochoa, a quien Aldo había molestado directamente desde el primer día, según los usuarios en redes, los abogados de la cantante habrían amenazado a la producción de poner una denuncia por violencia de género en contra de Rendón.

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La conductora Galilea Montijo abraza a Aldo Rendón en el escenario del programa La Casa de los Famosos México. (YouTube: La Casa de los Famosos México)

La burla de Mariana Ochoa hacia Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México

Durante la mañana de este jueves, Mariana Ochoa se encontraba en la cocina preparando unos nopales para desayunar, cuando miró a la cámara y mandó un mensaje burlón a Aldo Rendón señalando que estaba comiendo el alimento que él no quería pedir en la despensa, recordando que la quería fuera del reality y ahora es él quien tuvo que salir.

“Mira Aldo, me estoy haciendo mis nopales. Sí, los que pedí y que no querías que pidiera porque no querías que me quedara esta semana”, dijo con un tono burlón y riendo.

Sin embargo, la ex vocalista de OV7 después le mandó un mensaje de apoyo deseando que su salud esté bien: “Saludos y espero que estés bien de salud, que es lo más importante”.

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Mariana Ochoa manda mensaje burlón a Aldo Rendón

Fans aseguran que Mariana Ochoa provocó la salida de Aldo Rendón

Una de las teorías que circula en redes sociales sobre la salida de Aldo Rendón es que fue provocada por el equipo legal de Mariana Ochoa, quienes habrían amenazado con denunciar violencia de género en contra de la cantante, por lo comentarios agresivos del estilista.

Según esta narrativa, la producción utilizó el tema de salud de Aldo para sacarlo del reality antes de que este tema estallara en los medios, y que las marcas patrocinadoras se retiraran como ocurrió en la segunda temporada.

Esto sólo es una teoría que circula en redes, pero la versión oficial se mantiene en el tema de salud de Aldo Rendón, quien si se encuentra enfermo y el deterioro de su estado físico era evidente dentro del reality.

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La Casa de los Famosos - (ViX)

¿Por qué Aldo Rendón tenía conflicto con Mariana Ochoa?

Los roces entre Aldo Rendón y Mariana Ochoa dentro de La Casa de los Famosos México 2026 escalaron hasta un comentario sobre unos ganchos de ropa que la audiencia interpretó como una alusión al suicidio. El conflicto no nació en el reality: se remonta a una experiencia laboral previa entre el estilista y el grupo OV7, del que Ochoa fue integrante.

El pleito arranca años antes con OV7

Rendón trabajó vistiendo a los integrantes de OV7 para un proyecto editorial antes de entrar al reality. En el podcast de Apio Quijano, el estilista calificó esa experiencia como “muy complicada” y dijo textualmente: “La Mariana no la soporto, insoportable”.

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Ochoa desmintió esa versión en su momento. Aseguró que ni siquiera conocía a Rendón: “No lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo”, declaró.

Mariana Ochoa se salvó de la eliminación en la quinta gala, pero al volver a la casa encontró a Aldo Rendón y Gema Garoa hablando de ella a sus espaldas. (Captura de pantalla YouTube)

La tregua dentro de la casa duró poco

Al coincidir en el reality, ambos acordaron dejar el pasado atrás. El pacto se rompió pronto: Rendón comenzó a hacer comentarios sobre Mariana frente a otros habitantes, a espaldas de ella.

Las críticas escalaron del terreno del juego al físico y la forma de vestir de la cantante. En una gala calificó de “naca” la vestimenta de Ochoa y dijo que le resultaba insoportable porque “habla de forma ininterrumpida durante horas”.

El comentario de los ganchos genera indignación

El momento de mayor tensión llegó cuando Rendón le dijo a Mariana, en referencia a unos ganchos de ropa: “Los ganchos no eran tuyos, eran de Karina, pero si los quieres, agárralos y cuélgate”. La frase fue interpretada por buena parte de la audiencia como una alusión al suicidio.

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Minutos después de que Mariana Ochoa se salvara de la eliminación, Gema Garoa la atacó a sus espaldas. (Captura de pantalla YouTube)

En esa misma discusión, Rendón sentenció: “La verdadera arpía es ella”. Gema Garoa lo respaldó y calificó a Ochoa como “la única arpía mentirosa e hipócrita”,.

Ante la pregunta de Galilea Montijo sobre cuánto valor tenía para él la opinión de Mariana, Rendón respondió: “Cero”. Ochoa cerró el intercambio con un desafiante: “Valen cero, cero, cero”.

La sombra de Ari Borovoy sobre el conflicto entre Aldo Rendón y Mariana Ochoa

La animadversión de Rendón hacia Ochoa podría estar alimentada por su cercanía personal y laboral con el productor Ari Borovoy, quien mantiene fricciones públicas y legales con la cantante tras la separación de OV7. Bajo esa lectura, Aldo Rendón habría tomado partido en un conflicto ajeno al reality.

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Mariana Ochoa le pone un fuerte alto a Aldo Rendón: fans insisten en teoría sobre Ari Borovoy para destruir a la OV7 (ViX/ RS)

Mariana compra inmunidad y Aldo Rendón la acusa de doble discurso

El 31 de agosto, Mariana Ochoa pagó el 40% del presupuesto semanal de la casa para asegurar su inmunidad en la dinámica “La sala de acuerdos”, superando las pujas de Karina Torres y Brianda Deyanara.

Aldo Rendón la confrontó por esa decisión mientras hacía ejercicio junto a Karina Torres. La acusó de construir un discurso de justicia dentro de la casa mientras actuaba de forma contraria cuando le convenía: “¿Por qué si eres tan justa y tan perfecta, según tú, vas y te cagas en toda la casa?”, cuestionó.

El estilista remató con un insulto directo: “Güey, no seas naca. Eso es lo que opino”.

Mariana Ochoa - (ViX)

Otros episodios de la disputa

Aldo Rendón afirmó en la casa que Mariana fue “expulsada” de OV7, lo que provocó que Yolanda Reyes, madre de la cantante, le respondiera en vivo durante una gala.

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En otro momento, Rendón y Gema Garoa se burlaron del vestido de Ochoa sin notar que ella estaba detrás escuchándolos. El estilista llegó a llamarla “gata naca, inmunda, asquerosa” y aseguró que “no la quieren ni los de OV7”

Teorías en redes y el antecedente de la temporadas pasadas

Aunque el estilista dijo que se trató “exclusivamente” de salud y que debía iniciar tratamiento de inmediato, parte de la audiencia planteó en redes sociales otras lecturas sobre el movimiento.

Entre las versiones que circularon, usuarios sostuvieron que Rendón comenzaba a acumular polémicas por comentarios y acciones dentro del encierro, y que la producción habría buscado evitar un escenario como el de Adrián Marcelo en la segunda temporada, cuando marcas retiraron patrocinios tras las peleas del regiomontano con Gala Montes.

Adrián Marcelo y Gala Montes juntos de nuevo: reportan que Televisa los podría meter a LCDLF hoy tras bajo rating (ViX)

Esa misma teoría aseguró que la producción habría usado el tema de salud para sacarlo sin un escándalo como el de hace dos años y para que los acuerdos comerciales del reality no se vieran afectados. También aparecieron especulaciones sobre cómo se vería una eliminación de Rendón por temas homofóbicos.

Sin embargo, estas versiones son teorías sin sustento. En esa narrativa, se señaló que serían fans de Mariana Ochoa quienes estarían alimentando la lectura, debido a los problemas que tuvo Aldo con la cantante dentro del encierro.