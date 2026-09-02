México

En qué consiste el Plan DN-III-E que activó la Defensa tras explosión de coche bomba del CJNG en Zacatecas

El censo realizado por las autoridades estatales determinó que alrededor de 15 casas presentaron daños estructurales de un total de 40 viviendas afectadas

Personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional con pancartas del "PLAN DN-III-E" en labores tras explosión de coche bomba en Ojocaliente, Zacatecas. Video: Facebook / Juan Manuel Zambrano
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La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) activó el Plan DN-III-E luego de la explosión de un coche bomba frente a las instalaciones de la Comisaría de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, en un ataque directo que las autoridades han atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el censo realizado por las autoridades, la explosión provocó daños en cerca de 40 viviendas, de las cuales alrededor de 15 fueron las más afectadas, por lo que requieren una evaluación estructural profunda.

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Los daños no fueron solo en inmuebles, la detonación de los explosivos también dejó 11 personas lesionadas, entre ellos una agente de la Policía Municipal. Hasta el momento tres permanecen internados.

Activan cuerpo de emergencia con elementos del Ejército Mexicano para atender la emergencia

Un artefacto explosivo dañó la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, e hirió a seis civiles. (Redes sociales)

Fue el secretario de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien informó la activación de la Fuerza de Tarea “Genaro Codina” para atender la emergencia. Este cuerpo se integra por elementos del Ejército Mexicano -con su Plan DN-III-E-, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Detalló que la fuerza de tarea operará en paralelo con un comité central de recuperación que se encargará de atender los daños materiales causados por la explosión.

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¿En qué consiste el Plan-DN-III-E?

Se trata de un plan estratégico-militar que fue elaborado en 1965 derivado de un mandato presidencial, el cual tenía como objetivo auxiliar a la población civil.

Su primera atención se realizó un año después, en octubre de 1966 tras el impacto del huracán “Inés”, que provocó el desbordamiento del Río Pánuco y afectó al sur de Tamaulipas y norte de Veracruz.

Desde ese año, este plan se implementa para realizar actividades de auxilio a la población tras afectaciones por “desastres de origen natural o humano”, para así atenderla de manera oportuna y apoyar en la preservación de sus bienes.

Plan DN-III-E Zacatecas
Foto: Redes sociales / Defensa

Su despliegue a Zacatecas corresponde a que el Plan DN-III-E atiende fenómenos como explosiones o incendios, tal y como sucedió en Ojocaliente.

Entre las acciones que se implementan se encuentra el apoyo a las autoridades estatales, la ejecución de planes específicos para que se atienda la emergencia y el apoyo en la coordinación de acciones de auxilio a las personas afectadas.

Los militares se encargan de realizar tareas de transporte o evacuación preventiva, así como de administrar y dar refugios temporales a la población afectada. Asimismo, apoyan en el reconocimiento y registro de daños, y en la identificación de nuevos riesgos.

Además, apoyan en el retiro de escombros, evalúan los daños causados por la explosión, realizan evacuación de mobiliario, garantizar la seguridad en la zona afectada y brindan auxilio para la distribución de despensas o artículos.

Plan DN-III-E en Zacatecas
Foto: Facebook / Rodrigo Reyes Mugüerza

Sus actividades también contemplan lo siguiente:

  • Coadyuvar con las fuerzas de seguridad pública para preservar las actividades económicas y los bienes de la población.
  • Apoyo en la coordinación y realización de labores de búsqueda y rescate.
  • Brindan apoyo con equipos de transporte y de comunicación.
  • Organización y realización de labores de salud, asistencia médica y saneamiento.
  • Distribución de bienes y productos básicos de primera necesidad para la población afectada, así como en preparación y distribución de alimentos.

Juan Manuel Zambrano, alcalde de Ojocaliente, informó que las labores de limpieza y aplicación del Plan DN-III-E concluyeron de manera exitosa durante las primeras horas de este martes, y explicó que continuarán trabajando para el bienestar de la población.

OJOCALIENTE, ZACATECAS, 30AGOSTO2026.- Alrededor de las 20:00 hrs se registró una fuerte explosión frente a la sede de la Policía Municipal. Los primeros reportes oficiales indican que un vehículo fue utilizado con un artefacto dañando completamente toda la oficina policial, las casas contiguas y de enfrente y varios vehículos. Hasta el momento se informó que por lo menos seis personas se encuentran con heridas de gravedad. FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO.COM
OJOCALIENTE, ZACATECAS, 30AGOSTO2026.- Alrededor de las 20:00 hrs se registró una fuerte explosión frente a la sede de la Policía Municipal. Los primeros reportes oficiales indican que un vehículo fue utilizado con un artefacto dañando completamente toda la oficina policial, las casas contiguas y de enfrente y varios vehículos. Hasta el momento se informó que por lo menos seis personas se encuentran con heridas de gravedad. FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO.COM

Por la explosión del coche bomba un hombre fue detenido en Piedra Gorda. El general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, detalló que “hay información suficiente para decir que formó parte del equipo que llevó a cabo el atentado”.

Cristian Paul Camacho, fiscal general del estado, informó que el Cártel Jalisco Nueva Generación estaría detrás del ataque con explosivos derivado de la detención de uno de sus sicarios.

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