“Chuchito Nini”: así se mostraba en redes sociales el joven de 15 años abatido junto al “R5” del Cártel de Los Reyes

Así se mostraba en redes sociales Chuhito Nini, el niño sicario del Cártel de Los Reyes

Guardar

Un adolescente identificado como “Chuchito Nini” murió la noche del 30 de agosto junto con Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, líder del Cártel de Los Reyes, durante un operativo militar en el municipio de Tocumbo, Michoacán. Antes de esa noche, su perfil de Instagram documentó durante casi dos años un cambio que va del uniforme de futbol a la ropa táctica y fusiles de asalto.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó en un comunicado del 1 de septiembre que la operación se ejecutó en la ranchería Rodeo del Pinal, tras trabajos de inteligencia de la XII Región Militar. Según la versión oficial, el personal del Ejército y la Guardia Nacional fue “agredido con disparos de arma de fuego” y repelió la agresión, dejando como saldo la muerte de “El Güicho” y “un acompañante”, a quienes se les aseguraron dos fusiles automáticos, cartuchos y cargadores de diversos calibres, y una cuatrimoto.

PUBLICIDAD

El medio Quadratín Michoacán reportó que, tras confirmarse las identidades, los familiares reclamaron los cuerpos ante la Fiscalía General del Estado: la pareja sentimental del “R5″ solicitó su cadáver, mientras que la madre del adolescente, identificado en ese reporte como Jesús “N”, pidió el cuerpo de su hijo para trasladarlo a Los Reyes, donde se realizarían los servicios funerarios.

Quién es Jesús Sandoval, Chuchito Nini. (@HEARST_BB y redes sociales)

Según este medio y Milenio, el menor tenía 15 años; además, era sobrino de “El Güicho”, formaba parte de su grupo de escoltas y se encargaba de reclutar a otros menores. También era hermano de Antonio Sandoval, alias “Tercer Elemento”, uno de los lugartenientes del “R5”.

PUBLICIDAD

Dos cuentas con miles de seguidores

Las cuentas que se le atribuyen en redes sociales conservan publicaciones desde hace 85 semanas. Esas imágenes permiten reconstruir la transformación visual que atraviesa casi dos años, repartida en al menos dos cuentas de Instagram con nombres casi idénticos.

En redes sociales existen al menos dos perfiles vinculados al adolescente: @chuchito_pistolas_666, con nombre de usuario “Chávez_joshua_H3” y 2,222 seguidores, y @chuchito_pistolas_, con nombre “Joshua_Sandoval_RW” y 2,153 seguidores. Juntas, ambas cuentas sumaban más de 4,000 seguidores antes del operativo del 30 de agosto.

Así se mostraba en redes sociales Chuhito Nini, el niño sicario del Cártel de Los Reyes

La biografía de la primera cuenta dice “Ni la muerte están mala ni la vida tan buena” (sic), acompañada de emojis de casco militar y calavera. La segunda cuenta tiene una biografía más simple: “Cotija\Los Reyes”, con emojis de queso y una fruta.

PUBLICIDAD

Futbol, peleas de gallos, ropa de marca y armas

La publicación más antigua que se conserva en el perfil no tiene nada que ver con armas. Muestra a un adolescente sentado sobre pasto, con el balón entre las piernas, vestido con el jersey azul de Chivas, calcetas y tenis Puma. Sobre la imagen aparece el texto “Recuerdos”, con un emoji de reloj de arena.

Otra imagen de esa misma etapa lo muestra con playera gris marca Tommy Hilfiger, bajo un techo de lámina, con una cicatriz visible en la mejilla derecha. El texto que acompaña la foto, “Y que retumbe el base”, ya insinúa el gusto por los corridos que después se volvería una constante en sus publicaciones.

PUBLICIDAD

En las semanas siguientes, las imágenes muestran otra afición: las peleas de gallos. En al menos tres publicaciones distintas aparece sosteniendo gallos de pelea entre los brazos, una de ellas junto a un grupo de al menos 15 hombres reunidos bajo un toldo, alrededor de lo que parece un ruedo improvisado. El texto que puso sobre esa imagen, “que cortesillo me cargo”.

Así se mostraba en redes sociales Chuhito Nini, el niño sicario del Cártel de Los Reyes

Conforme avanzan las publicaciones, el contenido empieza a mezclar ropa de marca con música de banda. En una fotografía en blanco y negro, con playera tipo polo de estampado geométrico y el rostro cubierto, escribió “ando bien pinche trabado, mírame la jeta”, mientras de fondo sonaba una combinación de temas de Chuyin, Fuerza Regida, Jorsshh y Calle 24 titulada “Pika Pika”.

PUBLICIDAD

Aparece también en un selfie frente al espejo con playera Aero y lo que parece una funda sujeta a la cintura, mientras de fondo suena “EL 11” de José Aldaz. En otra imagen posterior, vestido con un suéter Calvin Klein y cadena de oro con dije de cruz, la música de fondo es “Kike Duarte”, de Alemi Bustos.

