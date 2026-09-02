César Montes con posibilidades de volver a España: este es el equipo que buscaría su fichaje

El Cachorro ha manifestado su deseo de permanecer en la élite europea. Además, su contrato en Rusia y los 7.5 millones que vale complicarían la operación para el club gallego. REUTERS/Pedro Nunes

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El nombre de César “Cachorro” Montes vuelve a colocarse en el centro de los rumores del mercado europeo.

El defensa mexicano, actualmente en el Lokomotiv de Moscú, habría despertado el interés del Deportivo La Coruña, club recién ascendido a LaLiga que buscaría reforzar su defensa con jerarquía y experiencia.

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Tras disputar el Mundial 2026 con México, el valor de mercado del Cachorro Montes se ubica en 7.5 millones de euros, una cifra que el Deportivo La Coruña deberá valorar para su fichaje. REUTERS/Eloisa Sanchez

La posibilidad de un regreso a España genera expectativa tanto en México como en Europa. Montes, uno de los líderes de la Selección Mexicana, ya conoce el futbol español tras su paso por el Espanyol y el Almería, y su perfil encajaría en las necesidades de un Deportivo que quiere consolidarse en Primera División.

La situación con el Lokomotiv y el valor de mercado

El futuro del “Cachorro” está condicionado por su contrato vigente y su valor actual en el mercado.

Contrato largo: Montes firmó con Lokomotiv hasta junio de 2029, lo que complica cualquier negociación.

Valor de mercado: está tasado en 7.5 millones de euros , cifra que representa un aumento respecto a su llegada a Rusia.

Obstáculo económico: el Lokomotiv no está obligado a vender y exigiría una propuesta seria para liberar al jugador.

Últimas horas de mercado: el cierre de fichajes en Europa añade presión y convierte cualquier movimiento en una operación de alto riesgo.

El contrato de Césa Monte con el Lokomotiv de Moscú se extiende hasta junio de 2029, lo que complica cualquier negociación por su salida. (Instagram/ @cjasib)

En este sentido, la operación no sería sencilla: Deportivo La Coruña tendría que evaluar la viabilidad financiera y convencer tanto al club ruso como al propio jugador.

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El perfil que buscaría el Deportivo

El regreso del Deportivo a LaLiga obliga a la directiva a reforzar su plantilla con jugadores de experiencia internacional.

Central con jerarquía: Montes aporta liderazgo, gran presencia aérea y salida limpia con el balón, cualidades que el club gallego consideraría prioritarias.

Experiencia previa en España: disputó más de 40 partidos en LaLiga, con 22 encuentros y 3 goles en Espanyol, además de 23 partidos con Almería.

Proyecto deportivo: de acuerdo con Javier García de ABC Deportes, el club busca estabilidad en su regreso a Primera y considera que un jugador con recorrido mundialista puede ser clave.

El Cachorro ya conoce el futbol español por su paso por Espanyol y Almería, un antecedente que alimenta la expectativa de su regreso a España. REUTERS/Albert Gea

Así, el aparente interés por Montes respondería tanto a necesidades deportivas como a una estrategia institucional para consolidar al club en su regreso a la élite.

Implicaciones para México y Europa

El posible fichaje del “Cachorro” tendría repercusiones más allá de LaLiga.

Selección Mexicana: mantenerse en un entorno competitivo europeo fortalecería su rol como capitán del Tri.

Liga MX: Cruz Azul había sondeado su regreso, especialmente tras fichar a su hermano Alan, pero el jugador ha reiterado que su prioridad es Europa.

Narrativa internacional: el regreso de César a España reforzaría la presencia mexicana en ligas de élite y mantendría vivo el sueño de ver más futbolistas aztecas compitiendo al máximo nivel.

Deportivo La Coruña, recién ascendido a LaLiga, busca reforzar su defensa y vería en César Montes una opción con jerarquía y experiencia internacional. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, el interés del Deportivo La Coruña reflejaría que César Montes sigue siendo un activo valioso en el mercado europeo. Aunque la operación es compleja por contrato y valor de mercado, el “Cachorro” tendría abiertas las puertas para un regreso a España que consolidaría su trayectoria internacional.

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