México

Luis de Llano queda en libertad luego de cumplir arresto de más de 24 horas por el caso Sasha Sokol

El productor fue detenido hace unas horas tras no cumplir con sentencias

Luis de Llano dio detalles de lo que vivió en Televisa hace más de 2 décadas Foto: Luis de Llano
Luis de Llano dio detalles de lo que vivió en Televisa hace más de 2 décadas Foto: Luis de Llano
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Luis de Llano quedó en libertad tras cumplir la medida de apremio de 15 horas impuesta por un juzgado civil de la Ciudad de México en el caso Sasha Sokol.

El productor salió del Centro de Sanciones San Fernando rodeado de elementos de seguridad, en medio de empujones con las cámaras que esperaban su salida. El productor no ofreció ninguna declaración a los medios de comunicación. Su hijo declaró minutos antes a la prensa: “Descansado no está porque no está de vacaciones y no es un lugar para descansar”.

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Cabe mencionar que el productor debía cumplir con dos arrestos de 15 horas, uno por cada orden desacatada. Al final no llegó a permanecer recluido las treinta horas que se esperaban, sino 24 horas.

¿Por qué Luis de Llano fue detenido? Las dos sentencias que no ha cumplido

Fotografía de archivo donde aparece la cantante mexicana Sasha Sokol. EFE/Sáshenka Gutiérrez
Fotografía de archivo donde aparece la cantante mexicana Sasha Sokol. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Las resoluciones respondieron a dos omisiones separadas del productor. La primera, por negarse a grabar y exhibir ante el juzgado una disculpa pública dirigida a Sokol. La segunda, por no publicar la síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad civil.

La orden se sostuvo en el fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó en junio de 2025. La resolución obliga a De Llano a pagar una indemnización a Sokol, ofrecerle una disculpa pública, tomar un curso de sensibilización en temas de género y abstenerse de volver a referirse a ella.

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La defensa de Luis de Llano presentó un amparo horas antes de la salida del productor

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con un documento judicial a nombre de Luis Miguel de Llano Macedo
Un documento del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal registra la solicitud de amparo presentada por Luis Miguel de Llano Macedo en Ciudad de México. (X: Ernesto Buitrón)

Un juzgado de distrito en materia penal recibió, a las 2:32 de la madrugada del jueves 3 de septiembre, un recurso de amparo promovido por la defensa de De Llano con el fin de obtener su liberación anticipada. El trámite llegó poco después de que su abogado calificara la detención como “ilegal y arbitraria” ante los reporteros que esperaban en San Fernando.

El litigante insistió en que existían suspensiones previas que la autoridad debió respetar antes de ejecutar el arresto. No hay confirmación oficial sobre si ese amparo incidió en la salida del productor o si su liberación respondió únicamente al cumplimiento del plazo de 15 horas fijado por la jueza.

La detención ocurrió en Polanco a las 18:13 horas del miércoles

Luis de Llano enfrentó arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.
Luis de Llano enfrentó arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.

El arresto se ejecutó el miércoles 2 de septiembre en la calle Lope de Vega, entre Ibarbourou y avenida Horacio, en la colonia Polanco. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trasladaron de inmediato a De Llano al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, en la alcaldía Tlalpan.

La medida respondió a dos resoluciones distintas emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cada una con una sanción de 15 horas de arresto administrativo acumulables. El total de la privación de la libertad pudo llegar hasta 30 horas.

La sentencia respondió a la demanda civil que Sokol presentó luego de denunciar, en marzo de 2022, que sostuvo una relación de abuso sexual con el productor cuando ella tenía 14 años y él 39, durante su participación en el grupo Timbiriche. El caso pasó de una revelación pública en redes sociales a un litigio civil que se extendió durante más de tres años.

El equipo legal de Sokol advirtió sobre un posible delito penal

Sasha Sokol denunció en su momento que Luis de Llano seguía sin cumplir la disculpa pública un año después de la sentencia. Aún no cumple las sentencias.
Sasha Sokol denunció en su momento que Luis de Llano seguía sin cumplir la disculpa pública un año después de la sentencia. Aún no cumple las sentencias.

La representación legal de la cantante señaló que las órdenes de arresto “no son un hecho aislado ni sorpresivo” y que llegaron después de meses de multas ignoradas y requerimientos judiciales desatendidos. El Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México contempla medidas de apremio que van desde multas hasta el arresto administrativo de hasta 36 horas.

De continuar el incumplimiento, el equipo jurídico advirtió que la conducta podría configurar un delito con una pena de hasta cinco años de prisión. La advertencia marcó una diferencia: las medidas de arresto no constituyeron una condena penal por los hechos que Sokol denunció, sino un instrumento para forzar el cumplimiento de una sentencia civil firme e inatacable.

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