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Lluvia obliga a posponer el Juego 3 de la serie entre Olmecas y Pericos: cuáles serán las nuevas fechas

Con esta modificación, los siguientes encuentros de la serie se disputarán un día después de las fechas establecidas inicialmente

Con esta modificación, los siguientes encuentros de la serie se disputarán un día después de las fechas establecidas inicialmente. (Pericos de Puebla)
Con esta modificación, los siguientes encuentros de la serie se disputarán un día después de las fechas establecidas inicialmente. (Pericos de Puebla)
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El Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur entre los Pericos de Puebla y los Olmecas de Tabasco fue suspendido por la intensa lluvia que se registró la noche de este martes 1 de septiembre en la tierra de las Cemitas.

Las condiciones climáticas impidieron que el encuentro se desarrollara en el Estadio Hermanos Serdán, casa de la novena verde, por lo cual la serie se recorrerá un día.

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Cómo queda el calendario tras la suspensión

Este es el calendario de juego con la suspensión por la lluvia. (Pericos de Puebla)
Este es el calendario de juego con la suspensión por la lluvia. (Pericos de Puebla)

La serie se recorre un día, respetando el día de descanso (en caso de ser necesario) y los siguientes juegos quedan de la siguiente manera:

Juego 3

  • Miércoles 2 de septiembre
  • Estadio Hermanos Serdán
  • 19:00 horas

Juego 4

  • Jueves 3 de septiembre
  • Estadio Hermanos Serdán
  • 19:00 horas

Juego 5

  • Viernes 4 de septiembre
  • Estadio Hermanos Serdán
  • 19:00 horas

Día de descanso: Sábado 5 de septiembre

*Juego 6

  • Domingo 6 de septiembre
  • Estadio Centenario
  • 18:00 horas

*Juego 7

  • Lunes 7 de septiembre
  • Estadio Centenario
  • 19:30 horas

*En caso de ser necesario.

Panorama de lluvia para el resto de la serie

Se pronostica lluvia para los últimos dos juegos en el Centenario. (Olmecas de Tabasco)
Se pronostica lluvia para los últimos dos juegos en el Centenario. (Olmecas de Tabasco)

El pronóstico para los próximos juegos entre Pericos y Olmecas en Puebla luce favorable, luego de que la lluvia obligó a suspender el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur y recorrer un día el calendario previamente establecido.

De acuerdo con Google Clima, no se prevén lluvias durante los tres días en que la serie se mantendrá en el estadio Hermanos Serdán.

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El reporte meteorológico abre la posibilidad de que los encuentros programados en territorio poblano se disputen sin una nueva interrupción por las condiciones del tiempo, ya que únicamente este miércoles hay una probabilidad de lluvia del 35%, mientras que para el resto de los días se pronostica un cielo nublado sin lluvia.

El escenario luce distinto para los últimos dos encuentros, en caso de que sean necesarios. La serie se trasladaría a Tabasco para los juegos previstos el domingo y el lunes, fechas en las que el pronóstico marca 70% de probabilidad de lluvia.

La previsión también contempla tormentas eléctricas, un factor que podría complicar el desarrollo de los partidos y provocar nuevas modificaciones en la agenda de la Serie de Campeonato de la Zona Sur.

Los clubes, la Liga Mexicana de Beisbol y los aficionados deberán mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico meteorológico. Cualquier cambio en las condiciones del tiempo podría derivar en un nuevo ajuste para los juegos programados de la Serie de Campeonato.

Cómo va la Serie de Campeonato

Toros de Tijuana se encuentra a una victoria de avanzar a la Serie del Rey. (Toros de Tijuana)
Toros de Tijuana se encuentra a una victoria de avanzar a la Serie del Rey. (Toros de Tijuana)

La Serie de Campeonato de la Zona Sur entre Pericos de Puebla y Olmecas de Tabasco llega empatada tras un segundo juego cargado de tensión en territorio tabasqueño.

El encuentro se definió en 11 entradas a favor de los Olmecas, que aprovecharon su condición de locales para igualar la eliminatoria.

En la Zona Norte, los Toros de Tijuana se colocan a una victoria de avanzar a la final de la Liga Mexicana de Beisbol. La novena fronteriza toma ventaja de 3-1 sobre los Sultanes de Monterrey y buscará cerrar la serie en los siguientes encuentros.

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