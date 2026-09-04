Juez otorga medida que frena la extradición de El Jardinero a EEUU: estos son los cargos que enfrenta el líder del CJNG

Audias Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina luego de su detención en Nayarit. Crédito: FGR

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Alberto Ávila Muñoz, juez del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, emitió una suspensión de plano que frena el proceso de extradición de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, hacia Estados Unidos.

El excomandante regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene presentada, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, una acusación por narcotráfico, posesión de armas de fuego y lavado de dinero que le podría dar hasta cadena perpetua en caso de resultar culpable.

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La resolución llegó meses después de que las autoridades mexicanas capturaran a Flores Silva en Nayarit y de que la justicia estadounidense ampliara los cargos originales en su contra. Mientras “El Jardinero” busca frenar su extradición, enfrenta también un proceso penal en México por posesión de armamento de uso exclusivo del Ejército.

La suspensión de plano paraliza la entrega de Flores Silva a Estados Unidos

La medida cautelar emitida por el juez Ávila Muñoz impide la entrega de El Jardinero a las autoridades estadounidenses mientras se resuelve uno de los amparos que el presunto criminal interpuso contra su extradición.

El litigio se originó tras un reclamo presentado en junio: El Jardinero argumentó que la audiencia remota del 1 de mayo, dentro del procedimiento de extradición, violó su derecho a la defensa, pues se realizó sin la presencia de su abogado de confianza y en condiciones de aislamiento e incomunicación material.

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El juzgado rechazó inicialmente ese amparo, al considerar que no representaba un daño irreversible para el acusado. Flores Silva recurrió al fallo, y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó revertir esa decisión y admitir la demanda de garantías a trámite. A partir de esa orden, Ávila Muñoz decretó la suspensión de plano y de oficio que congeló cualquier traslado del capo mientras el juicio siguiera abierto.

El Jardinero siendo trasladado por elementos federales. Crédito: FGR

El resolutivo judicial sostuvo que solo la entrega física del acusado al país requirente generaría un perjuicio imposible de reparar, a diferencia de otras etapas del procedimiento de extradición, que sí admitían corrección posterior. Con esa suspensión, El Jardinero permanecerá en territorio mexicano mientras se resuelva de fondo el amparo admitido por el tribunal colegiado.

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Esta no fue es la primera vez que un juez mexicano frena su traslado. El 30 de abril, poco después de su captura, la jueza Azucena Lazalde Íñiguez ya le había otorgado un primer amparo contra la extradición y ordenado que las autoridades lo mantuvieran bajo resguardo en México, antes incluso de que se abriera el litigio que resolvió Ávila Muñoz en junio.

Estados Unidos presentó cargos ante el Tribunal de Distrito de Columbia

Un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó en mayo de 2026 una acusación formal modificada contra Audias Flores Silva, de 45 años, según un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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El documento amplió una acusación original que databa del 13 de agosto de 2020, cuando el presunto narcotraficante fue imputado únicamente por conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y un kilogramo o más de heroína con destino a Estados Unidos, además de portar y usar un arma de fuego relacionada con un delito de drogas.

La versión ampliada sumó el tráfico de metanfetamina y una conspiración para lavar dinero proveniente del narcotráfico desde Estados Unidos hacia México.

Con eso, El Jardinero quedó acusado de los siguientes cargos:

Conspiración para fabricar y distribuir cocaína, heroína y metanfetamina con fines de importación a Estados Unidos

Uso de un armas de fuego —una de ellas un artefacto explosivo— para facilitar un delito de narcotráfico

Conspiración para lavado de dinero

La pena prevista para esos delitos va de un mínimo de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

El fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, declaró tras la ampliación de los cargos que “El Jardinero” traficó grandes cantidades de cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos y desvió las ganancias hacia México.

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El Jefe de la DEA afirmó que El Jardinero esperaba ser el nuevo líder del CJNG tras la muerte de El Mencho. (imagen ilustrativa) Crédito: YouTube - DOJ

Por su parte, el jefe de la DEA, Terry Cole, señaló que El Jardinero creyó que tomaría el control del CJNG tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrida el 22 febrero de 2026 durante una operación militar en Tapalpa.

Además, el director ejecutivo adjunto interino de Investigaciones de Seguridad Nacional, John A. Condon, agregó que el caso reflejó el trabajo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para atacar la estructura de mando de los cárteles.

El gobierno estadounidense clasificó al CJNG como organización terrorista extranjera desde febrero de 2025.

Así cayó el Jardinero en Nayarit

Elementos de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y detuvieron a El Jardinero el 27 de abril en la comunidad de El Mirador, Nayarit, luego de 19 meses de seguimiento. Estados Unidos había ofrecido en aquel momento una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto. Posteriormente, a pesar de estar tras las rejas, esa cifra ascendió hasta 15 millones de dólares.

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Video que muestra un operativo de las Fuerzas Especiales de la Marina un terreno árido, con vistas aéreas de una carretera y dos helicópteros. Las imágenes incluyen tomas cercanas de la aprehensión de una persona en la vegetación. Este metraje corresponde a la detención de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", en Nayarit. (X/@OHarfuch)

El operativo enfrentó un dispositivo de protección de aproximadamente 30 camionetas y más de 60 hombres armados que resguardaban una cabaña. Cuando los elementos de la Semar llegaron al punto, los escoltas del capo se dispersaron por la zona y él intentó ocultarse en una alcantarilla, donde finalmente fue detenido.

La captura desató actos de violencia en la entidad: el gobierno estatal pidió a la población no salir de sus hogares, y se reportaron seis vehículos y seis comercios incendiados, sin heridos ni muertos.

Audias Flores Silva era identificado por la DEA con los alias Commandante, Gabriel Raigosa Plascencia, El Bravo 2, Audi y Mata Jefes. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo había sancionado desde abril de 2021 como uno de los comandantes regionales del CJNG, con operación en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero, y al mando de un número significativo de efectivos vinculados con violencia contra agentes de seguridad y grupos rivales.

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Un documento de sanciones fechado en junio de 2025 señaló que Flores Silva controlaba laboratorios clandestinos en la región central de Jalisco y en el sur de Zacatecas, empleados para producir metanfetamina y otras drogas ilícitas.

También era señalado como controlador de pistas clandestinas, avionetas, vehículos de carga y unidades de pasajeros que trasladaban cocaína, heroína y otras drogas desde Centroamérica hacia México, sustancias que después se distribuían entre células del CJNG en Estados Unidos ubicadas en California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

Traslado de El Jardinero del CJNG. Foto: Especial Marina

Tras su traslado desde Nayarit, El Jardinero ingresó al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. Ahí, el 4 de mayo, fue vinculado a proceso por portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, con base en una acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) fechada el 28 de abril por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El juez de esa audiencia le impuso prisión preventiva y otorgó dos meses para las averiguaciones correspondientes.

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