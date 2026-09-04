Sorprenden a 6 presuntos miembros del "Cártel del Noreste" con armas, drogas y chalecos tácticos en Nuevo León. Cortesía.

Guardar

Autoridades federales y estatales detuvieron a seis personas, entre ellas un adolescente de 15 años, señaladas como presuntas integrantes del Cártel del Noreste (CDN), durante tres operativos simultáneos realizados en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

Las intervenciones estuvieron a cargo de elementos de Fuerza Civil, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En cada punto, los uniformados aseguraron armas de fuego, drogas, equipo táctico y otros implementos vinculados a delitos de alto impacto.

PUBLICIDAD

Cómo se desarrollaron los operativos

El primer operativo ocurrió en las calles Adolfo Garza y Marcelino de la Garza, en la colonia Pablo de los Santos. Ahí fue interceptada una camioneta con placas de Texas, en la que viajaban Yessika, de 43 años; Raúl, de 21, y un adolescente de 15 años.

Al revisar el vehículo, los elementos encontraron un arma larga, dos armas cortas y tres cargadores. También hallaron una hierba con características similares a la marihuana y otra sustancia de color blanco, además de dos radiofrecuencias, cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo.

La segunda intervención se registró en la colonia El Sendero, sobre las calles Rancho Las Enramadas y Rancho Santa Rosa. Ahí fue interceptado un Chevrolet Malibú sin placas, donde viajaban José, de 38 años, y Guadalupe, de 18.

PUBLICIDAD

Sorprenden a 6 presuntos miembros del "Cártel del Noreste" con armas, drogas y chalecos tácticos en Nuevo León. Cortesía.

A ambos les fue asegurada un arma larga, una réplica de arma corta y cuatro cargadores, junto con distintos envoltorios de droga identificados como marihuana y cristal.

El tercer operativo se llevó a cabo en el cruce de las calles Juan Reyes Molina y General Francisco Carvajal, en la colonia Leopoldo González. Ahí fue detenido Daniel, de 21 años, quien vestía ropa camuflada y equipo táctico.

A Daniel se le encontró un arma corta, cinco cargadores y un chaleco balístico.

Lo que se les aseguró a los detenidos

Entre los tres operativos, las autoridades reunieron un total de tres armas largas, cuatro armas cortas, una réplica de arma corta y al menos doce cargadores. También se documentaron envoltorios con marihuana, cocaína y cristal, según el desglose realizado por las corporaciones participantes.

PUBLICIDAD

El material decomisado incluyó además dos radiofrecuencias, cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y el chaleco balístico hallado en poder de Daniel. Las autoridades señalaron que los objetos corresponden a herramientas comúnmente utilizadas en actividades de narcomenudeo.

Sorprenden a 6 presuntos miembros del "Cártel del Noreste" con armas, drogas y chalecos tácticos en Nuevo León. Cortesía.

Situación legal de los detenidos

Los cinco adultos detenidos: Yessika, Raúl, José, Guadalupe y Daniel, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que determinará su situación jurídica. Se presume que los investigados forman parte del CDN, en el cual participaban como generadores de violencia.

El adolescente de 15 años fue puesto a disposición de las autoridades competentes en materia de justicia para menores, que analizarán su caso conforme a los procedimientos aplicables a personas de edad no adulta.

PUBLICIDAD

Contexto de seguridad en la zona

Sabinas Hidalgo se ubica sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, un tramo que en días recientes registró otro aseguramiento de mayor magnitud. En esa misma vía, elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional detuvieron a tres personas y aseguraron 210 armas de fuego procedentes de Texas: 195 largas y 15 cortas, además de 93 cargadores, dos vehículos y dos semirremolques.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre ese hallazgo, señalando que el armamento estaba presuntamente destinado a organizaciones criminales que operan en la región.

PUBLICIDAD

Detenciones vinculadas al Cártel del Noreste en Sabinas Hidalgo

Sabinas Hidalgo se ubica sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, un tramo que en días recientes registró otro aseguramiento de mayor magnitud vinculado a organizaciones criminales del norte del país.

Sorprenden a 6 presuntos miembros del "Cártel del Noreste" con armas, drogas y chalecos tácticos en Nuevo León. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

En esa misma vía, elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional detuvieron a tres personas y aseguraron 210 armas de fuego procedentes de Texas: 195 largas y 15 cortas, además de 93 cargadores, dos vehículos y dos semirremolques.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre ese hallazgo y señaló que el armamento estaba presuntamente destinado a organizaciones criminales que operan en la región.

PUBLICIDAD

La zona ha sido identificada como un corredor de tránsito de armas y drogas entre Estados Unidos y distintos puntos del norte mexicano. Días después, en el mismo municipio, se registró la detención de los seis presuntos integrantes del Cártel del Noreste.