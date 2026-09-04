Detienen en La Merced a un hombre con droga y boletos falsos para una rifa presuntamente vinculada a La Unión Tepito. FGJCDMX

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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Francisco “N”, un hombre de 27 años en la colonia La Merced, alcaldía Venustiano Carranza, tras asegurarle dosis de una aparente droga y boletos falsos de una rifa. La captura ocurrió luego de que una ciudadana denunciara a los oficiales que el sujeto le ofrecía participar en un sorteo con papeles numerados similares a los de la lotería.

El caso se suma a una modalidad de extorsión que, de acuerdo al periodista Carlos Jiménez, sería operada presuntamente por integrantes de la organización La Unión Tepito bajo la fachada de rifas dirigidas a comerciantes del Centro.

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Detención en la colonia La Merced

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida anillo de Circunvalación y la calle Juan Cuamatzin, donde los oficiales realizaban labores de seguridad y vigilancia. Una mujer se acercó para señalar a un hombre que, metros adelante, le había ofrecido participar en una rifa mostrándole papeles con números consecutivos.

Detienen en La Merced a un hombre con droga y boletos falsos para una rifa presuntamente vinculada a La Unión Tepito. FGJCDMX

Con base en esa denuncia, los uniformados se aproximaron al probable responsable. En apego a los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva que derivó en el aseguramiento de sustancias y material impreso.

El hombre fue detenido en la colonia La Merced luego de que una ciudadana denunciara que le ofrecía participar en una rifa falsa. Al revisarlo, los policías le encontraron 50 dosis de una sustancia similar a la cocaína y 76 boletos de un supuesto sorteo cuyo funcionamiento no pudo explicar.

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Droga y boletos falsos asegurados

Entre las pertenencias del detenido, los oficiales encontraron 50 envoltorios de papel que contenían una piedra de color blanco similar a la cocaína. Junto a esa sustancia, se le aseguraron 76 trípticos promocionales de una supuesta rifa.

Al ser cuestionado, el hombre no pudo explicar el funcionamiento ni la organización del sorteo que promovía. Ese punto resultó determinante para que los oficiales procedieran con la detención.

Antecedentes y situación legal del detenido

Tras el arresto, los policías informaron al hombre sus derechos constitucionales. Junto con la droga y los boletos asegurados, lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

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Detienen en La Merced a un hombre con droga y boletos falsos para una rifa presuntamente vinculada a La Unión Tepito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al hacer el cruce de información, se supo que el detenido cuenta con tres presentaciones previas ante el Juez Cívico, registradas en 2018 y 2019. Esas faltas corresponden a impedir el libre tránsito de las personas, impedir o estorbar el uso de la vía pública, e ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública.

El presunto vínculo con La Unión Tepito

El esquema de la rifa detectado en La Merced coincide con una modalidad de extorsión que operaría en el Centro. De acuerdo con esa dinámica, miembros de la organización identificada como La Unión Tepito entregarían tarjetas o boletos a comerciantes de la zona bajo el argumento de un sorteo, según compartió el periodista Carlos Jiménez en su cuenta de X.

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En la práctica, ese mecanismo no funcionaría como una rifa real. Se trataría de un cobro forzado a los comerciantes, quienes entregan dinero y reciben a cambio cualquier objeto como supuesto premio.

Esa modalidad ha sido descrita como una extorsión disfrazada de rifa, en la que el sorteo funge únicamente como pretexto para exigir el pago. El hombre detenido en avenida anillo de Circunvalación portaba justamente ese tipo de material promocional al momento de su arresto.

El patrón de extorsión a comerciantes de La Merced

Los locatarios de La Merced denuncian desde 2019 el cobro de cuotas y amenazas atribuidas a al menos seis grupos delictivos, algunos de ellos ligados a La Unión Tepito. Ese medio precisa que la cifra de seis corresponde a los grupos identificados por los propios comerciantes afectados y no a un conteo oficial de la autoridad, ya que la información disponible no permite establecer que todos operen bajo una misma estructura.

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Detienen en La Merced a un hombre con droga y boletos falsos para una rifa presuntamente vinculada a La Unión Tepito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las calles donde los locatarios ubican esta actividad se encuentra Juan Cuamatzin, el mismo cruce donde ocurrió la detención de Francisco “N”.

Detenciones recientes vinculadas a esta modalidad

En agosto de 2026, fue detenido un hombre identificado como “El Ángel”, acusado de exigir cuotas semanales de hasta 4 mil pesos a comerciantes de La Merced. El individuo fue señalado como presunto integrante de “La Unión” y menciona que actuaba bajo las órdenes de un líder conocido como “El Trompas”.

Días antes, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos ex reos, identificados también como presuntos integrantes de “La Unión”, que exigían 100 pesos diarios a comerciantes bajo el argumento de brindarles “seguridad”.

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En diciembre de 2025, fue detenido Valente Machorro, alias “El Valente”, señalado como integrante de La Unión Tepito y relacionado con extorsiones a comerciantes de La Merced y el Centro. El sujeto ya había sido detenido en 2022, recuperó su libertad y continuó con las extorsiones, operando bajo las órdenes de “El Chimbombo” y “El Trompas”.