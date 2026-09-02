Carlos Rivera y los Cardenales de Nuevo León encabezarán el Grito en Pachuca el 15 de septiembre con conciertos gratuitos

Antes del anuncio oficial, el nombre de Rivera ya circulaba en medios y redes como una versión no confirmada sobre el cartel de las fiestas patrias en la capital hidalguense. (Composición fotográfica: Captura/Redes sociales)

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El Gobierno de Hidalgo confirmó que Carlos Rivera y los Cardenales de Nuevo León serán los artistas principales de la celebración del Grito de Independencia, que se realizará el 15 de septiembre en la Plaza Juárez de Pachuca.

La participación de Rivera fue anunciada primero por el gobernador Julio Menchaca Salazar, quien adelantó que el cantante encabezaría el espectáculo musical de esa noche. Días después, la agrupación norteña confirmó su presencia mediante sus redes sociales.

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Antes del anuncio oficial, el nombre de Rivera ya circulaba en medios y redes como una versión no confirmada sobre el cartel de las fiestas patrias en la capital hidalguense.

Cabe aclarar que hasta el momento ni el gobierno municipal, ni el estatal, han difundido un programa completo por lo que los eventos quedan tentativamente a lo confirmado por el gobernador y la agrupación regional.

Cómo la mayoría de los festejos patrios el acceso sería totalmente libre.

Cardenales de Nuevo León/Facebook

Detalles de las presentaciones y horarios pendientes

Carlos Rivera se presentará con mariachi en vivo como parte del espectáculo de la noche mexicana. Los Cardenales de Nuevo León, por su parte, aportarán el repertorio norteño con temas como Belleza de cantina, Mi cómplice y Que nadie sepa.

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La agrupación publicó su confirmación con un mensaje directo a sus seguidores: “¡Pachuca, nos vemos muy pronto!”, en referencia a la cita del 15 de septiembre en Plaza Juárez.

Hasta el momento no se han dado a conocer los horarios específicos de cada presentación ni la programación completa de las actividades que acompañarán la ceremonia oficial del Grito de Independencia.

La Plaza Juárez será nuevamente el punto central de los festejos patrios en Pachuca, donde se espera una alta concentración de familias y visitantes durante la noche del 15 de septiembre.

Carlos Rivera se presentará con mariachi en vivo como parte del espectáculo de la noche mexicana. Los Cardenales de Nuevo León, por su parte, aportarán el repertorio norteño con temas como Belleza de cantina, Mi cómplice y Que nadie sepa. (Carlos Rivera/Plaza de Toros/Redes sociales)

Agenda musical en Pachuca durante septiembre

Además de la celebración patria, Pachuca tendrá una agenda de conciertos activa durante todo el mes de septiembre, con presentaciones de distintos géneros musicales en varios recintos de la ciudad.

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El primer show de la agenda será el Arcano Tour, programado para el 4 de septiembre en el Auditorio AREMA Explanada Pachuca. Días después, el 12 de septiembre, la agrupación Nunca Jamás se presentará en el Jardín Caníbal.

Tras la noche del Grito de Independencia con Carlos Rivera y los Cardenales de Nuevo León, la banda Enjambre cerrará el ciclo de conciertos del mes el 19 de septiembre, también en el Auditorio Arema Explanada Pachuca, como parte de su gira “Daños Luz Tour 2026”.

Fiestas patrias en otros puntos del país

Para esa jornada, la agrupación Intocable confirmó a través de sus redes sociales una presentación gratuita en la Plaza de la Constitución, dentro de su gira “Cultura Tour 2026”. El concierto está previsto alrededor de las 21.00 horas, aunque la cartelera oficial completa del Zócalo aún no fue revelada por las autoridades capitalinas. (Instagram/ @jorge_reyes_oficial)

La celebración del Grito de Independencia no se limita a Pachuca. El acto central de las Fiestas Patrias se realizará, como cada año, en el Zócalo de la Ciudad de México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará por segunda ocasión la ceremonia la noche del 15 de septiembre.

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Para esa jornada, la agrupación Intocable confirmó a través de sus redes sociales una presentación gratuita en la Plaza de la Constitución, dentro de su gira “Cultura Tour 2026”. El concierto está previsto alrededor de las 21.00 horas, aunque la cartelera oficial completa del Zócalo aún no fue revelada por las autoridades capitalinas.

En el Estado de México, cada municipio organiza su propio programa musical. Lila Downs se presentará en Ecatepec con su gira “Cambias mi Mundo” a partir de las 23.00 horas, mientras que en la alcaldía Benito Juárez de la capital, Aleks Syntek ofrecerá un concierto gratuito junto a Diego Schoening desde las 18.00 horas, según el programa difundido por el alcalde Luis Mendoza.

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Fuera del centro del país, Grupo Frontera fue confirmado como el artista encargado de amenizar el Grito de Independencia en Guadalajara, Jalisco. En Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri González anunció que Pedro Fernández encabezará el escenario del Jardín Zenea junto al cantante local Gerardo Urquiza, mientras que el trío pop Matisse se presentará en Plaza de Armas junto a un imitador de Juan Gabriel.