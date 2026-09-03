Vinculan a proceso a “El Topo” de Los Tanzanios por narcomenudeo en la CDMX

José Enrique “N” permanecerá en prisión preventiva por al menos un mes, debido a que el juez dictó ese plazo para la investigación complementaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo de un juez de control la vinculación a proceso de José Enrique “N”, alias “El Topo”, por el delito de narcomenudeo en la hipótesis de posesión con fines de comercio.

Trabajos de inteligencia de la Policía de Investigación (PDI) identificaron al imputado como generador de violencia e integrante de “Los Tanzanios”, grupo con presencia en Iztapalapa e Iztacalco relacionado con narcomenudeo, homicidios, secuestros y extorsiones.

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El juez fijó prisión preventiva como medida cautelar y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. La resolución judicial se dictó el 29 de agosto, tres días después de la detención del imputado en la colonia Jacarandas, alcaldía Iztapalapa.

La detención ocurrió cuando “El Topo” entregó una bolsa con presunta droga y trató de huir

El 26 de agosto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizaban labores de vigilancia en la colonia Jacarandas cuando observaron que “El Topo” entregó una bolsa a otro hombre. Los policías marcaron el alto al sospechoso, pero este abordó un vehículo e intentó escapar de la zona.

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El Topo fue detenido por policías capitalinos el pasado 26 de agosto. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes alcanzaron el vehículo y detuvieron al imputado en flagrancia. Durante la intervención, los policías aseguraron diversos envoltorios con sustancias, dinero en efectivo y el automóvil utilizado en el intento de fuga. El detenido y los indicios quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo.

La secuencia de vigilancia, entrega de droga y persecución vehicular permitió a los policías documentar el delito en el momento de su comisión, lo que configuró la flagrancia como base legal de la detención. Ese elemento resultó determinante para el desarrollo posterior del proceso penal.

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El Ministerio Público sustentó la vinculación con entrevistas de policías y peritajes en química

Como parte de la carpeta de investigación, el Ministerio Público incorporó las entrevistas de los policías que participaron en la detención, además de dictámenes periciales en química practicados a las sustancias aseguradas en la colonia Jacarandas. Con esos datos de prueba, la autoridad judicial resolvió la vinculación a proceso contra “El Topo” el 29 de agosto.

El plazo de un mes fijado para el cierre de la investigación complementaria obliga a la FGJCDMX a reunir elementos adicionales antes de definir si formula acusación formal contra José Enrique “N”. Durante ese periodo, el imputado permanecerá en el sistema penitenciario bajo la medida de prisión preventiva impuesta por el juez.

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La FGJCDMX indicó en un comunicado de prensa que continuará con las investigaciones dirigidas a identificar y llevar ante la justicia a integrantes de grupos generadores de violencia relacionados con delitos que afectan la seguridad de las personas en la capital.

“Los Tanzanios” acumularon una serie de golpes judiciales durante julio y agosto

La vinculación a proceso de “El Topo” se sumó a una racha de acciones contra la estructura de “Los Tanzanios” concentradas en el oriente de la capital. El 14 de julio, la FGJCDMX aprehendió en Iztapalapa a Nicolás “N”, alias “El Nico”, señalado como fundador del grupo, también por narcomenudeo, en un operativo con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

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El Nico es identificado como miembro fundador de Los Tanzanios en la CDMX: Crédito: FGJCDMX

Dos semanas después, el 29 de julio, autoridades informaron sobre un cateo en la colonia Álvaro Obregón que derivó en la detención de “El Pollero”, de 36 años, con una subametralladora, cartuchos y dosis de una sustancia similar a la metanfetamina. El operativo contó con el respaldo de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Capturan en Iztapalapa a “El Pollero”, miembro de Los Tanzanios”: tenía droga y una subametralladora. Crédito: SSC

A mediados de agosto, una denuncia ciudadana permitió a la PDI ubicar un inmueble en la colonia Ejército Constitucionalista, donde se ejecutó un cateo que terminó con la detención de Erik “N”, alias “El Ojos”, e Itzayanna “N”. En ese operativo se aseguraron un arma larga calibre .223, un revólver y 165 bolsas con droga. Ambos recibieron vinculación a proceso el 18 de agosto, también con prisión preventiva.

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Días más tarde, el 26 de agosto, la FGJCDMX ejecutó una jornada simultánea en diez alcaldías contra el delito de despojo, en la que aseguró un inmueble en la colonia Leyes de Reforma vinculado a un caso atribuido a “Los Tanzanios” desde 2023.