Los nombres de ambos artistas no son casualidad para quien sigue el caso: José Aldaz es autor del corrido “El Wicho (R-5)”, dedicado al capo con el que “Chuchito Nini” habría muerto, y Alemi Bustos grabó junto a Grupo Comando HG el tema “El R5”, sobre el mismo personaje. En las historias del adolescente no aparecen esos corridos específicos, sino otras canciones de los mismos intérpretes.

PUBLICIDAD

En una fotografía tomada dentro de un vehículo, con la ubicación geoetiquetada en Jiquilpan, Michoacán, viste el mismo suéter Calvin Klein y suena de fondo “El Metro”, también de José Aldaz. Es la misma región donde, según el diario Crónica, habitantes de la localidad de La Loma señalaron en 2023 a “El Güicho” y a “Poncho La Quiringua” por hechos de violencia.

Así se mostraba en redes sociales Chuhito Nini, el niño sicario del Cártel de Los Reyes

A partir de cierto punto, el patrón de las imágenes cambia de forma abrupta. En una fotografía tomada de noche, con chamarra tipo bomber y tenis estilo Yeezy, el adolescente cubrió su propio rostro con un emoji de diablito antes de publicarla. La música de fondo es “Gabriel OTW”.

PUBLICIDAD

Días o semanas después, en otra imagen nocturna, aparece de pie con uniforme militar camuflado, chaleco táctico y rodilleras, sosteniendo con ambas manos un fusil de asalto con guardamanos en tono tostado y mira óptica montada. Esta vez cubrió su rostro con un emoji de calavera. El texto de esa historia hace referencia al tema “El del tostón”.

En una publicación más, ya sin ocultar el rostro, viste playera negra tipo polo con el logo de la marca Boss y cadena de oro, de pie junto a una cuatrimoto y una camioneta roja estacionadas en un patio. Sobre la imagen escribió, con sus propias palabras, “Nini” acompañado de un emoji de pollito.

PUBLICIDAD

Otra fotografía muestra un registro distinto de armamento: un fusil de asalto equipado con lanzagranadas, sostenido frente a un edificio con ventanas de marco azul, mientras porta chaleco táctico con parches que se leen “NINI” y “CHUCH”. En esa misma imagen hace con la mano un gesto que simula un disparo hacia la cámara.

Imágenes en donde supuestamente se ve a Chuchito Nini. (Redes sociales)

La publicación más comprometedora del perfil no lo muestra solo. Es una fotografía nocturna de siete personas de pie en plena calle, todas con el rostro cubierto por el mismo emoji de calavera, portando fusiles de asalto y chalecos tácticos oscuros, bajo la luz de un poste. El pie de la imagen lleva el nombre de una canción, “La CRV”, de Víctor Valverde. La mayoría de las personas en esa fotografía parecen menores de edad.

La imagen más reciente que se conserva en el perfil corresponde a 59 semanas antes del enfrentamiento del 30 de agosto en Tocumbo. En ella, el adolescente aparece de frente, con playera roja de marca y pulsera dorada, haciendo con los dedos el gesto de un arma apuntando hacia la cámara. Después de esa publicación, el perfil no registra actividad nueva.

Su papel en el Cártel de Los Reyes

Jesús Sandoval, alias “Chuchito Nini”, no era una pieza aislada dentro del Cártel de Los Reyes. Un organigrama extraoficial de la organización, difundido por la cuenta especializada en seguridad @HEARST_BB, lo ubica como uno de los lugartenientes de mayor confianza, en un tercer nivel en el organigrama pese a su corta edad, por debajo de los jefes de seguridad.

Versiones que circulan en redes sociales, sin confirmación oficial de ninguna autoridad, señalan además a “Chuchito Nini” era sobrino de Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, para quien se habría desempeñado como escolta personal, lo que explicaría por qué se encontraba con el capo al momento de su abatimiento.

Imágenes en donde supuestamente se ve a Chuchito Nini. (Redes sociales)

Su nombre también habría aparecido en narcomantas relacionadas con el control de plazas y la extorsión a productores de aguacate, según medios locales. Presuntamente, este personaje se encargaba de liderar a otros menores de edad para la organización, conocidos como los “ninis”.

Antes del enfrentamiento del 30 de agosto, “Chuchito Nini” ya presumía en redes sociales un fusil FN MK16 equipado con un cargador de tambor con capacidad para 60 cartuchos, un arma poco común dentro del arsenal habitual de los grupos criminales en Michoacán por su diseño y su sistema de alimentación.

De acuerdo con una fotografía que circuló tras el operativo en la ranchería Rodeo del Pinal, una de las piezas de armamento aseguradas en la escena coincidiría, en modelo y en el tipo de cargador, con la misma arma que el adolescente mostraba en sus fotografías.