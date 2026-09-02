Fátima Bosch activa modo fuga ante reporteros y su video ya es meme

(Eden Dorantes/Youtube)

Guardar

Fátima Bosch se dio a la fuga de los reporteros durante un encuentro con la prensa y su actuar inesperado rápidamente desató reacciones y memes en redes sociales.

¿Cómo fue el momento viral?

El momento ocurrió mientras Bosch se dirigía a un vuelo. La joven explicó desde el inicio que llegaba tarde por el tráfico y pidió unos minutos para documentar su equipaje antes de responder a los reporteros.

PUBLICIDAD

“Nada más denme chance de documentar porque voy un poquito tarde”, dijo. La petición no detuvo las preguntas sobre la entrega de la corona nacional, la participación de Miss Jalisco, quien es la nueva Miss Universo México.

La exreina de belleza intentó abrirse camino entre los integrantes de la prensa. En medio de las preguntas, pidió que dejaran pasar a su padre, quien llevaba el equipaje.

(Youtube/Eden Dorantes)

“Déjenme caminar porque si no nunca voy a llegar a donde tengo que ir”, respondió Bosch antes de tomar una de las maletas y continuar su trayecto.

Un reportero le preguntó por la participación de María, representante de Jalisco. Bosch respondió que había seguido el certamen y reconoció el desempeño de las concursantes.

PUBLICIDAD

“Superbién, todo lo vi muy bien”, señaló Fátima Bosch, pero de pronto agarró su maleta y se echó a correr para escapar de la prensa. Poco después se detuvo y comenzó a reírse, mientras los reporteros le preguntaban por qué había corrido.

La joven respondió con una frase que generó comentarios entre quienes vieron el video. “Porque traigo mucha energía hoy”, contestó mientras seguía caminando.

La prensa insistió en entrevistarse con la exreina de belleza

La conversación continuó mientras Bosch avanzaba. Algunos reporteros le pidieron detenerse un minuto para dar una entrevista y le recordaron que su presencia generaba interés por su paso por Miss Universo.

“Pero eres una celebridad, Fátima”, le dijeron. Ella volteó hacia una de las cámaras y pidió cuidado para evitar un accidente entre las personas que se encontraban en el lugar.

PUBLICIDAD

“Oye, pero no se les cayó la cámara”, expresó. Después explicó que no se negaba a responder, pero que tenía sueño y poco tiempo antes de llegar a su siguiente destino.

Una participante del concurso Miss Universo sonríe con gracia, luciendo un vestido estampado, un collar de perlas y su banda de Miss U. (Alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores)

“No, de lo que quieran, es que la neta traigo sueño, pero ustedes pregúntenme y también voy tarde ya”, afirmó. La respuesta no evitó que el grupo continuara con cuestionamientos mientras ella intentaba seguir su camino.

Uno de los reporteros sostuvo que Bosch habría terminado antes si les hubiera concedido una entrevista breve. La joven respondió que había sido clara sobre la falta de tiempo.

“Yo siempre soy honesta con ustedes y no creo que esté cool. Les estoy diciendo que no tengo tiempo y siguen encima”, señaló.

PUBLICIDAD

Fátima Bosch habló de la ganadora de Miss Universo México

Ante la insistencia, Bosch accedió a compartir una opinión sobre la nueva representante nacional, María Vargas. Dijo que le gustó la elección y destacó que había convivido con varias participantes durante la presentación previa al concurso.

“A mí me encantó la ganadora, estuvo increíble entregar corona en México”, dijo. También afirmó que las concursantes habían sido amables con ella y que se mostró conforme con el resultado final.

María Vargas, Miss Universo México (ig/mariavargas.n)

“Todas las niñas estaban guapísimas. Ya saben que siempre solamente puede ganar una y pues yo estoy muy contenta con el resultado”, agregó Bosch.

La entrevista tomó otro rumbo cuando le preguntaron por una presunta denuncia en Turquía. La exreina de belleza rechazó esa versión de forma directa.

“No tengo, no tengo ninguna denuncia”, respondió. Una voz le recordó que se había pronunciado sobre el tema en sus redes sociales, aunque Bosch no dio más detalles y siguió caminando.

PUBLICIDAD

Usuarios cuestionaron la insistencia de los reporteros

El video acumuló comentarios de usuarios que criticaron la forma en que los reporteros siguieron a Bosch pese a que ella había dicho que debía retirarse. Algunos consideraron que las preguntas no correspondían a la prisa que ella expresó.

Fátima Bosch quiere ver triunfar a la Selección en su partido contra Ecuador (Ig/fatimaboschfndz)

“Como no, si le preguntan pura mmda”, escribió una usuaria. Otra persona calificó el momento como “acoso” y sostuvo que los comunicadores debían respetar la negativa de la entrevistada.

“Que falta de respeto de los reporteros al tiempo de los demás, existen formas y esto solo demuestra lo poco profesionales que son”, comentó otro usuario.

También hubo quienes destacaron la reacción de Fátima Bosch y señalaron que, en una parte del video, uno de los reporteros aparentemente la tomó del brazo. “Muy bien por Fátima”, escribió un internauta.

PUBLICIDAD