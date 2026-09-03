México

Jorge Álvarez Máynez da la bienvenida a diputados ‘chapulines’ de Morena en Campeche

Recientemente, el emecista estuvo envuelto en una polémica por utilizar la imagen de Amnistía Internacional sin autorización y con fines partidistas

Jorge Álvarez Máynez da la bienvenida a diputados ‘chapulines’ de Morena en Campeche
Jorge Álvarez Máynez da la bienvenida a diputados ‘chapulines’ de Morena en Campeche (@AlvarezMaynez)
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El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dio la bienvenida a tres diputados que dejaron Morena en julio para sumarse a las filas naranjas, en el estado de Campeche, rumbo a las elecciones de 2027.

A través de una publicación en redes sociales, Máynez publicó fotografías junto con los nuevos diputados emecistas: Gladys Rivera, Maricela Flores Moo y César Marín, los tres pertenecientes a Morena hasta julio de este año, cuando anunciaron su salida.

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Movimiento Ciudadano en Campeche suma morenistas

El pasado mes de julio, los tres diputados presentaron su renuncia formal de Morena, un mes después, confirman su integración al Movimiento Ciudadano.

Jorge Álvarez Máynez da la bienvenida a diputados ‘chapulines’ de Morena en Campeche
Jorge Álvarez Máynez da la bienvenida a diputados ‘chapulines’ de Morena en Campeche (@AlvarezMaynez)

La diputada Gladys Sofía Rivera López, reveló que tenía tiempo con problemas y conflictos dentro del partido, lo que la hizo tomar la decisión de salirse. Sin embargo, de acuerdo a medios locales, en sus primeras declaraciones la política aseguró que continuaría su carrera como independiente, y no anunció que se sumaría a ningún otro partido tras su salida de Morena.

Por su parte, Maricela Flores Moo argumentó que su separación se debía a una serie de acontecimientos donde se le excluyó de varias reuniones y espacios donde se debía construir diálogo, por loque denunció falta de inclusión por parte del partido. Al igual de Gladys, comentó que continuaría de forma independiente.

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César Marín Reyes, anunció su salida en medio de los procesos internos del partido rumbo al proceso electoral de 2027. A través de un mensaje compartido en redes sociales, anunció primero su renuncia como subsecretario de Gobierno del Estado de Campeche, en el Municipio de Carmen, y agradeció a su partido y a las personas con las que tuvo oportunidad de convivir. Ello fue el 24 de julio, casi un mes después, se suma a las filas naranjas.

Jorge Álvarez Máynez da la bienvenida a diputados ‘chapulines’ de Morena en Campeche
Jorge Álvarez Máynez da la bienvenida a diputados ‘chapulines’ de Morena en Campeche (@AlvarezMaynez)

Polémica por utilizar imagen de Amnistía Internacional en publicidad gubernamental

Amnistía Internacional reclamó a Movimiento Ciudadano por usar, sin autorización, una imagen vinculada con la organización dentro de propaganda partidista.

En una carta dirigida a Jorge Álvarez Máynez, la agrupación aclaró que no participó en la elaboración, producción ni difusión del contenido.

La organización solicitó el retiro inmediato del material y pidió aplicar medidas para impedir que su imagen volviera a utilizarse en mensajes de carácter partidista.

Amnistía Internacional advirtió que la difusión podía generar entre la población una percepción equivocada de respaldo, colaboración o asociación política con Movimiento Ciudadano.

El colectivo sostuvo que su independencia frente a gobiernos, partidos, candidaturas e intereses electorales era necesaria para mantener su labor de defensa de los derechos humanos. También precisó que dialogar con representantes de distintas fuerzas no implicaba apoyo electoral.

Álvarez Máynez respondió que el video ya había sido eliminado y corregido. “Ya se bajó y se corrigió el video. Una disculpa, jamás fue la intención”, señaló el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano.

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