México

Sheinbaum rediseña ‘La Mañanera’ y ‘corta ciclo’ quitando escenario de AMLO: estas son las modificaciones

La mandataria modificó el escenario que usó el expresidente Andrés Manuel López Obrador

Sheinbaum modificó el escenario de 'La Mañanera'. | YouTube Claudia Sheinbaum
Sheinbaum modificó el escenario de 'La Mañanera'. | YouTube Claudia Sheinbaum
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cambió el escenario de la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, tras dos años de mantener el mismo estilo que usó su antecesor Andrés Manuel López Obrador desde el 2018.

La mandataria inició su conferencia de hoy preguntándole a los reporteros si les gustó el cambio de imagen y y explicó que el rediseño fue por iniciativa del personal de Presidencia.

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¿Cuáles son los cambios en ‘La Mañanera’?

Anteriormente, tanto en el gobierno de Sheinbaum como en el sexenio de López Obrador, la escenografía estaba conformada por una pared plana, con una pantalla en el lado derecho y la imagen del personaje al que está dedicado cada año de gobierno con la frase: “Conferencia de Prensa | Gobierno de México”.

Sheinbaum mantuvo el escenario de López Obrador dos años. | Presidencia
Sheinbaum mantuvo el escenario de López Obrador dos años. | Presidencia

Habitualmente, el escenario era de color blanco con guinda, los mismos colores que usa el partido Morena; sin embargo, ocasionalmente cambiaban los colores a rojo o verde.

AMLO mantuvo la misma imagen de la conferencia mañanera durante su sexenio. | Presidencia
AMLO mantuvo la misma imagen de la conferencia mañanera durante su sexenio. | Presidencia

Esta mañana, la mandataria cambió el estilo del escenario, el cual ahora está conformado por tres paredes, dos de ellas ligeramente inclinadas hacia afuera, creando un espacio semi curvo.

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El nuevo escenario mantiene la pantalla en la misma ubicación y la frase Conferencia de Prensa, así como los colores guinda, blanco y gris.

Otro cambio que señaló Sheinbaum es que ahora ya está más cerca de los reporteros, quienes anteriormente se sentaban a una distancia aproximada de cuatro metros del escenario.

Sheinbaum renueva imagen de La Mañanera. | YouTube Claudia Sheinbaum
Sheinbaum renueva imagen de La Mañanera. | YouTube Claudia Sheinbaum

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su Segundo Informe de Gobierno, por lo que no realizó su conferencia mañanera habitual.

Como parte del Informe de Gobierno, destacó que del 1 de octubre de 2024 al 1 de septiembre de este año, encabezó en total 475 conferencias mañaneras.

La mandataria solo ha cancelado su participación en ‘La Mañanera’ una vez, que fue el 22 de agosto pasado, debido a que ese día “amaneció con mucha gripa, tos y fiebre”.

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Claudia SheinbaumLa Mañaneramexico-noticiasPolítica Mexicana

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