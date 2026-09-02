México

¿Al estilo de los Derbez? Pepe Aguilar prepara una serie de viajes y adelanta bioserie

El cantante dio detalles de los proyectos que tiene además de la música

Pepe Aguilar
(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)
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Pepe Aguilar prepara dos bioseries como parte de los proyectos de contenido que desarrolla.

El cantante adelantó que buscaba ampliar su trabajo fuera de la música con producciones audiovisuales, una serie de viajes y propuestas ligadas a la actuación, oficio que conoció desde su familia.

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En entrevista para Sale el Sol, el intérprete explicó que la inteligencia artificial formaba parte de una estrategia más amplia. Aguilar la definió como una herramienta dentro de un conjunto de planes que incluía contenidos para plataformas y formatos de entretenimiento.

El artista no precisó los personajes, las historias ni las fechas de estreno de las dos bioseries. Tampoco detalló si participaría frente a cámara, como productor o desde otra área creativa.

Su declaración dejó abierta la posibilidad de que esos proyectos se relacionaran con su familia o con figuras de la música mexicana.

Pepe Aguilar ha sido acusado de músico por tener mala actitud. FOTO: CORTESÍA FRENCH TOAST/CUARTOSCURO.COM
Pepe Aguilar ha sido acusado de músico por tener mala actitud. FOTO: CORTESÍA FRENCH TOAST/CUARTOSCURO.COM

Aguilar también mencionó que preparaba una serie de viajes. Esa producción buscaba explorar una faceta que, según dijo, llevaba en la sangre por la trayectoria de sus padres, los actores y cantantes Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

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Pepe Aguilar habló de dos bioseries en Sale el Sol

“Ahí andamos haciendo ahora con la inteligencia artificial muchas cosas y no nada más con inteligencia artificial, sino eso es una herramienta”, dijo Pepe Aguilar durante la charla con el programa matutino.

El cantante añadió que su equipo trabajaba en distintas líneas de contenido.

“Andamos haciendo muchas cosas de contenido. Vamos a hacer un par de bioseries, estamos haciendo una serie de viajes y también meternos por ese lado que lo traía en la sangre. Mis dos papás fueron actores”, señaló.

(Captura de pantalla/YouTube: Tony Dandrades)
(Captura de pantalla/YouTube: Tony Dandrades)

El cantante ya había planteado proyectos de IA para música y memoria

Antes de hablar de las bioseries, Aguilar había expuesto otros desarrollos vinculados con inteligencia artificial.

El cantante explicó a El País que buscaba crear tecnología propia para no depender de grandes plataformas.

“Lo que quiero es tener soberanía y ofrecer soberanía”, dijo Aguilar a El País. El músico consideró que el avance de las herramientas generativas abría posibilidades para creadores, aunque también reducía márgenes de decisión para quienes producían obras originales.

El proyecto incluía un chatbot capaz de conversar con usuarios de forma personalizada, una herramienta para composición musical y una inteligencia artificial vinculada con la memoria de personas fallecidas.

Pepe Aguilar
El cantante asistió por tercera vez al Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México y documentó la victoria del Tri sobre Ecuador con un emotivo videoclip que desató el debate sobre su identidad nacional en redes sociales. (@pepeaguilar_oficial)

Esta última propuesta buscaría recrear recuerdos, frases y rasgos de alguien que murió para permitir la interacción de sus familiares.

Aguilar explicó que su sistema musical se alimentaba con referencias de su propio conocimiento y gusto. El objetivo consistía en obtener versos y compases que respondieran a su identidad creativa, sin copiar el trabajo de otros compositores o intérpretes.

El cantante afirmó que esos desarrollos se trabajaban entre Seattle, Austin y Ciudad de México.

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