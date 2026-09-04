Cruz Azul vs Santos cambia de horario: Liga MX confirma la modificación para el partido en el Azteca

El duelo se jugará tres horas antes de lo anunciado en el estadio Azteca Foto: Cuartoscuro

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La Liga Mx anunció un cambio de último minuto para el juego del campeón Cruz Azul y el Club Santos Laguna. De acuerdo a sus líneas, el encuentro pactado para el domingo 6 de septiembre se llevará a cabo en un horario distinto al que se acordó desde un principio.

“La Liga BBVA Mx informa que el partido correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura 2026, entre Cruz Azul y Club Santos que estaba programado para el domingo 6 de septiembre a las 20:00 hrs, ahora se disputará a las 17:00 horas del mismo día en el Estadio Banorte”, informó el campeonato.

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El encuentro en el recinto deportivo de la Ciudad de México será el último que se jugará este fin de semana, aunque la fecha 7 no estará completamente cerrada derivado a la reprogramación de varios encuentros por la atención a las semifinales de la Leagues Cup.

Cruz Azul intentará aprovechar la crisis de la Comarca Lagunera para enfilar su segunda victoria del Apertura 2026, luego de una racha negativa de tres derrotas consecutivas a costa del Atlante FC (2-3). Club Tijuana (2-1) y Atlas C (0-2).

La Máquina enfrentará a uno de los sotaneros en el estadio Azteca. Foto: Cuartoscuro

En cambio, Club Santos sigue sin ganar en la Liga Mx al registrar un punto de dieciocho posibles en el certamen. La escuadra de Renato Paiva sumó su primer dígito al empatar sin goles con Tigres UANL en su última localía en el estadio TSM.

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Cruz Azul pretende hundir aún más a los Albiverdes que desde hace tiempo han dejado de ser un equipo peligroso, pero con esa perspectiva, los Laguneros harán lo posible por dar la sorpresa ante el vigente campeón de la Liga Mx en el estadio Azteca.

¿Erik Lira jugará ante Santos Laguna tras no llegar al Mónaco?

Erik Lira porta el gafete de capitán en Cruz Azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

El campeón Cruz Azul vio de cerca cmo el fichaje del mexicano, Erik Lira, al AS Mónaco de la Ligue 1 se cayó en el último minuto del mercado de transferencia. La Máquina decidió darle un momento al jugador para analizar el tema de su futuro junto a su familia.

En dos días Erik Lira no se presentó a entrenar en La Noria y esa determinación alimenta las probabilidades de quedar fuera de la convocatoria del técnico, Joel Huiqui, por tercera vez consecutiva. Al club le interesa que su futbolista se recupere de este golpe anímico antes de contemplar su regreso en el terreno de juego.

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Erik Lira no juega desde la fecha 4 en el Club de Futbol Cruz Azul. En cuatro participaciones, —tres en función de titular—, el capitán cementero acumula 286 minutos en el terreno de juego. Al instante, el mexicano sigue sin anotar goles ni recibir tarjetas amarillas ni rojas.

Últimos resultados entre Cruz Azul y Santos

La Máquina venció a los Guerreros en el Territorio Santos Modelo (Foto: Twitter/@ClubSantos)

Clausura 2026 : Santos 1-2 Cruz Azul

Apertura 2025 : Cruz Azul 3-2 Santos

Clausura 2025 : Santos 0-1 Cruz Azul

Apertura 2024 : Cruz Azul 2-0 Santos

Clausura 2024 : Santos 3-0 Cruz Azul

Apertura 2023 : Cruz Azul 2-2 Santos

Clausura 2023 : Cruz Azul 3-2 Santos

Apertura 2022 : Santos 4-0 Cruz Azul

Clausura 2022 : Cruz Azul 1-2 Santos

Apertura 2021: Santos 1-1 Cruz Azul

Partidos reprogramados de la jornada 7

Protocolo de la Liga Mx previo al duelo entre Club América y Puebla. REUTERS/Eloisa Sanchez

Toluca FC, Rayados de Monterrey, Club América y Club León disputaron la antesala del torneo binacional ayer (miércoles). El máximo nivel del futbol mexicano pospuso sus pertinentes compromisos de la fecha 7 para cerrar su actividad en Estados Unidos.

Por lo pronto el equipo que ya conoce el día y la fecha de su enfrentamiento de esta jornada 7 el Club León que le tocará visitará a Pumas UNAM en CU el jueves 10 de septiembre, días después del juego por el tercero y cuarto de la Leagues Cup ante el Club América.

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