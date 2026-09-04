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Laura Itzel Castillo asume la Secretaría de las Mujeres después de meses de su designación: organizaciones civiles esperan apertura al diálogo

La antigua presidenta de la Mesa Directiva del Senado llega a una dependencia que no tenía titular desde hace meses

Laura Itzel Castillo asume la titularidad de la Secretaría de las Mujeres. Crédito: X / @mujeresgobmx
Laura Itzel Castillo asume la titularidad de la Secretaría de las Mujeres. Crédito: X / @mujeresgobmx
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Este jueves, Laura Itzel Castillo asumió la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, dependencia que dejó hace unos meses acéfala Citlalli Hernández para hacerse cargo de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Tras su arribo a una de las dependencias insignia de la presidenta Claudia Sheinbaum, organizaciones civiles solicitaron a Castillo Juárez que haya apertura al diálogo.

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Laura Itzel Castillo fue designada desde junio

Cabe recordar que la ahora senadora con licencia de Morena, fue designada desde el pasado mes de junio por Sheinbaum Pardo.

Una de las primeras acciones de Castillo Juárez al frente de la Secretaría, fue encabezar un encuentro con trabajadoras y trabajadores de la dependencia.

“Mi convicción feminista forma parte de una lucha social amplia por la igualdad y la justicia, una causa que he acompañado a lo largo de los años con la certeza de que las mujeres tienen la capacidad, la fortaleza y el liderazgo para dirigir, emprender, sostener y transformar todos los ámbitos de nuestra sociedad”, dijo la funcionaria.

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Citlalli Hernández dejó la Secretaría de las Mujeres el pasado mes de abril. Crédito: Especial.
Citlalli Hernández dejó la Secretaría de las Mujeres el pasado mes de abril. Crédito: Especial.

Resalta trabajo de dependencias a favor de las mujeres

Asimismo, reconoció la experiencia y el compromiso de quienes laboran en dicha institución; quienes, a su consideración, han construido desde el territorio una visión feminista y de justicia social para México.

“Todos los programas que se han realizado, como el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), la organización de las Tejedoras de la Patria y los Centros LIBRE, representan un trabajo muy profundo. No es una tarea fácil, es una tarea fundamental y tenemos que continuarla”, dijo.

Organizaciones esperan que haya apertura al diálogo en la Secretaría de las Mujeres

Por otro lado, organizaciones feministas expresaron su deseo de que en esta nueva gestión haya un fortalecimiento de la dependencia, así como mayor diálogo con las agrupaciones civiles, que llevan años trabajando en el combate y prevención de la violencia de género.

En entrevista para La Jornada, Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), reconoció que espera, bajo el mando de Laura Itzel, mejores políticas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, así como presupuesto suficiente y oportuno.

Retrato de Laura Itzel Castillo con cabello rubio y chaqueta roja, con la silueta de Claudia Sheinbaum de fondo. Fondo magenta con texto "Mujeres Secretaría de las Mujeres" y escudo nacional
Laura Itzel Castillo, propuesta para la Secretaría de las Mujeres, aparece en una imagen compuesta con la silueta de Claudia Sheinbaum y el logo de la institución, en el marco de discusiones en el Senado de la República. (Jovani Pérez | Infobae México)

“Esperamos que esta etapa permita fortalecer las políticas de prevención, atención y protección frente a las violencias contra las mujeres, garantizando presupuesto suficiente y oportuno, continuidad de los servicios especializados, coordinación y capacidad de respuesta institucional”, explicó la activista.

“Tenemos muchas preocupaciones”, admite activista

Mientras que María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), contó al diario que espera una Secretaría de las Mujeres con mayor apertura al diálogo con las organizaciones.

“Tenemos muchas preocupaciones, y sería bueno que abra los espacios que considere y se puedan hacer los cambios que se requieren”, solicitó Luz Estrada.

Exigen publicación del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

La activista también recordó que el OCFN promovió un juicio de amparo contra la omisión del gobierno federal de expedir y publicar las reformas al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

Dicha obligación legal ha permanecido incumplida desde 2022. No obstante, es indispensable para garantizar el correcto funcionamiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

De acuerdo con María de la Luz, a principios de julio de este año, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito les dio la razón.

Citlalli Hernández dejó la dependencia en abril

Desde el pasado 16 de abril, Claudia Sheinbaum informó que Citlalli Hernández Mora había renunciado a la Secretaría de las Mujeres para encabezar la Comisión Nacional de Elecciones de Morena rumbo al proceso electoral de 2027.

Al fin, Laura Itzel Castillo Juárez asume el cargo de la Secretaría de las Mujeres. Crédito: X / @mujeresgobmx
Al fin, Laura Itzel Castillo Juárez asume el cargo de la Secretaría de las Mujeres. Crédito: X / @mujeresgobmx

Hasta el mes de junio, la primera mandataria designó a Castillo Juárez como nueva titular de la dependencia y, finalmente, hoy se incorporó a su nuevo cargo tras concluir sus labores como presidenta del Senado.

Quien estuvo al frente de la Secretaría, previo al arribo de Laura Itzel, fue Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias.

Era inadmisible que la Secretaría de las Mujeres no tuviera titular, sobre todo, por lo que representa para un gobierno como el de Claudia Sheinbaum, pero, al fin, asumió Laura Itzel Castillo, quien tiene mucho trabajo.

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