México

Pay vegano de coco con canela: la receta cremosa que conquista con su sabor tropical

Un postre suave, aromático y sin ingredientes de origen animal que combina el dulzor del coco con el toque cálido de una especia clásica

Tarta de coco sin una rebanada, con crema y canela molida, colocada en un molde de vidrio junto a cocos y varas de canela.
Una tarta vegana de coco decorada con crema y canela molida se encuentra sobre una tabla de madera junto a varas de canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay postres que no necesitan una larga lista de ingredientes para convertirse en protagonistas de la mesa. El pay vegano de coco con canela es uno de ellos: una preparación cremosa, aromática y con una combinación de sabores que resulta reconfortante desde el primer bocado.

El coco aporta una textura suave y un sabor tropical que funciona especialmente bien en preparaciones dulces. La canela, en cambio, añade ese toque cálido y especiado que consigue equilibrar el dulzor y darle personalidad al resultado final.

Esta receta también es una alternativa para quienes prefieren evitar ingredientes de origen animal. Sin complicarse demasiado en la cocina, es posible preparar un postre que luce especial y que puede servirse después de una comida familiar, en una celebración o simplemente como un antojo para consentirse.

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Ingredientes y preparación del pay vegano de coco con canela

Un pay de coco decorado con crema y canela, una rebanada sobre una pala, trozos de coco, ralladura y ramas de canela en una mesa.
Un pay vegano de coco decorado con crema y canela en polvo descansa sobre un plato de vidrio rodeado de trozos de coco fresco y ramas de canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 paquete de galletas veganas de vainilla
  • 5 cucharadas de aceite de coco derretido
  • 2 tazas de leche de coco
  • 1 taza de crema de coco
  • ½ taza de azúcar
  • 3 cucharadas de fécula de maíz
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • ½ taza de coco rallado
  • 1 pizca de sal

Preparación

  • Tritura las galletas hasta obtener un polvo fino y mézclalas con el aceite de coco derretido.
  • Coloca la mezcla en un molde para pay y presiona hasta formar una base uniforme. Refrigera durante 20 minutos.
  • En una cacerola, mezcla la leche de coco, la crema de coco, el azúcar, la fécula de maíz, la vainilla, la canela y la pizca de sal.
  • Cocina a fuego medio, removiendo constantemente, hasta que la mezcla espese y tenga una consistencia cremosa.
  • Retira del fuego e incorpora el coco rallado.
  • Vierte el relleno sobre la base de galleta y alisa la superficie.
  • Refrigera durante al menos 4 horas o hasta que el pay esté completamente firme.
  • Decora con un poco de coco rallado y canela antes de servir.
  • El secreto está en dejarlo enfriar

Uno de los pasos que no conviene apresurar es la refrigeración. Aunque el relleno adquiere una consistencia espesa durante la cocción, necesita permanecer varias horas en frío para terminar de tomar cuerpo y permitir que el pay pueda cortarse sin perder su forma.

El secreto está en dejarlo enfriar

Un pay de coco con canela en polvo sobre un plato de madera, decorado con lascas de coco, canela en rama y un coco abierto al lado.
Un pay vegano de coco espolvoreado con canela se presenta en un plato de madera junto a trozos de coco fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de leche y crema de coco ayuda a conseguir un relleno sedoso, mientras que la fécula de maíz contribuye a darle la firmeza necesaria. La vainilla redondea el sabor y la canela aporta una nota especiada que se percibe tanto en el relleno como en la decoración final.

Para servirlo, basta con sacar el pay del refrigerador y añadir el coco rallado y la canela. Cada rebanada ofrece una mezcla equilibrada entre cremosidad, dulzor y ese característico sabor tropical que convierte una preparación sencilla en un postre especial.

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El resultado es una opción ideal para quienes quieren experimentar con la repostería vegana sin renunciar a un postre indulgente. Su apariencia delicada, su textura fría y cremosa y el aroma de la canela hacen que sea una receta perfecta para guardar entre los favoritos de casa.

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