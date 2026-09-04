Ángela Aguilar defiende a Christian Nodal y pide respeto para su carrera: “Que lo dejen hacer música como él quiera”

La pareja brilla en el evento realizado en Miami, Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ángela Aguilar recién apareció en un video del presentador de televisión, Jomari Goyso, mientras cocinan unas tortillas españolas y platican sobre diversos temas relacionados a su carrera musical y de su vida personal.

La entrevista se llevó a cabo en Marbella, España y en ella también tuvo una breve participación el cantante de regional mexicano Christian Nodal, intentando cortar las papas, sin embargo su método no le funcionó y rápidamente se retiro de las cámaras.

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El momento se viralizó en las redes sociales al igual que la petición que hizo Ángela Aguilar a quienes no dejan trabajar a Christian Nodal con la libertad creativa que busca en sus canciones.

“Ojalá que pronto se dé la oportunidad y que lo puedan dejar hacer música como él quiera. La verdad ha sido difícil pero yo siempre lo apoyo”, expresó Angela Aguilar al hablar de los obstáculos que enfrenta Christian Nodal mientras reitera el respaldo a su marido.

Ángela Aguilar planea grabar un disco con Christian Nodal

La pareja deslumbró amor en la Plaza México. (IG /lamexicomonumental)

En la misma entrevista con Jomari Goyso, el estilista y conductor español le preguntó a Ángela Aguilar si entre sus planes existe la posibilidad de lanzar un disco con Christian Nodal. La hija de Pepe Aguilar dijo que le “encantaría” grabar un proyecto musical con el intérprete del regional mexicano.

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“Ay, a mí me encantaría. Ojalá que pronto se dé la oportunidad”, desea Ángela Aguilar al hablar de una futura colaboración discográfica con su esposo Christian Nodal, aparte de formar una familia y seguir su carrera como cantante mexicana.

¿Quién tiene el control administrativo de la carrera de Christian Nodal?

El papá de Christian Nodal, Jaime González, reconoce que posee los derechos de la marca de su hijo al existir una relación contractual entre ambos, ya que ha dicho que fue “el creador de la carrera” del cantante y compositor mexicano a través de JG Music.

Jaime González sostienen que invirtió y construyó la carrera de Christian Nodal desde que era menor de edad. El registro se habría renovado ante el IMPI hasta 2036, sin embargo Nodal declaró públicamente que la empresa JG Music, de representación y gestión relacionada a su padre, no tendría control sobre su nombre artístico.

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“No soy dueño ni de mi nombre”, sentenció el intérprete que solicitó registrar ante el IMPI la marca de “El Forajido” lo que alimentó la versión de que busca operar su carrera musical y de entretenimiento en forma independiente.

Pese a la controversia, el papá de Christian Nodal niega que exista una ruptura familiar o una discusión económica. En declaraciones hechas en julio de este año, afirmó que mantiene comunicación con su hijo y existirían conversaciones para devolver el contro de su nombre e imagen pública.