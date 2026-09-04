El mexicano Alfonso Cuarón estrenará serie “Ravenloft”, del universo Calabozos y Dragones

El realizador mexicano añadirá un proyecto más a su carrera con la historia de terror gótico, horror clásico, magia oscura y criaturas sobrenaturales. (Fotos: REUTERS/Mario Anzuoni - Wizards of the Coast

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La expansión televisiva de Dungeons & Dragons tendrá una nueva escala con Ravenloft, una ficción de acción ambientada en una región dominada por vampiros, maldiciones y magia oscura. El proyecto contará con Alfonso Cuarón como productor ejecutivo y tendrá a Strahd von Zarovich como figura central.

La noticia fue revelada este 3 de septiembre de 2026 por Deadline. Según el medio especializado, la serie reunirá al cineasta mexicano con el guionista John August, Hasbro Entertainment y los ejecutivos Richard Schwartz y Gaby Rodríguez para contar el origen del Señor Oscuro de Barovia.

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Deadline reveló este 3 de septiembre de 2026 que Alfonso Cuarón se suma como productor ejecutivo de Ravenloft para Netflix. REUTERS/David McNew

Aunque la producción ya está en desarrollo, Netflix aún no revela el reparto, el comienzo de las grabaciones, la cantidad de episodios ni una fecha de estreno.

Ravenloft llevará el terror gótico de Calabozos y Dragones a Netflix

Ravenloft trasladará a la pantalla uno de los escenarios de terror gótico de Dungeons & Dragons. La serie combinará fantasía, romance trágico, magia oscura e intriga sobrenatural, con una historia centrada en la transformación de Strahd von Zarovich.

La ficción se enfocará en el recorrido del personaje desde su condición de antihéroe trágico hasta convertirse en un vampiro y en uno de los Señores Oscuros más temidos del universo de Calabozos y Dragones.

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La trama abordará temas como el poder , el amor , la obsesión y la conversión del personaje en un ser no muerto.

El escenario principal será Barovia , el territorio bajo el dominio del vampiro.

La serie se desarrollará en los llamados Dominios del Terror , regiones aisladas gobernadas por figuras sobrenaturales.

John August escribirá el guion y será productor ejecutivo.

Alfonso Cuarón participará como productor ejecutivo, sin confirmación de que dirija episodios.

Ravenloft centra su historia en Strahd von Zarovich y narra su origen como el Señor Oscuro de Barovia dentro de Calabozos y Dragones. (Especial)

August trabajó antes con Tim Burton en películas como El gran pez, Charlie y la fábrica de chocolate, El cadáver de la novia, Sombras tenebrosas y Frankenweenie. En este sentido, su participación coincide con el tono gótico y fantástico que Netflix plantea para la adaptación.

La adaptación llegará tras la cancelación de The Forgotten Realms

Ravenloft apareció en 1983, creado por Tracy y Laura Hickman como una aventura para Advanced Dungeons & Dragons. Con los años, se convirtió en uno de los escenarios más reconocidos del juego de rol de mesa y extendió su presencia a novelas, videojuegos y libros complementarios.

A diferencia de otros territorios de la franquicia, Ravenloft se construye desde elementos vinculados con el horror clásico. Castillos, vampiros, criaturas sobrenaturales y maldiciones forman parte de un espacio dominado por personajes condenados a ejercer el poder sobre sus propios dominios.

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La franquicia tuvo un reciente lanzamiento cinematográfico con Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, estrenada en 2023. La cinta, dirigida por Jonathan Goldstein y John Francis Daley, recaudó cerca de 205 millones de dólares en la taquilla mundial, con un presupuesto estimado de 150 millones.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves se estrenó en 2023 y recaudó cerca de 205 millones de dólares en la taquilla mundial. (Foto de archivo)

La serie será independiente de The Forgotten Realms, otra adaptación de acción real de Dungeons & Dragons que Netflix había puesto en desarrollo en 2025. Esa producción contaba con Drew Crevello como guionista y Shawn Levy como productor ejecutivo, pero no seguirá adelante.

De esta manera, Ravenloft trasladará a Netflix una zona distinta de la franquicia, con Strahd von Zarovich como eje de una historia que abordará la caída de un hombre hacia lo sobrenatural.

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Después de Disclaimer, Alfonso Cuarón prepara dos series

La incorporación de Cuarón a Ravenloft llega después de su trabajo en Disclaimer, la miniserie de Apple TV+ protagonizada por Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen y Kodi Smit-McPhee. La producción siguió a una periodista que recibe un libro capaz de revelar secretos de su pasado.

La miniserie tuvo siete episodios .

Alfonso también tiene en desarrollo Ascension para Apple TV+ .

Caitríona Balfe protagonizará el proyecto y será productora ejecutiva.

La serie estará inspirada en la novela Last Days , del escritor Adam Nevill .

Cuarón coescribirá el proyecto con Carlos Cuarón, Natalie Erika James y Christian White.

Alfonso Cuarón se suma al proyecto de Ravenloft después de su trabajo en Disclaimer, miniserie de Apple TV+ protagonizada por Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen y Kodi Smit-McPhee. REUTERS/Yara Nardi

Apple TV+ anunció Ascension el 10 de agosto de 2026, aunque tampoco informó una fecha de lanzamiento. Netflix mantiene el mismo nivel de reserva sobre Ravenloft: todavía no anunció quién interpretará a Strahd von Zarovich ni cuándo comenzará el rodaje.