México endurece su postura comercial: investigación antidumping golpea al acero de Japón

La resolución se publica este miércoles en el DOF y abre un procedimiento para indagar una presunta discriminación de precios y un posible daño a la industria nacional durante un periodo que llega hasta 2025

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La Secretaría de Economía de México dio inicio a una investigación antidumping contra las importaciones de láminas de acero originarias de Japón, de acuerdo con una resolución publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación. La medida se suma a una serie de pesquisas similares que el gobierno mexicano ha abierto en meses recientes para revisar las condiciones en que ingresa el acero extranjero al país.

¿Quién solicitó la investigación y por qué?

La solicitud fue presentada por Grupo Acerero, empresa que argumentó que las láminas de acero fabricadas en Japón “entraron a México bajo condiciones de discriminación de precios, causando daño material a la industria nacional”, según se lee en la resolución. Es importante señalar que se trata de una acusación planteada por la empresa solicitante; corresponderá a la Secretaría de Economía determinar, a lo largo del proceso, si existen o no elementos que la sustenten.

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Puntos clave de la resolución:

La investigación abarcará las importaciones de lámina de acero originarias de Japón , sin importar el país desde el cual se exporten.

El periodo investigado se fijó hasta 2025.

El periodo de análisis de daño corre de enero de 2023 a diciembre de 2025.

Los productores o partes interesadas en el procedimiento tendrán 23 días hábiles para acreditar su interés jurídico y presentar argumentos, respuestas y pruebas.

La empresa sostiene ante la autoridad que el producto ingresó al país con precios diferenciados y afectó al sector nacional, y ahora el expediente entra en fase de recepción de alegatos, respuestas y pruebas. REUTERS/Toru Hanai

Un patrón que se repite en la industria del acero

Este caso no es aislado. En los últimos meses, la Secretaría de Economía ha abierto varios procedimientos antidumping vinculados al sector siderúrgico, lo que refleja una postura cada vez más activa del gobierno mexicano frente a lo que la industria nacional considera prácticas comerciales desleales:

En febrero de 2026 , se inició una investigación sobre acero laminado en frío procedente de Estados Unidos, Malasia y China , a petición de Ternium México.

En marzo de 2026 se formalizó otra investigación sobre acero laminado en caliente originario de China y Vietnam , impulsada también por productoras como Ternium, ArcelorMittal México, AHMSA y el propio Grupo Acerero.

México ya cuenta con antecedentes de disputas por acero con Japón: en 2019 concluyó una investigación sobre placa de acero en hoja proveniente de Italia y Japón, que derivó en la exclusión de ciertos productos del arancel tras determinarse que no representaban un riesgo para la industria nacional.

Este nuevo caso se inscribe, por tanto, en un contexto de mayor protección a la industria siderúrgica mexicana, en momentos en que el mercado global del acero enfrenta sobrecapacidad, particularmente proveniente de Asia, y varios países han endurecido sus políticas comerciales en el sector.

¿Qué pasa ahora?

Con la aceptación de la solicitud, comienza formalmente el procedimiento administrativo. Durante esta etapa, tanto los productores japoneses como los importadores mexicanos podrán presentar pruebas y argumentos para respaldar o refutar la denuncia de Grupo Acerero. Hasta el momento no existe una determinación oficial de dumping; la resolución únicamente marca el arranque de la indagatoria.

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Si al final del proceso la Secretaría de Economía confirma la existencia de discriminación de precios y daño a la industria nacional, podría imponer cuotas antidumping definitivas sobre las importaciones de lámina de acero japonesa. De no encontrarse elementos suficientes, el procedimiento podría cerrarse sin sanciones, como ocurrió parcialmente en el caso de la placa de acero italiana y japonesa investigada años atrás.

Lo que está en juego para el mercado mexicano

El acero en lámina es un insumo utilizado en sectores como la construcción, la manufactura automotriz, la fabricación de electrodomésticos y equipo de transporte. Una eventual imposición de aranceles antidumping podría encarecer las importaciones japonesas y beneficiar a productores nacionales como Grupo Acerero, aunque también generar presión sobre precios para las industrias que dependen de ese insumo.

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Por lo pronto, el caso quedará bajo revisión mientras las partes interesadas presentan sus pruebas dentro del plazo establecido, en un proceso que, de seguir el patrón de investigaciones previas, podría extenderse durante varios meses antes de una resolución preliminar.