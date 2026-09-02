Malú Micher defiende a morenistas señalados por EEUU y afirma que “ningún cártel ha nacido con la 4T”

La senadora Malú Micher defendió a morenistas señalados por EEUU. (X/@MaluMicher)

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Malú Micher, senadora de Morena, defendió este 1 de septiembre a legisladores y funcionarios morenistas señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.

La legisladora fijó postura de su bancada durante la sesión del Congreso de la Unión por el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“Quiero decirles que hasta este momento y lo reafirmamos, no se ha entregado una sola prueba de las acusaciones contra quienes fueron señalados y lo mantenemos y lo ha dicho fuerte la mañanera”, declaró Micher desde el pleno.

La senadora enmarcó estas acusaciones dentro de un rechazo a cualquier forma de injerencia extranjera en asuntos de seguridad nacional. “Nuestra estrategia exige cooperación internacional, sí, subordinación nunca”, aseguró ante el pleno del Congreso.

Micher afirmó que ningún cártel nació con el gobierno de la 4T

La senadora Malú Micher defendió a Rocha Moya y otros señalados en EEUU por sus presuntos nexos con el narco. Además, aseguró que en la 4T no se han creado cárteles. (Senado)

La senadora citó cifras del gobierno federal: el promedio diario de homicidios dolosos bajó 51%, al pasar de 86.9 casos con “los gobiernos neoliberales” a 42.5 en la actualidad, aunque aclaró que esto “no significa que el problema esté resuelto, significa que la estrategia está funcionando”.

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Sobre esa base, defendió la estrategia de seguridad del gobierno federal frente a los señalamientos de la oposición. “La paz no se construye declarando una guerra, ni convirtiendo la violencia en propaganda”, sostuvo.

La legisladora recurrió al caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón condenado en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa, para cuestionar la autoridad moral de la oposición en la materia. “No les vamos a aceptar lecciones de quienes pusieron la seguridad nacional en manos de Genaro García Luna”, sostuvo.

Micher extendió su ofensiva discursiva hacia panistas y priistas con acusaciones sin identificar nombres ni casos específicos. “Menos vamos a aceptar consejos de quienes violan la Constitución invitando espías, aceptando monedas a cambio de traicionar a la patria y violentar nuestra soberanía, como lo han hecho en Chihuahua o con negocios millonarios, en Baja California”, declaró, en alusión al caso de Maru Campos.

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Malú Micher. Foto: Cuartoscuro

Ante gritos de “¡Rocha, Rocha, Rocha!” desde la bancada opositora, la senadora respondió sin ceder la tribuna con un argumento distinto: el origen histórico de las organizaciones criminales. “Que nadie pretenda reescribir la historia. El Cártel de Sinaloa, los Zetas, la Familia Michoacana, el Cártel Jalisco surgieron o se consolidaron durante los gobiernos del PRI y del PAN, desde 1984, 83, 87”, afirmó.

La legisladora insistió en que estas organizaciones “se crearon mucho antes de que Morena llegara al poder” y las describió como parte de “la herencia de violencia, de corrupción, de impunidad” que recibió su movimiento. “Ningún cártel ha nacido con el gobierno de la 4T”, sostuvo ante el pleno.

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Micher aseguró que los programas sociales se financian con la austeridad y no con impuestos

Durante su intervención, la senadora también causó polémica al resltar que que este año la cobertura de los Programas para el Bienestar alcanzará a más de 42 millones de personas. “En 2026 más de 42 millones de personas son derechohabientes de los Programas para el Bienestar”, declaró, antes de rechazar que estos recursos provengan de los contribuyentes.

“Mentira, es de una austeridad republicana que logró que tuviéramos a 42 millones de familias en bienestar”, afirmó ante el pleno, en respuesta a críticas previas de la bancada opositora. La legisladora agregó que estos derechos significan que “una persona adulta mayor no tenga que escoger entre comer o comprar medicinas” y que “una familia pueda aspirar a una vivienda digna”.

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(Captura de pantalla)

Esa misma noche, Micher publicó una aclaración en sus redes sociales, de acuerdo con el medio 24 Horas. “Es correcto, señalé que los Programas para el Bienestar no se financian de los impuestos. Omití precisar que no se financian únicamente de los impuestos”, escribió la senadora.

En el mismo mensaje, Micher detalló que los programas sociales son resultado “de una política integral: de la recaudación, del combate a la elusión, evasión y a los privilegios fiscales, así como de una política de austeridad que permite que los recursos públicos regresen al pueblo convertidos en derechos”.

La senadora también señaló, en esa publicación, que “durante los últimos 30 años se permitió que quienes más ingresos tenían no pagaran impuestos” y sostuvo que “hoy, además de una mayor recaudación, se combaten la evasión y los privilegios fiscales”, de acuerdo con el mismo medio.

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